Con la empresa endeudada, y efectuando uno de los proyectos más importantes para el suministro de agua en la ciudad, que con el paso de los años ha sido relegado por las diversas Administraciones y la actual promete entregar ciudadanía organizada destapa irregularidades del proyecto que ha es motivo de investigación por entes de control.

Mediante debate de Control Político en el Concejo municipal de Ibagué, la gerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, Erika Palma, se refirió a los avances del proyecto del Acueducto Complementario, sin embargo, concejales y veedurías le tumbaron el discurso.

La funcionaria comentó que se cumple con la obra en cinco fases, y que tienen varios frentes de trabajo como los recursos para efectuar lo planeado.

Respecto a las partes uno y dos, relató que se llevaba un 85 % de ejecución que permite tener la tranquilidad de culminar este proyecto en agosto del presente año.

La fase tres fue suscrita con los privados el 20 de junio, acuerdo de ejecución de obra de los recursos garantizados por cada una de las firmas constructoras, y la fecha de finalización es en diciembre del 2023, al igual que la fase cuatro, que iría en un 54 %.

Respecto a la última fase, manifestó que desde el gobierno de Duque han estado en la búsqueda del respaldo financiero del Gobierno Nacional para culminar el proyecto.

No obstante, varios de los presentes comentaron que la funcionaria hablaba cosas muy bonitas para el suministro de agua, pero no brindó información completa y la realidad que ven varios de los que han estado al tanto de los procesos es otra.

‘La otra cara’

Desde la veeduría Más Tolima, Jessica Acosta, a quien le dieron oportunidad de intervenir y dialogó con esta redacción, comentó que la fase una y dos, son de las más importantes para poder llevar agua a diversas comunas de la ciudad, años atrás, se pactó el contrato 202 del 2017, fue finalizado, se le pagó al contratista, pero la obra nunca culminó.

Se hizo un nuevo contrato (144 del 2022) para poner en funcionalidad la misma fase que está en ejecución, arrancó a finales del año pasado, pero a junio del 2023, según documentación que entregó la interventoría (informe 26 abril - 25 de mayo) hay un incumplimiento generalizado.

“El avance físico del proyecto se ha ejecutado 26.77 %, equivale a $ 6,703,873,227, lo cual determina un retraso del 39.92 % en la ejecución del proyecto, según programación entregada debería presentar un avance próximo al 66.69 %”, se acotó en el documento.

Ante los retrasos se solicitó efectuar planes de contingencia, trabajo nocturno y optimización de la compra y llegada de materiales o personal a la obra, pero por la aparente omisión del contratista con los acuerdos se le pidió al Ibal continuar con el proceso de incumplimiento.

“Es grave que hoy le esté diciendo a toda la ciudadanía que ya se va a acabar el Acueducto Complementario, que llevamos el 85 % del avance, realmente no es cierto, porque la interventoría está solicitando el incumplimiento del contrato que finaliza en julio”, expresó Acosta.

En esta misma medida, desde la veeduría se sostuvo que el contratista que a la fecha está a cargo de la fase dos es investigado por la Contraloría General de la República, se le abrió un proceso de responsabilidad fiscal en el 2017 por un contrato $4.076 millones, por no efectuar la recuperación de la Rivera del río Magdalena en Flandes.

Así pues, Acosta indicó, “estamos contratando gente que no tiene experiencia, gente que no cumple los requisitos mínimos, que están siendo investigados por las autoridades y lo seguimos contratando como si no pasara nada”.

Comunidad está firme

Habitantes de la Tigrera establecieron que hasta que no se mejore el acceso vial de los túneles, problema que los atormenta desde hace más de 10 años, no permiten que se adelanten obras para la captación del agua.

A pesar de que se ve un avance y la gerente del Ibal manifestó en el recinto que falta realizar el atraque de la tubería, por parte de la comunidad se sostuvo que se instalaron unos tubos en malas condiciones, por lo que se deben repetir varias de las intervenciones antes de pavimentar.

La interventoría también estableció que había retraso por parte del contratista en esa zona y no fueron incluidos en el plan de choque las pruebas hidrostáticas de tubería, por tanto, a la fecha en la que se emitió el informe no se evidenciaba una programación para la actividad.

“Actualmente el contrato de la sola instalación del tanque de la Fiscalía le va a costar al Ibal y los ibaguereños $ 7 mil millones, y nosotros hemos pagado $ 9 mil millones por el contrato actual”, Jessica Acosta

Tanque de la ‘Fiscalía’

En esta etapa relacionada con la fase tres, donde se realizaría la línea de conducción entre el tanque de Miramar hasta el Industrial o denominado tanque de la ‘Fiscalía’ también hay incertidumbre.

Aunque el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, al igual que la gerente del Ibal dijeron que el proyecto del tanque de la ‘Fiscalía’ se había destrabado de los líos que lo rondaban, desde la veeduría Más Tolima se pidió que no se le mintiera a los ibaguereños.

Pues, lo que habría hecho el contratista actual que tiene un problema jurídico con el municipio fue dar el proyecto.

“El nuevo contratista del tanque de la Fiscalía es el mismo que no finalizó la fase dos del Acueducto complementario (contrato 202 del 2017), es muy posible que tampoco nos entreguen el tanque de la Fiscalía este año”, manifestó Jessica Acosta.

También hizo evidente su preocupación porque al parecer el Ibal aún no realiza un peritaje sobre los elementos que habían quedado expuestos al agua y sol durante años, por lo que no hay tranquilidad frente a la estructura que se va a construir ahí.

Aunque Hurtado le manifestó a esta redacción que los aceros que estaban allí no presentan un deterioro grave, por lo que se estaban evaluando para hacer un sandblasting al acero y no se perdiera su capacidad estructural.

Debido a la preocupación que quedó en el recinto y otras problemáticas que dejaron expuestas varios concejales, como el cabildante Jaime Tocora donde mostró unos tubos fracturados y oxidados que serían usados en las obras, pidió que se compulsen copias de lo denunciado a los entes de control.

Alcantarillado

Había una preocupación generalizada en el recinto por las intervenciones del Ibal en temas de alcantarillado, donde se le solicitó a Palma especificaciones respecto a los planes a realizar por comunas, barrios y direcciones, aunque no brindó los datos detallados, por tanto, el cabildante Eduard Toro no descarta una audiencia pública en agosto.

Respecto a este punto, la gerente comentó que los recursos de la empresa eran limitados y se está priorizando el tema del acueducto complementario porque le interesa garantizar agua, sin embargo, con los avances que dejó en evidencia la veeduría tampoco, “a hoy (7 julio 2023) lo seguro que tenemos es que no hay Acueducto Complementario en esta Administración” expresó, Jessica Acosta.

“El contratista no ha dado cumplimiento a la programación que presentó y se aprobó para el desarrollo del contrato, esta interventoría no aprueba la prórroga ni la ampliación de plazos por el continuo incumplimiento (...), demuestra que el contratista no cumplirá con los plazos contractuales ni tampoco dará por terminado el contrato en las fechas estipuladas”, Interventoría.

DATO:

El Ibal tiene más de cinco empréstitos, por lo que preocupa que la próxima Administración hable de vender la entidad, pues tampoco se ha comentado ¿cómo se le van a cobrar esos rubros del acueducto al municipio?

