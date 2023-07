Alcaldía descarta hacer peritaje a estructura metálica del Coliseo Mayor

Contenido Exclusivo

En busca que el contratista subsane varios productos no conformes, la Secretaría de Infraestructura espera que la interventoría sea más exigente con los informes que le hace al consorcio.



En medio de las denuncias que se han hecho en torno a la obra del Coliseo Mayor, donde se ha dicho que existen falencias en las estructura metálica del imponente escenario, luego de una reunión con entes de control y veedurías, se habló de la posibilidad de que un tercero entrara a hacer una evaluación o peritaje de los aceros instalados; sin embargo, la secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán descartó tal medida y dijo que lo que se hará es exigirle una mayor vigilancia al interventor de obra.

Guzmán confirmó que la propuesta estuvo sobre la mesa con el Ministerio del Deporte; no obstante, la decisión se descartó por un lado por la entrada en vigencia de la ley de garantías, ante la no posibilidad de hacer convenios con universidades o sociedades.

"Nosotros nos vamos a apoyar, y el Ministerio (del Deporte) también ha requerido a la interventoría unos informes más completos sobre la estructura metálica y sobre el estado en como se deja la estructura metálica, como no la entrega al contratista, para apoyarnos en esto y tomar una decisión, frente a sí recibimos la estructura metálica a feliz término o algunos elementos no los recibimos porque tienen algunas inclinaciones, deformaciones, etc. (...) por el tiempo que estamos no es viable para la Secretaría de Infraestructura contratar un peritaje técnico, entonces nos basamos en lo que entrega la interventoría, los informes y estudios que está entregando el contratista".

La secretaria si bien se mostró optimista por la entrega del escenario en donde se invierten $63 mil millones, reconoció que ellos en su labor de supervisión también detectaron deformidades en la estructura por las que se hizo un llamado de atención al contratista, el consorcio Obras Especiales Ibagué.

"La supervisión del contrato desde el año pasado también detectó irregularidades y la misma interventoría fue la que nos advirtió de los productos no conformes, ellos (el contratista) hicieron los trabajos a lugar para, digamos, corregir estos productos no conformes y nos entregaron unos informes. Sin embargo, por estética de la estructura, seguimos viendo algunas cerchas con deformaciones e inclinaciones. Por eso se habló de hacer unos ensayos o que un tercero hiciera la revisión de esos elementos puntualmente, pero si el tiempo ya no nos ayuda y si no lo podemos contratar nos iremos con requerimientos más fuertes para la interventoría", reiteró.

El millonario contrato de obra se debe entregar el 12 de agosto y según la funcionaria su ejecución ya está en un 96 %. Se avanza en temas de remates y en la instalación de silletería y barandas y correcciones a los acabados de la obra.

Al contratista aún se le adeuda el pago de una última acta parcial por alrededor de $2 mil millones, aunado a lo que resta del proceso de liquidación que equivale a $6.300 millones, "esto no se le va a cancelar al contratista hasta tener toda la certeza y claridad por parte de la Secretaría de Infraestructura en cabeza mía, de recibir a feliz término la obra", puntualizó.



¿Una complicidad?

Desde hace dos años la veeduría Agua para Ibagué (Vapi) viene denunciando las deformidades que asegura tiene la estructura metálica del Coliseo Mayor, varios requerimientos se han hecho a la Alcaldía, Ministerio del Deporte y entes de control como la Contraloría General de la Nación; sin embargo, alega el ingeniero Luis Fernando Díaz, representante de Vapi existe una aparente complicidad que no ha permitido que se tomen cartas en el asunto.

"Han sido dos años continuos de estar denunciando los errores de la estructura metálica del Coliseo Mayor de Ibagué, la recibieron y la pagaron, todo con la complicidad de la interventoría, supervisores, contratante y de la complicidad de los entes de control. Esto se llama corrupción", dijo el ingeniero Díaz.

Su última petición la realizó el 13 de julio en donde a través de un oficio remitido a la Contraloría, Gerencia departamental Colegiada del Tolima, la Contraloría provincial y General de la República solicitó que se le den a conocer los informes de interventoría en relación a las observaciones que se le ha hecho al contratista o donde se habla de las labores que se adelantaron cuando no estuvo vigente el contrato de interventoría.

Además se pide conocer si la interventoría ha solicitado la aplicación de multas por incumplimiento al contratista, así como los oficios, actuaciones o llamados que haya hecho el Ministerio del Deporte.

Además se le cuestiona a la interventoría, "¿Por qué razón permitieron la instalación de la cubierta, teniendo su estructura metálica pandeos en la totalidad de las cerchas inclinadas, teniendo a su vez, columnas metálicas con desplome hacia el interior del coliseo?".

