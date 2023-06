¿Qué pasó con Candelillo, caballo que pide pan en Morata de Ibagué? Hay preocupación

El animalito, que todos los días llega a una panadería por su pancito, está perdido.

Con dolor y mucha angustia, la familia de Candelillo contó a El Nuevo Día las últimas novedades sobre el caballo que se ganó el corazón de los ibaguereños, pues todos los días llegaba a la panadería Morata, del barrio Ricaurte, a pedir pan.

La historia del tierno animal se hizo viral a inicios del 2022, gracias a una nota del diario de los Tolimenses que fue citada por Pulzo, La W y Q’Hubo. Incluso, en Noticias Caracol le hicieron una crónica.

En fin, Candelillo se convirtió en la mascota de Ibagué, una criatura que representa la inocencia y la ternura de esta especie, pero hoy su historia ha dado un giro muy triste: Candelillo está perdido. Lea también: La curiosa historia del caballo que todos los días llega a panadería de Ibagué a comer pan

Foto de Candelillo y Mona tomada el sábado 3 de junio en Morata.

No aparece desde el sábado

Don Luis Fernando Carvajal es el dueño de Candelillo y ‘Mona’, una yegua que resultó ser la novia del animal. Ambos comenzaron a frecuentar la panadería Morata, por lo que se les duplicó la ración diaria. Sin embargo, los trabajadores lo acogieron y alimentaban a ambos con mucho amor.

Pero algo extraño comenzó a suceder el domingo: Candelillo y Mona no fueron por pan.

Algo que don Luis destaca, es que sus animales caminan libres desde su casa en el barrio Las Vegas del Yuldaima; aunque tienen un corral donde descansan, ellos realizaban sus andanzas diarias, sin ataduras. Por eso, llegaban sin falta todos los días por su pan.

Pero este domingo, en la panadería se quedaron esperando y son Luis Fernando se dio cuenta del motivo: no estaban. Lea también: Candelillo, el caballo “come pan” de Ibagué, hizo nuevo amigo y lo invita a comer en la panadería

La familia se dio cuenta de que alguien abrió el broche del hogar de Candelillo y Mona la noche del sábado, por lo que los animales se salieron y desde entonces no aparecen.

En Morata, aquellas dos cabezas no se han vuelto a asomar para reclamar su pan y en casa, don Luis y su familia no salen de la angustia, pues no conocen su paradero, si alguien se los robó o en qué condiciones podrían estar.

“La ultima vez lo vimos el sábado, lo teníamos ya encerrado y le abrieron. Desde ahí no lo volvemos a ver, como a las 6 de la tarde. Lo hemos buscado por todas partes”, relató con tristeza el hijo de don Luis Fernando a El Nuevo Día. Lea también: Apareció el dueño de ‘Candelillo’, el caballo que come pan en Ibagué ¿Lo quiere vender?

Por ahora, la familia pide a todos quienes conocen y aprecian a los caballitos, a que informen cualquier indicio de su paradero a los números 3213042158, 3148765024 o 3132828204.

Cabe resaltar que Mona está embarazada.

