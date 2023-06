¿Qué ocurre con la planta temporal de Infibagué?

Contenido Exclusivo

Sindicato denuncia que no hay garantías para la continuidad de varios empleados y el gerente del Infi, Felipe La Rota aseguró que se está dando el cumplimiento de las normativas dictadas por el Gobierno nacional.



Hace unas semanas empezó a circular en diferentes medios de comunicación, una información que advertía una posible 'masacre laboral' al interior del Instituto para el Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (Infibagué) esto ante la falta de claridad frente a qué ocurriría con una aproximado de 102 empleados que hacen parte de una planta temporal que se creó en septiembre de 2021 y terminaba el pasado 14 de junio.

La situación la dio a conocer el Sindicato de Servidores Públicos del Tolima (Sinseptol) quien denunció la incertidumbre -que aún persiste- de los empleados, además del riesgo para la ejecución de diferentes actividades de ciudad, pues varios de los empleos obedecen a temas operativos en materia de alumbrado público, parques y zonas verdes, y plazas de mercado.

En medio de las denuncias, el gerente de Infibagué, Felipe La Rota, señaló que a la planta temporal se le dio un nuevo plazo que va hasta el próximo martes 27 de junio, esto mientras se avanza en la creación de otra planta temporal con la puesta en marcha de una convocatoria para la provisión de cargos.

Esta situación no es nueva dentro del Instituto, ya en el 2017 se había creado una planta que para ese entonces permitió la vinculación de más de 100 personas y a la que se le dio tres prórrogas y que obligó, luego de un estudio técnico como lo exige la ley, realizar otro proceso para seguir prestando los servicios de la entidad.

Con la nueva planta que se espera poner a andar en Infibagué, la inconformidad del sindicato persiste, pues aseguran que el rumbo laboral del personal aún no es claro, entretanto, el gerente señala que lo que se hace es siguiendo las disposiciones del Gobierno nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

¿Sin garantías?

Frente al tema, Sandra Patricia Delgado, presidenta de Sinseptol, señaló que si bien dentro del Instituto ya se anunció el inicio de una convocatoria para la provisión de cargos, varios de los empleados que llevan años vinculados a Infibagué y cuentan con toda la experticia siguen sin las garantías necesarias frente a su vinculación.

La convocatoria de planta temporal inicialmente se hace cerrada en aras de darle el beneficio al personal de la empresa; no obstante, esto también permite que los contratistas, sin importar si firmaron contrato recientemente con el Instituto y su nivel de experiencia, también se puedan postular. Allí radica el malestar del sindicato que alega, que los años de vinculación y experiencia se ven reducidos para muchos a un concurso.

"En este momento estamos en un concurso donde a las personas no se les está garantizando su estabilidad laboral y es lo que veníamos hablando cuando hacemos esos estudios, qué es lo que hace un estudio, dar lo que su Plan de Gobierno dice, en este momento el Plan de Gobierno dice que hay que buscar el reforzamiento laboral y la estabilidad, y aquí no lo estamos viviendo porque estamos enfrentando a la gente a un concurso, cuando realmente son personas que traen muchos años de labores en Infibagué, hay que mirar la experticia del personal. En las demás entidades, entidades privadas, el recurso humano es valioso, es muy importante, porque entre más conocimiento tenga más lo tienen en la empresa, porque vale y aquí eso no lo están viendo", sostuvo la líder sindical.

Delgado también expuso que hay personas que están vinculadas a Infibagué desde el 2001 cuando se creó la empresa y que lamentablemente no han tenido una contratación estable, "han sido diferentes tipos de contratación: hemos empezado por OPS, cooperativas, supernumerarios y hoy en día, planta temporal, que es de lo que hemos hablado estos días", dijo.

Desde el sindicato además se señaló que existió mucha incertidumbre frente a qué ocurriría con la planta temporal, situación que los llevó a hacer las respectivas denuncias públicas, y que finalmente se definió en Consejo Directivo el mismo día que se cumplía el plazo para que continuaran ejecutando labores (14 de junio). Según lo dicho, la convocatoria se pudo hacer el entre el 1 y 15 de junio, pero este plazo habría permitido que se tengan más contratistas en el Instituto.

"Qué puede haber detrás de todo esto. Pues hubo tiempo para tener más contratistas y donde uno está arriesgando más trabajos de personal que lleva tantos años laborando", dijo Sandra Patricia Delgado.

Según el Sistema Integrado de Auditoría, Sia Observa, entre el 1 de enero y el 16 de junio, Infibagué ha suscrito 122 contratos cuyo valor asciende a los $7.374 millones. Si bien allí también se relacionan convocatorias, contratos de obra y compraventas, un alto porcentaje son contratos por prestación de servicios.

Otra de las inconformidades, radica en que la convocatoria la haga la misma entidad, pues no habrían garantías en la transparencia del proceso.

