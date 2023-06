Directora del Sena Tolima dice que también son víctimas de la trágica explosión en Picaleña

Contenido Exclusivo

La dirección Regional del Sena indicó que su prioridad está centrada en saber cómo avanza la recuperación de los jóvenes afectados.



La directora encargada del Sena Regional Tolima, Martha Ayala Jara se pronunció por los hechos que acontecieron el pasado 26 de junio, frente al centro de Industria y Construcción, en aras de explicar cuál es el acompañamiento que se hace a los aprendices afectados, así como en aclarar que la institución es otra víctima de este trágico hecho en donde perdió la vida Ana Mercedes Andapiña.

"Nosotros somos víctimas acá, tenemos a un muchacho en Bogotá que no pudo ser atendido acá por la gravedad de la situación, tenemos otro hospitalizado, además de toda la crisis que genera para nosotros desescolarizar. Estábamos mirando qué hacemos con nuestro aprendices. ¿Ustedes saben lo que implica una semana, tres o cuatro días sin clases para una población que llega a recibir una formación con unas horas exactas?", dijo la directora.

Frente a la presencia de un supuesto contratista vinculado con el centro de formación, la funcionaria indicó que esa es una situación que deben indagar las autoridades, pero que los aprendices no realizaban actividades en ese punto.

"Estábamos con esa preocupación, primero de nuestros aprendices y de la situación del centro, con la situación emocional y de salud resuelta, esperamos las indicaciones de las autoridades. El Sena nacional, que son los que contratan, darán alguna respuesta de sí hay algún involucrado contratista del Sena o no. En la Regional Tolima nosotros no tenemos obras allí, no se ha firmado ningún contrato o convenio con ningún operador que esté allí. Yo soy la representante legal de la entidad y puedo dar fe de eso. Ni el subdirector, ni esta dirección han firmado nada. Esperemos a que las indagaciones que está haciendo incluso la Fiscalía y los organismos de control den una respuesta a eso", expresó.

La directora brindó un mensaje de solidaridad para los familiares de la mujer que perdió la vida en el hecho y advirtió que la tragedia pudo ser mayor, pues es a las 6:00 p.m. el horario de entrada y salida de los aprendices en los procesos de formación y muchos de ellos se acercan a este punto para comprar alimentos.

Las clases en ese centro de formación ubicado en Picaleña, y que terminaban este próximo 30 de junio, a la fecha están suspendidas, pues esperan el visto bueno de las autoridades locales, así como de las empresas que regulan el servicio de gas, en aras de evitar algún riesgo.



Los afectados

Frente a los afectados, la directora (e) explicó que fueron cuatro aprendices del Sena, tres de ellos que llegaban a recibir sus clases y uno más que salía del centro de formación y que hoy presenta heridas de consideración y tuvo que ser remitido a la capital del país.

Se trata de Andrés David Gutiérrez de 18 años de edad, estudiante de instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales quien fue remitido del hospital Federico Lleras Acosta a la Fundación Santa Fe en Bogotá y presenta quemaduras en cabeza, cuello, muñeca, mano, cadera y miembros inferiores en segundo grado, excepto el tobillo y pie.

Andrés David, quien permanece estable y consciente, habría sido quien en medio de la emergencia tomó a la niña de ochos años, nieta de la mujer fallecida, y la sacó del lugar.

José Luis Oliveros fue otro de los afectados quien presentó una quemadura en su brazo derecho y a esa hora se disponía a ingresar al Sena. Este joven recibe atención en la clínica Asotrauma.

Los otros dos afectados son Duvan Felipe Tellez y José Tito García, ambos estudiantes de mantenimiento y operación de piscinas, quienes también presentaron quemaduras, pero por fortuna ya fueron dados de alta.

La directora Martha Ayala, señaló que durante el hecho una vigilante tuvo que ser remitida a un centro médico para recibir atención psicológica, pues infortunadamente presenció la situación y entró en estado de shock. La mujer ya fue dada de alta.

*Dato:

Desde la Alcaldía de Ibagué se informó que se está brindando apoyo psicológico a la menor, familiar de la persona fallecida, así como a su grupo familiar.

MÁS NOTICIAS