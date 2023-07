“No nos interesa cortar cintas”: Secretaria de infraestructura frente al puente de la ‘60’

Contenido Exclusivo

Mientras diversos actores sociales han manifestado su preocupación por no verse maquinaria y trabajadores en la zona a intervenir después de dos meses de inicio de obra, la secretaria de Infraestructura además de reconocer que están ajustados con el tiempo, habló sobre los interés de la Alcaldía respecto al proyecto.

La secretaria de Infraestructura de Ibagué, Sharon Guzmán dialogó con esta redacción sobre el puente de la ‘60’ (carrera Quinta con calle 60), y en su discurso no descarta que el proyecto no se entregue en esta Administración. Ya no está ni la placa del inicio de obra.

Dos meses después de anunciado el inicio de obra para edificar dicha estructura hay un malestar en algunos ibaguereños al no evidenciar el avance del proyecto contrarreloj con un alto costo que contractualmente ya estaría andando.

Hecho que lleva a pensar que en los aproximados cinco meses que le quedan a esta Administración municipal la estructura no se alcanzaría a entregar, una afectación económica importante para la ciudad en la que aún no se podría calcular que otros perjuicios se podrían desencadenar.

En esta misma medida, desde veedurías como Más Tolima, se ha abordado la preocupación por inconsistencias y la falta de ejecución en terreno de la obra.

Hasta Marco Hincapié, quien tiene aspiraciones a la alcaldía de la ciudad, mediante un video se atrevió a llamar el proyecto, “‘obra fantasma’ del alcalde Hurtado” al no evidenciar trabajos después del festejo del inicio de obra y que se le había realizado un anticipo al contratista por $12 mil millones.

Panorama de la obra

La jefe de la cartera de Infraestructura aseveró, “para yo arrancar un proyecto de esta magnitud, o así sea una casa, un proyecto pequeño, necesito tener todos mis planos y mi proyecto preconstructivo ya organizado y estar segura de lo que tenga en planos, lo que voy a ir a instalar y voy a arrancar”.

Agregó, “cuando empezamos el 28 de abril que firmamos el acta de inicio de obra, arrancamos con el proceso de preconstrucción que es la fase uno, y ¿qué requiere?, que el contratista y el interventor de la obra revisen todos los diseños y estén de acuerdo con ellos”.

Según la funcionaria le dieron 45 días al contratista para realizar la revisión, les hicieron algunas observaciones y propusieron un cambio en el proceso constructivo de algunos elementos del puente como son las vigas, lo que implicó “una optimización en el diseño”.

De manera que así las personas no lo vean en la oficina del contratista y la interventoría se trabaja en el proceso preconstructivo.

Asimismo, recordó que se tuvo una mesa de trabajo con empresas de servicios como el Ibal, Celsia, Alcanos y las telecomunicaciones, porque uno de los hitos más importantes del proyecto es la subterranización de las redes.

“Sí estamos trabajando, no estamos allá excavando, pero hasta para que yo pueda llegar a excavar tengo que ver estas primeras etapas”, precisó Guzmán.

Culminada la fase uno entraría en ejecución la dos, de acuerdo a la jefe de la cartera va enfocada en realizar los mantenimientos viales de las carreteras alternas para que la movilidad fluya cuando se cierre de la carrera Quinta entre calle 57 y 64; punto que socializan en medios de comunicación.

La segunda actividad de la etapa anterior es trasladar la red eléctrica que está sobre la carrera Quinta, Guzmán comentó que, “esto lo hace el contratista bajo la supervisión de Celsia para despejar la zona y en el momento que llegue la piloteadora, no tenga esas cosas eléctricas porque puede poner en riesgo las personas que están allí trabajando”.

La tercera labor es la llegada de la maquinaria y la mano de obra para empezar la excavación del puente.

¿Los tiempos dan?

Del proceso de ejecución del puente de la 60, lo que más tiene en ascuas a las personas es el tema del tiempo, por las dificultades de movilidad, de que la obra termine siendo un elefante blanco a la que solo se le inviertan recursos y no se termine entre otras cuestiones que se han venido abordando.

Sin embargo, desde la apreciación de la funcionaria, es que se hará lo posible para que al 28 de diciembre esté culminada la obra, pero dado el caso que no se alcance que la próxima Administración lo haga.

“Estamos muy ajustados en tiempo y nuestro objetivo es trabajar fuertemente estos meses que nos quedan para dejar el proyecto lo más avanzado posible, decir que vamos a llegar al 100 % sería extraordinario, de todas formas todos los proyectos tienen sus imprevistos. Nuestro interés es dejar el proyecto terminado o lo más avanzado posible y que sea un proyecto técnicamente seguro, estable, que no tengamos ningún inconveniente con ninguno de los ítems o de las actividades de este puente, no nos interesa cortar cintas, porque aquí no está el interés de hacer algo por hacerlo, sabemos que la próxima Administración que llegue dependiendo hasta donde entreguemos la ejecución, pues tendrá que continuarla y esperamos que sea lo más cercano al 100 % “puntualizó, Sharon Guzmán.

El Nuevo Día evidenció que en uno de los separadores de la carrera Quinta con calle 60, donde se instaló a comienzos de mayo del 2023, la placa conmemorativa del inicio de obra por parte del alcalde Andrés Hurtado y su séquito, ya no está.

