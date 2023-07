Malestar en ‘los túneles’ ante prolongado cierre por pavimentación

Contenido Exclusivo

Cada vez se nota más el adelanto en una obra que beneficiaría a cientos de habitantes del corredor que una a Boquerón con Tapias, sin embargo, existe preocupación en algunos de los residentes de la zona, pues para culminar dicha obra, se deberá hacer un cierre definitivo durante un periodo prolongado, algo que impactaría varias de sus actividades regulares.

Durante cerca de 15 años los habitantes del centro rural poblado del sector de los túneles de La Tigrera, han esperado para que se les solucione una problemática de acceso vial.

Aunque la presente Administración Municipal se dio a la tarea de saldar esta deuda de años con la señalada población rural, y es evidente el adelanto de obra, son varias las quejas de los residentes que sostienen que los tiempos estipulados para la entrega de la adecuación de la vía, los cuales han sido socializados con la comunidad de la zona, no están siendo cumplidos.

Otro de los temas que preocupa a la comunidad, tiene que ver con el tiempo que deberá permanecer inhabilitado el paso por el corredor para concretar su pavimentación.

Un cierre prolongado

Todos los habitantes del sector que comprende el corredor entre el barrio Boquerón y el corregimiento de Tapias, recibieron con entusiasmo la socialización del proyecto de infraestructura, ya que esta obra, les permitiría un tránsito mucho mejor en el paso de los túneles de La Tigrera, sobre todo en épocas de fuertes lluvias.

Una de las personas que más aplaude la realización del proyecto es el reconocido líder comunal de La Tigrera, César Bocanegra, quien sostiene que para que exista progreso de las comunidades, se debe estar dispuestos a soportar cierto tipo de dificultades.

Bocanegra se refirió explícitamente a las restricciones de movilidad que han surgido debido a los cierres en diferentes horas en el día, y a un cierre que se tiene programado por el consorcio responsable de la obra, que podría extenderse por más de 15 días, razón por la que la comunidad que deba usar este corredor, deberá buscar un paso alternativo.

Dicho cierre se debe a que la pavimentación de la carretera que pasa por los túneles, se hará en concreto. “Nos tocaron algunas dificultades, pero las vamos a soportar porque el desarrollo así lo exige”, indicó Bocanegra.

División de opiniones

La comunidad entera quiere que se realice lo más pronto la adecuación de esta vía, no obstante, han surgido diferencias en cuanto a las opiniones de los habitantes del centro rural poblado, cerca al casco urbano de Ibagué, con los que viven en las zonas más alejadas.

Bocanegra detalló que dentro de los planes que se tiene para mitigar en parte los traumatismos que se darían con el cierre de la vía para su pavimentación, se tiene prevista la habilitación de una ruta por un predio privado.

“Se trata de un paso con un ligero banqueo para que al menos las motos puedan cruzar, principalmente pensando en las personas cuyos puestos de empleo se encuentran en el casco urbano de Ibagué”, acotó el líder comunal.

Walter Martínez, quien reside en un sector más lejano dentro de este corredor, habló en representación de los agricultores que se verían muy perjudicados con este cierre, el cual acusa, sería mucho más extenso que los 15 días planteados por el consorcio.

Martínez señaló que una reciente reunión que se sostuvo por parte del consorcio y algunos líderes de la zona, se habría dicho que el cierre para la pavimentación se haría desde el 16 de junio anterior, algo que evidentemente no se cumplió.

“La verdad no se le ve que vayan a hacer eso ligero, porque todavía le falta mucho, y lo otro, es que estamos en contra de eso, porque hasta que no nos arreglen las vías alternas para podernos trasladar, no queremos que se realice este cierre. No podemos estar embotellados allá”, relató Martínez.

Detalles de las afectaciones

Walter Martínez, explicó que las principales preocupaciones de los habitantes de las zonas agrícolas, se basan en que varios de los productos cultivados en el sector, habichuela, tomate, banano, aguacate, son perecederos.

Al someterse a un cierre de tantos días, los agricultores temen que tengan que acarrear pérdidas económicas bastante significativas.

Un habitante y agricultor de la vereda El Salón, a quien referenciamos como Luis Eduardo, aseguró haber tenido algunas discusiones con personas que señalan que en este corredor sí hay rutas alternas para movilizarse y sacar los productos del campo.

Luis Eduardo indicó que las personas que apuntan a dichas rutas como una solución viable, sencillamente desconocen el territorio, ya que según él, por estas vías el tránsito es bastante complicado y nos apto para cierta clase de vehículos, entre ellos los de cargue y descargue.

Luis Eduardo detalló que: Dijeron que arrancaban la pavimentación el 16 de junio, la semana que salieran los muchachos a vacaciones y aprovechar esa temporada, ahora vuelven a entrar el 11 y va a estar tapada la vía”, dejando ver que la situación se podría tornar más compleja una vez los estudiantes retornen a sus clases habituales.

“La preocupación de nosotros es esa, que ellos en si no han hecho nada por mirar a ver por donde vamos a salir y adelantar, porque ya un mes de la reunión, y no se ve que vayan a pavimentar rápido esos túneles”, manifestó Luis Eduardo.

MÁS NOTICIAS: