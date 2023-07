Que cese la ‘horrible noche’ para los colegios de Ibagué a cargo del Ffie

Contenido Exclusivo

Pasa el tiempo y en vez de reflejar cambios significativos en la edificación de los colegios de jornada única, surgen más problemas que aumentan la desesperanza y vulneración de derechos.

Culminadas las vacaciones escolares de mitad de año, la realidad de una formación poco digna para cientos de estudiantes de diferentes instituciones educativas de Ibagué retornó con ellos.

Según denunciaron padres de familia, pese a los constantes compromisos establecidos por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Ffie, la edificación de las estructuras educativas, cada vez es más compleja.

Por ejemplo, en el José Joaquín Flórez sede Arboleda Campestre, el Fondo hace más de un mes le declaró el incumplimiento al contratista y se congeló la obra.

A la fecha lo que debería ser un espacio educativo permanece abandonado, la maleza es lo que ha progresado en el espacio como la exposición de los cimientos a las diferentes dinámicas climáticas.

“Es incertidumbre, es tristeza, es dolor, es rabia, es impotencia el sentimiento que hoy embarga a los líderes, a los padres de familia de la institución educativa, durante siete años desde el orden nacional en cabeza del expresidente Duque y su nefasto Ministerio de Educación se vienen burlando, jugando y vulnerando el derecho a los niños en materia de educación”, dijo Ever Contreras uno de los perjudicados.

Con el actual gobierno esperaban una atención más oportuna por los lineamientos que dice tener, pero tampoco ha sido posible que se culminen de manera satisfactoria los colegios.

“Y por parte de la Administración Municipal ni que decir, mientras con bombos y platillos celebró los resultados de unas fiestas ( 49° Festival Folclórico Colombiano) que ante los ojos de muchos fue un caos total, la población infantil, la niñez ibaguereña regresaran de sus vacaciones a seguir en las mismas, estudiando como si fuesen pollos en galpones”, puntualizó Contreras.

Pues, en salones diseñados para 20 estudiantes hay hasta 40, y el sentir de varios acudientes es que a los diferentes entes no les interesa, “claro como no son los hijos de ellos”; en abril el Ministerio de Educación en respuesta a un derecho de petición les comentó de unas entregas mientras se culminaba, pero no se les cumplió.

“Entregar parcialmente los bloques de aulas de preescolar y primaria con las zonas de urbanismos, para el 18 de abril del 2023, y los bloques de las aulas de secundaria, para el 8 de diciembre del 2023”, se acotó por el ente público.

Ante los constantes incumplimientos a las fechas y avances establecidos, los padres de familia sienten que este año será igual que los pasados y el suplicio se extenderá al 2024, mientras siguen ingeniándose la forma de que sus hijos lleguen a otros centros educativos, de la forma más segura posible, aunque no se confía en que se les brinde educación de calidad por las condiciones a las que son expuestos.

Salones la Guajira, ubicados dentro de la I.E. José Joaquín Flórez Hernández, sede central de las Américas.

Cartera de educación

Ante la situación, el secretario de Educación, Juan Manuel Rodríguez, aseveró que conforme a lo informado por el Ffie la próxima semana debe estar asignado el nuevo contratista, aparte de la institución Educativa José Joaquín Flórez, el Alberto Santofimio y Antonio Reyes Umaña siguieron estando perjudicadas con la declaratoria del incumplimiento.

Proceso formativo suspendido

La acudiente Vanesa González, dejó en evidencia su preocupación por la suspensión de la ‘banda de guerra’ en el colegio porque aparentemente al docente no se le había pagado, “ya le deben seis meses, necesitamos del apoyo del secretario de Educación, no solo con el pago sino que también con la continuidad de las actividades de la banda, puntualizó González.

MÁS NOTICIAS:

Presuntas irregularidades y actos de corrupción rondan el puente elevado de la ‘60’

Estudiantes no le aceptan una disculpa más al Ffie por las demoras en la edificación de los colegios