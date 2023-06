¡Rompió el silencio! "No creo que sea un atraco": Alcalde de Piedras habló sobre balacera en Ibagué

El alcalde de Piedras, Julio César Góngora Sánchez, contó a través de un video detalles del ataque a bala en el que se vio involucrado.

Cabe recordar que una balacera se registró el pasado sábado al medio día, en inmediaciones de un reconocido restaurante ubicado en el barrio Cantabria de la Capital Musical.

El dirigente resultó con una lesión producto del roce de uno de los proyectiles, mientras que su escolta fue trasladado a un centro asistencial con una herida de bala en su pecho.

A raíz del atentado, el escolta de la Policía Nacional que tiene asignado Góngora, reaccionó con su arma de dotación para repeler el ataque y le protegió la vida al mandatario, sin embargo, en el cruce de disparos sufrió una lesión que obligó su traslado a las urgencias del hospital Federico Lleras Acosta.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido si se trató de un intento de hurto o un atentado en contra de Góngora. Sin embargo, según la coronel Rodríguez, “en ese intercambio de disparos es lesionado el hombre de protección del señor alcalde.

La Metropolitana de Ibagué, teniendo en cuenta las características del hecho, desestima este como un atentado hacia el señor alcalde”, dijo la oficial, al tiempo que invitó a la comunidad a brindar información para ubicar a los responsables.

No obstante, en un video reciente, el burgomaestre contó cómo vivió el angustioso momento y se atrevió a hablar de una hipótesis.

Puede leer: Graves amenazas contra Johana Aranda, candidata a la Alcaldía de Ibagué

En el clip que reveló el medio de comunicación Historias bien contadas, la víctima explicó que aunque ya fue dado de alta, resultó con algunas lesiones leves en una de sus piernas y en un glúteo. “Otra batalla más en la vida mía, ya íbamos para el municipio, nos fuimos a almorzar, yo estaba con un amigo que me manejaba y un escolta. Ya habíamos pedido el almuerzo cuando llegaron tres sujetos de una vez a donde mí, encañonados. En eso hubo una reacción de mi escolta, fueron aproximadamente 20 disparos y yo en eso fui herido a la altura de una pierna y de un glúteo, pero gracias a Dios ya me dieron de alta".

Así mismo, mencionó que no descarta la posibilidad de que se trate de un atentado, “pudo haber sido algo mandado a hacer, o un atraco, o por mi cargo". También enfatizó en su latente preocupación por su seguridad y aprovechó para hacer una desesperada petición a la Policía Metropolitana a que investiguen con intensidad los hechos, "en este momento yo estoy corriendo riesgo".

Según la declaración de Góngora, estos hombres ingresaron al lugar y apuntaron contra él, "ante esto, mi escolta reaccionó y yo me tiré al piso", "no sabemos qué es lo que está pasando, no sé si era un robo o un atentado, necesito entender qué sucedió. Uno saca conclusiones de que el lugar estaba desocupado y si fuera para un atraco, hubieran esperado a que estuviera más lleno o hubieran llegado a la caja, pero fueron directamente a mí, a mi cabeza, a encañonarme".

El mandatario explicó que a pesar de que su familia maneja considerables sumas de dinero gracias a sus negocios con ganado, él no llevaba plata y que el motivo de su viaje a Ibagué era la compra de un medicamento y unos insumos agropecuarios.

Finalmente, aclaró que no logró ver los rostros de estas personas, ya que iban con tapabocas y gorra, "venían bien armados con revólver, uno era muy alto, como de 1.80".

"El llamado a las autoridades, es que nos puedan brindar más protección. Como mandatario es muy preocupante que pase algo más grave, pido al mi Ministerio de Interior, al Gobernador y a la Policía Metropolitana, más protección", así cerró su intervención.

