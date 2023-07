Contenido Exclusivo

A diferencia de las manifestaciones ciudadanas y de las responsabilidades que se esperaban que se asumieran, más allá de la evidente falta de cultura ciudadana, desde la Administración municipal se está dando un mensaje diferente al esperado por algunos. Desde la Gobernación del Tolima se permanece en silencio.



A raíz de los diferentes hechos de alteración de orden público registrados en el marco del 49° Festival Folclórico Colombiano que han llevado a muchos ciudadanos a pensar que esta fue la peor festividad que han vivido en Ibagué, la comandante de la Metib entregó reportes y funcionarios de la Alcaldía se han referido a la coyuntura.

Frente a la más reciente celebración del San Pedro donde se originaron diversas riñas, especialmente durante el desarrollo del desfile, la Coronel Sandra Rodríguez, mediante una rueda de prensa, habló de los casos que atendió la policía.

Durante el fin de semana de inicios de julio se efectuaron 22 capturas en flagrancia por homicidio, hurto calificado, la recuperación de un vehículo y seis motocicletas.

En cuanto a la aplicación de comparendos por afectar la seguridad y la convivencia ciudadana, se interpusieron 299 órdenes de comparendo por diferentes situaciones como uso de arma corto punzante, armas contundentes, riñas en vía pública, y suspensión temporal de actividad económica en establecimientos de comercio.

Es de mencionar que las cifras entregadas no son las definitivas, pues según la Coronel, el Gobernador del Tolima Ricardo Orozco, y el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, son los encargados de dar el consolidado del festival.

Asimismo, frente a la percepción de inseguridad durante las fiestas, Rodríguez dijo, “algunos me preguntaban que encontrar responsables frente a las acciones presentadas, pues es indiferente frente a muchas acciones que se presentaron al interior del desarrollo del evento”.

Por lo que exaltó el apoyo que algunos ciudadanos brindaron al disuadir una riña, atender enfermos, a quien fue solidario, al dar agua a otra persona, a quienes informaron sobre la presencia de delincuentes, entre otros actos.

‘Cobija aparte’

El secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, usó sus redes sociales para referirse a los desfiles, los dos eventos insignia de las festividades que más quejas por parte de la ciudadanía se desataron.

“El desfile de San Juan, que era organizado por la Alcaldía de Ibagué, Andrés Hurtado, fue un éxito en seguridad y componente cultural. El de San Pedro, organizado por la Gobernación del Tolima fue un fracaso, además Tapa Roja abrió el desfile enloqueciendo a la gente #hablemosclaro”, tuiteó el funcionario.

Dicho pronunciamiento elevó el malestar de muchas personas, entre ellos el del usuario Alejandro Hernández, “señor secretario, ¿se está lavando las manos por algo que también es de su competencia? Con todo respeto, pero no venga aquí a echar culpas cuando la seguridad de la ciudad fue un caos y usted es el encargado de ello. No venga a decir que ustedes no tienen nada que ver”.

Es de recordar que para el fin de semana en el que se llevó a cabo el desfile de San Juan (24 de junio) también se registraron riñas, entre otros hechos violentos.

Conforme al balance entregado por la Policía Metropolitana, se capturaron 42 personas, 32 de ellas en flagrancia y 10 por orden judicial; recuperaron cinco motocicletas hurtadas e incautaron 60 dosis de base de coca, 986 dosis de marihuana y 13 armas de fuego ilegales, como también se impusieron 221 órdenes de comparendo contrarios a la convivencia.

“Afortunadamente no hubo cabalgata, se imaginan el desmadre con cabalgata… es urgente tomar medidas en el próximo festival para evitar que eventos culturales se conviertan en caos y espacios que promuevan la inseguridad” Greis Cifuentes, ex secretaria de Cultura municipal.

“El mejor de la historia”

Mientras diferentes sectores sociales han visto con preocupación todo lo que sucedió en el desarrollo del Festival Folclórico, entre eso el reflejo de poca cultura artística en los recorridos que se hicieron por la carrera Quinta, además de la privatización de espacio público con cobros injustificados, o restricción de aforo para ver algunos eventos, la secretaria de cultura Diana Londoño tuvo otra visión.

Compartió una comunicación titulada “¡Sí señores! El 49° Festival Folclórico Colombiano fue el mejor de la historia”, frase que ha calado en el sentir de diferentes artistas.

En él hizo referencia al lanzamiento del festival a nivel internacional, lo que algunos ciudadanos no consideraron apropiado al proyectarse en unas pantallas videos que brindaran contexto a personas que posiblemente sabían poco o nada de la ciudad.

Asimismo, abordó la participación de más de 1.500 artistas locales, más de 100 artistas internacionales y más de 550 nacionales. Entre los que estuvieron artistas de Mike Bahía, Greeicy Rendón, Lokillo, Andrés Cabas, Marbelle, Tito Nieves y Jorge Celedón, entre otros.

Donde varios de ellos se presentaron en el parque Murillo Toro, un escenario que no fue diseñado para conciertos, y donde el grueso del público que intentó disfrutar de las presentaciones quedó por fuera del encerramiento, ubicándose en las vías y andenes de diferentes comercios.

Mientras la Concha Acústica, que era el escenario idóneo para ese tipo de actividades, se sigue deteriorando y a la espera de ser intervenida.

Uno de los asistentes al concierto de Tito Nieves, sostuvo, “fui un rato a disfrutar de la presentación de ese referente de la música, pero me encontré con que como no había llegado temprano debía ver el concierto desde afuera lo que fue incómodo, se supone que son eventos para todos, todos debimos tener la posibilidad de disfrutarlo por igual, me sentí como mendigando”.

Dicho comunicado también desató opiniones como la de Hosman Osorio, un artista reconocido por su talento y trayectoria, quien con indignación comentó:

“¿Qué? ¿Será que la Alcaldía de Ibagué y su fantástica Secretaria de Cultura no se han dado cuenta de que hicieron la Peor versión del Festival? Es ridículo que ahora, desde lo comunicacional, se quieran ocultar las falencias que esta versión del festival tuvo por falta de conocimiento, experiencia y empatía con la cultura”.

A pesar de que la Administración municipal invirtió en el enmallado para proteger los jardines de la carrera Quinta, cuando se retiraron las polizombras quedaron al descubierto varios ‘peladeros’.

DATO:

Esta redacción intentó comunicarse con el Director de Cultura departamental para conocer su postura frente a las declaraciones del secretario de Gobierno municipal, pero no hubo respuesta.

