Transportadores marcharon en lo que puede ser la antesala de un paro

Tal y como se había anunciado, ayer sobre las 10 de la mañana se desarrolló una marcha desde la carrera Quinta con calle 37 hasta la Alcaldía de Ibagué, por parte de algunos integrantes del gremio de transporte público colectivo para expresar su malestar frente a varias actuaciones, que aseguran ha incumplido la Alcaldía de Ibagué.



Michael Cepeda, presidente de la Asociación TPC Colectivo explicó que aunque se han sentado varias veces con la Alcaldía de Ibagué "los emisarios de la Alcaldía no tienen la potestad de brindarnos las garantías que necesitamos tanto los transportadores como la ciudadanía".

En ese sentido, explicó que el problema radica en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) y la designación de un operador para el sistema, que según dice, ya advirtió no tener el dinero para la operación y reposición del parque automotor, "Un sistema estratégico de transporte público es la administración integral de los vehículos, eso conlleva a que los transportadores tenemos que entregarle el vehículo a la operadora, pero si la operadora no tiene dinero para comprarlos, entonces quién es el único que nos puede brindar garantías y salvaguardar nuestro capital, pues la Administración municipal en cabeza del alcalde", sostuvo.

Cepeda como ya lo ha hecho en otras ocasiones, reiteró que la Alcaldía no ha cumplido los acuerdos que se suscribieron en diciembre del 2022, luego de una jornada de paro que paralizó y generó todo un caos en la ciudad. Precisamente indicó que la marcha buscaba no tener que llegar a un nuevo cese de actividades, decisión que después de la marcha que se terminó sobre el mediodía aún se contempla.

"Esto no es una intimidación o amenaza y como ya lo sabemos a él (el alcalde Andrés Hurtado) le gusta ver incendiar la ciudad, el 12 de diciembre él decía que no se sentaba con nadie, se sentía super poderoso, pero le tocó sentarse el 13 de diciembre porque la ciudad estaba colapsada (...) estamos agotando los últimos recursos y si hoy (ayer) no se llega a nada pues de dictará una hora cero", expuso el presidente de la Asociación.

"Hemos sido garantes"

En medio de la manifestación, el gerente del ente gestor Transmusical, César Yáñez indicó que desde el Gobierno local sí se ha cumplido a cada uno de los puntos pactados en el acuerdo suscrito en el 2022.

"Hemos tenido reuniones con la Defensoría del Pueblo, con la superintendente de Transporte, la doctora Ayda (Ospina) que estuvo a finales de mayo en Ibagué. Hemos sido garantes de cada uno de los procesos y hemos definido el tema de la tabla de venta y renta, estamos en la construcción del documento.

"Es tan así que tuvimos reunión con propietarios de vehículos que quieren continuar en este tipo de mesas y de creación del borrador, para dejar en firme lo que tiene que ver con lo de venta y renta", sostuvo el gerente.

En medio de la marcha que generó un leve contratiempo en la movilidad, la Secretaría de Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado en aras de hacer seguimiento a la manifestación que se realizó de forma pacífica.