"Yo no estoy de acuerdo con que un concurso lo haga la misma entidad, que yo manejo las listas de elegibles, manejo los exámenes que estoy sacando a la luz cuando entran las personas, yo soy quien hago la definición de los que se presentan, yo soy quien maneja los tiempos en las convocatorias. Para mí (es mejor), como hace la Comisión, le entrega esto a diferentes universidades y estas son las que se encarga de desarrollar ese tipo de concursos buscando la transparencia que es lo que se busca los concursos de mérito", sostuvo.

En ese sentido alegó que ya se le hizo el requerimiento a la Cnsc, al Ministerio del Trabajo y a la Procuraduría para que sean veedores de cómo se hace el trabajo y se respeten los derechos de los trabajadores.

'Pioneros en dar cumplimiento a las directrices del Gobierno nacional'

Esta redacción consultó al gerente de Infibagué, Felipe La Rota sobre el tema, quien en primera instancia indicó que dentro del Instituto no se puede hablar de una 'masacre laboral' y que lo mismo se estaría utilizando como una especie de presión de forma particular, por el sindicato Sinseptol, esto cuando lo que se busca es cumplir con las directrices de la nación de las que señaló son pioneros a nivel local, regional e incluso nacional.

"Lo que estamos haciendo nosotros es siendo el Instituto pionero en darle cumplimiento a las directrices que dio el Gobierno nacional desde el año pasado y que ha dado la Corte (Constitucional) en cuanto a las sentencias de unificación de formalización del empleo y todo lo que tiene que ver con el contrato en realidad. La ‘masacre laboral’ que se menciona, no es más que una estrategia de presión que se utiliza de pronto de quien hoy en día representa uno de los sindicatos de Infibagué, teniendo en cuenta que no es el único, para efectos de que el Instituto dé información relacionada sobre cómo va este proceso de la planta temporal.

" (...) No se puede hablar de masacre laboral cuando no hay despidos masivos, no hay despidos injustificados, lo que va haber ahorita, es que el estudio técnico hace que se cree una nueva planta, pero esta nueva planta incluso contempla la ampliación de cargos, es decir, que habrán muchas más oportunidades de participar en el proceso y que por supuesto muchas de las personas que hoy en día estaban aspirando o que tenían contratos por prestación de servicios puedan participar en estas convocatorias, que la norma indica, que primero sean cerradas y luego abiertas, donde la gente tenga la opción de participar abiertamente en estas convocatorias, hacer un proceso de selección, unos exámenes, unas entrevistas, revisión de hojas de vida y eso implica que lo que va a haber el Instituto son mayores oportunidades", reseñó el gerente.

La Rota explicó que el estudio técnico que se realizó arrojó la necesidad de que se amplíen los cargos, pues varios de los que hoy están por Orden o contrato de Prestación de Servicios (OPS) deberían estar vinculados a la planta temporal. En ese sentido, recordó que Infibagué realiza una labor temporal, la operación del servicio de alumbrado público, y al ser calificada como algo transitorio esto impide que se contrate un personal fijo.

Asimismo, sostuvo que la presidenta de Sinseptol, participando en los Consejos Directivos, y "ha sabiendas de las situaciones que estaban presentándose, ha salido a los medios a desinformar, a decir que va a haber una 'masacre laboral', cuando aquí hay un cumplimiento de un procedimiento legal".

El gerente además sostuvo que ellos agotaron el procedimiento legal e hicieron las debidas consultas ante la Cnsc.

Teniendo en cuenta que la creación de la planta temporal se hace en plena época electoral, el gerente indicó que al ser una convocatoria amplia y divulgada a través de los canales de información requeridos, es fácil evitar que haya compromisos de tipo político.

"Estamos hablando de unas convocatorias públicas donde todo el mundo puede inscribirse, hemos publicado en las páginas del instituto y por lo general siempre se inscriben muchas personas. No es contratación directa, no se permiten hacer arreglos con políticos y lo que estamos cumpliendo es una de las obligatoriedades que el Gobierno nacional dio en materia de formalización del empleo (...) esto no corresponde a lo que se hizo en el 2019, que en pleno año, previo a entregar gobierno, se crearon una cantidad de cargos de provisionalidad para ser entregados y se aumentó el tema de los contratos de prestación de servicios, casi que en un 200 %, esto corresponde a la atención de las circulares del Gobierno nacional", reiteró el titular del Instituto.

* Datos:





- La convocatoria cerrada para la provisión de cargos -planta temporal- que adelanta Infibagué arrancó el pasado 14 de junio y se espera que culmine el 27 de junio, para ya el 28 tener a los empleados posesionados en los cargos.

- 126 cargos son los que se requieren para la planta temporal que está ad portas de crearse en el Infi.

