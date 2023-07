Descontento con manejo de recaudo del Setp generó anuncio de paro de buses

Contenido Exclusivo

Empresas anunciaron un cese de actividades en el transporte público colectivo desde ayer, pero varios propietarios no compartieron la medida, mientras que los gremios económicos rechazaron las vías de hecho en medio del Festival Folclórico.

El pasado 28 de junio, a través de una misiva, el gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp), Transmusical, César Yáñez, le informó a las empresas Expreso Ibagué, Cotrautol y la Unión Temporal Movilizando a Ibagué, quienes ya tienen a cargo la operación del sistema, que su propuesta para también quedarse con la implementación del recaudo no logró reunir los requisitos técnicos, legales y financieros y que no serán tenidos en cuenta en el proceso. La decisión generó malestar en un sector del gremio transportador quien inconforme con la Alcaldía anunció un cese de actividades.

Entre los argumentos de los operadores, se advierte que el recaudo que compromete importantes recursos, quedaría en manos de una empresa que no tendría ningún tipo de relación con la región, esto desconociendo los derechos de los interesados.

Carlos Beltrán, vocero de los tres operadores del Setp, señaló, "La Administración municipal y el ente gestor faltan a la verdad y buscan asignar al recaudo a un tercero, evadiendo el ordenamiento jurídico vigente para la implementación del Setp y en especial para la implementación del recaudo centralizado, afectando así a los empresarios, propietarios y usuarios de la flota que opera el Setp, teniendo en cuenta que remunerarán en un porcentaje muy alto, la tarifa técnica, a un tercero que nada tiene que ver con el Municipio y sus empresarios aplicando una tarifa que impacta la economía de los ibaguereños".

Y añadió, "no se ha recibido respuesta clara, suficiente, efectiva y congruente, frente a las propuestas de los operadores presentadas, se han limitado a una comunicación negativa sin ningún fundamento. Como operadores estamos unidos, nos defenderemos con todas las herramientas establecidas en el marco legal vigente en contra de la arbitrariedad que comete el señor alcalde de Ibagué y el gerente del ente gestor del Setp, desconociendo los derechos que nos asisten legalmente".

El cese de operaciones arrancó el viernes sobre las 3 de la tarde; y pretendía sacar de circulación las 915 busetas que se mueven por la ciudad, sin embargo, este anuncio no se cumplió en su totalidad, pues una vez se conoció la información, algunos propietarios de los vehículos de transporte público mostraron su negativa de acogerse a la decisión.

No acataron la decisión

En medio del anuncio del cese de actividades, varios de los propietarios descartaron acogerse a lo expuesto, uno de ellos fue la Asociación TPC Colectivo, grupo de transportadores que en diciembre logró bloquear toda la ciudad, y se ha manifestado en repetidas oportunidades precisamente por no llegar a acuerdos con la Alcaldía. En esta oportunidad la Asociación indicó que por su parte prestarán el servicio con normalidad siempre y cuando existan las condiciones de seguridad para los conductores.

A su vez, Geferson Cruz, vocero, líder y representante de los propietarios independientes del servicio de transporte público colectivo sostuvo que ellos no van a acompañar a los gerentes y dueños de empresas, que según dijo, tampoco han brindado las condiciones justas para los propietarios, aunado a que las peticiones e inconformidades obedecen a razones distintas.

"Hoy por hoy no podemos aliarnos con las empresas, este monopolio que por tantos años nos ha perjudicado, nos han metido la mano al bolsillo y han hecho con nuestras vidas y dinero lo que han querido. Tenemos que defender nuestros intereses, ellos hoy dan pataletas y berrinches porque no les adjudicaron un recaudo y nosotros estamos peleando para que nos paguen unos vehículos, que recuperemos una inversión, nuestro capital. No le juguemos a estas vías de hecho, este tipo de estrategia a la que le están apostando los gerentes y dueños de las empresas. Nosotros las tenemos clara y nos podemos defender solos", acotó.

Cruz indicó que por ahora lo que se conoce es la negativa de la Alcaldía para que se opere el recaudo a las empresas locales, pero la situación que más les preocupa es cómo se les va a garantizar el pago por la reposición de los vehículos. Asimismo indicó que no puede ser el gremio quien vaya a perjudicar a quienes esperan aumentar sus ingresos con el último fin de semana de fiestas.

Operación del Setp puede 'tambalear'

En medio del anuncio del operador del Setp, la Alcaldía como ya lo ha hecho con anterioridad señaló que no iba a ceder ante la pretensiones de este sector del gremio transportador y por el contrario sostuvo que tales operadores podrían quedar inhabilitados.

"Queremos pedirles que por favor presten el servicio de manera normal, de no ser así van a correr el riesgo de perder la habilitación como operadores, según la ley 336 de 1996. Les recuerdo que el año pasado mediante resolución se les dio la habilitación como operadores y allí hay un número de obligaciones y una que debemos hacer cumplir es que se preste el servicio a los ibaguereños", dijo el gerente de Transmusical, César Yáñez.

El gerente recordó que la decisión de este grupo de transportadores no es la decisión de la totalidad de propietarios y conductores e indicó que desde la Alcaldía lo que se busca es mejorar los ingresos de un sector del gremio.

Asimismo, dijo que se están mirando alternativas para garantizar la operación del transporte público en la ciudad.

Para el próximo martes 4 de julio está pactada una reunión para solventar las dudas e inquietudes que existen sobre el tema.

Gremios económicos rechazan vías de hecho

En medio del anuncio y teniendo en cuenta que este fin de semana es el remate del Festival Folclórico Colombiano diferentes gremios rechazaron un cese de actividades al transporte público colectivo.

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco Tolima le pidió al gremio transportador "prudencia y solidaridad", y recordó que esta es la temporada del año más importante de Ibagué en materia de turismo por los numerosos eventos que están programados en la ciudad y que darían un respiro al panorama poco alentador que ha tenido Ibagué en materia de ocupación hotelera.

"Pedimos solidaridad con nuestro sector, teniendo en cuenta que es un fin de semana determinante para mejorar los indicadores y poder, de alguna manera, mejorar la tendencia negativa que presenta el sector este primer semestre del año", sostuvo Cotelco.

A su vez Fenalco Tolima, señaló tomar con sorpresa el anuncio del gremio porque un cese de actividades impide el buen desarrollo de actividades que mejoran la economía de la ciudad. En ese sentido, hizo un llamado para que el gremio naranja y la Alcaldía se sentaran a una mesa de diálogo para darle una solución a la problemática.

A su vez, la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) recordó la importancia de estas fechas e "invito a actuar con moderación y cordura, para evitar que los turistas que nos visitan y nos visitarán durante estos últimos días de festividades, puedan disfrutar de la ciudad, en un ambiente tranquilo, confiable, mostrando siempre la manera de afrontar las diferencias que se puedan presentar sin afectar a otros", sostuvo Brian Bazin Bulla Tovar, presidente ejecutivo de la CCI.

A su vez la organización Ibagué Mice and Visitors Bureau, misma que representa a los empresarios de la cadena de turismo de eventos y reuniones, consideró que la decisión no es justa con los empresarios que tendrán un daño económico, cultural y social y le pidió a los transportadores ser más solidarios, llegar a consensos con el Gobierno local y si es el caso aplazar el cese de actividades.

