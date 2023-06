Si es beneficiario de Ingreso Solidario, aún está a tiempo de reclamarlo

Motivar a los ciudadanos a que hagan uso de los incentivos que otorga el Gobierno Nacional ha sido una importante tarea de la Administración Municipal; por este motivo, hace un llamado a quienes aún no han reclamado el último pago de Ingreso Solidario, a que lo hagan lo más pronto posible.



“Recordarles que este momento tenemos activo el bono de Ingreso Solidario para 2.969 personas que no han cobrado este beneficio y que no lo cobraron en diciembre. Después del 30 de junio este beneficio se perderá definitivamente, teniendo en cuenta que este programa no funciona actualmente”, refirió Oscar Huertas, secretario de Desarrollo Social Comunitario.

Es de resaltar, que este incentivo puede reclamarse con el documento de identidad en cualquier punto Gana Gana de la ciudad y tiene un valor de $ 500.000. Igualmente, es importante aclarar que este pago es el extraordinario para quienes no cobraron en diciembre de 2022.

Si no sabe si es beneficiario, podrá consultar la página web de ingreso solidario: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/, o verificar si cédula en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1955DEXV8w5PzM6hRWit7u4vw0ycWf3y3/view?usp=sharing

