“No tengo todo el día”: revelan chat de mujer que intentó vender a su bebé por Facebook

Una presunta mala madre quiso vender a su hija y la negoció por redes sociales.

Como Mayra S. fue identificada una joven ecuatoriana que intentó vender a su hija de seis meses como si fuera una prenda de vestir.

La mujer de nacionalidad ecuatoriana que reside en Quito, se escabullía de las autoridades cambiándose de casa con frecuencia para evitar ser detenida. Aunque intentó esconderse al máximo, la Policía la encontró y la puso a disposición de la justicia.

Según medios locales, la acusada es sospechosa de participar en un negocio de trata de personas. Aunque hay varios señalamientos en su contra, la jueza del caso descartó la prisión preventiva hasta conocer todas las pericias de su teléfono.

Una mujer fue detenida este miércoles, 7 de junio, en Quito por intentar vender a su bebé a través de redes sociales.



Según publicó TC Televisión quien indicó haber accedido a una parte del chat de la madre, se conoció lo siguiente:

-Madre: No tengo todo el día. Te envié la información para el pago hace 11 horas. Simplemente no te importa el hecho de que la bebé a la que llamas tu hija no esté comiendo correctamente, no esté durmiendo bien. No esté siendo atendida adecuadamente en absoluto.

-Comprador: Estoy tratando de agilizar esa transferencia, estoy haciendo lo mejor que puedo.

La mujer de 24 años habría entrado en negociación con un ciudadano norteamericano, a quien le solicitaba 100 mil dólares por su hija.

(El chat completo aún no ha sido revelado ya que es insumo de investigación)

Según detalló el medio de comunicación El Comercio, la policía informó que fueron alertados sobre este caso por la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia (FBI) de Estados Unidos.

Posteriormente, otro interesado apareció en redes sociales y se contactó con la joven. Sin embargo, este segundo internauta era un agente encubierto del FBI, que obtuvo los datos necesarios para denunciarla ante la Fiscalía de Ecuador y dar con su paradero.

La menor no estaba inscrita en el Registro Civil. Fue trasladada a una casa de acogida regentada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) con medidas cautelares.

