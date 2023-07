31 años sin John Jader: madre ibaguereña busca a su hijo desaparecido misteriosamente

Martha Ospina reside junto a su familia en el Cañón del Combeima y desde hace tres décadas busca a su hijo mayor Jhon Jader López, quien desapareció el 3 de marzo de 1987, cuando tenía 17 años de edad y se dirigía a una cita al Hospital Federico Lleras Acosta. Aunque ya pasaron 31 años, esta madre ibaguereña no pierde la esperanza de encontrarlo con vida o al menos saber qué ocurrió con él.



El día que desapareció

Jhon Jader López es un ibaguereño que residía junto a su familia en el barrio Villa Marlén de la comuna Cuatro a principios de la década del 90 y estudió hasta décimo grado de bachillerato en el colegio San Simón de Ibagué en 1991, pero tuvo algunos problemas con una profesora de filosofía y religión y no pudo terminar el año escolar. En 1992, no fue matriculado pues se negaba a regresar a clases y el año anterior ya se había escapado varias veces del colegio, pese a que era un alumno inteligente y destacado. Así las cosas, por recomendación médica, empezó a asistir a unas terapias.

El lunes 2 de marzo de 1992, fue como de costumbre a las terapias en el Hospital Federico Lleras Acosta y al regresar a la casa, se encontró con algunos tíos, los cuales estaban de visita. Esa tarde se fueron a jugar basketball a las canchas de la Unidad Deportiva de la calle 42 y cuando volvieron, Jhon Jader le pidió permiso a su mamá para irse a quedar esa noche con ellos, quienes vivían en el barrio La Gaviota.

La señora Martha recuerda que lo dejaron ir y le dieron dinero para que al día siguiente tomara el bus y asistiera a las terapias. Jhon Jader se fue con sus familiares y al amanecer del martes 3 de marzo, una de sus tías se levantó temprano a llevar los niños al colegio, pero le dijo al joven que esperara a que ella volviera para hacerle el desayuno antes de que se fuera a la cita en el hospital.

Cuando la tía de Jhon Jader regresó, él ya no estaba en la casa. Ese mismo día, a las 7:30 de la mañana, estuvo donde otra tía que vivía en el barrio Galán, al sur de la ciudad y le manifestó que necesitaba dinero prestado para llevar a su mamá al médico debido a que estaba muy enferma. La señora decidió llamar a su hermana para comprobar que fuera cierta la versión del muchacho, pero en esa época no había celulares y los teléfonos eran escasos, por lo que tenían que comunicarse con una de las pocas vecinas que contaba con ese servicio en Villa Marlén y les hacía el favor de pasarle a sus familiares.

Lamentablemente ese día la vecina estaba recién levantada y le dijo a la tía de Jhon Jader que no era posible comunicarla de inmediato con la señora Martha, entonces le pidió que llamara después. Cuando finalmente pudieron hablar sobre las 10:00 de la mañana, ya era tarde pues el joven se había ido de allí también.

La búsqueda

Desde ese momento la señora Martha comenzó la búsqueda de Jhon Jader pues ese martes no asistió a las terapias y una amiga le dijo que lo había visto en el antiguo almacén Tía de la carrera Tercera entre calles 13 y 14, a donde habría ingresado al mediodía a comprar unas cosas.

En vista de que no regresó esa noche a la casa, la señora Martha fue a las oficinas del DAS en la calle 10 con carrera Octava, donde hoy funciona la Efac, y allí le recibieron la denuncia por la desaparición del joven. Unos días después la llamaron a ampliar la declaración y le pidieron que aportara más pruebas, pero desde ese día, no volvieron a tener información sobre la búsqueda.

En el año 2011, casi una década después de la desaparición, el gobierno acabó con el DAS y de pasó sepultó algo de las esperanzas de la señora Martha de encontrar a su hijo, pues si antes no supo nada del proceso, ahora sería casi imposible. Pero esta madre ibaguereña jamás se rindió y hace aproximadamente seis años regresó a la Sijín y puso de nuevo la denuncia, la cual pasó a la Fiscalía, de donde la llamaron a ampliar la declaración, pero desde ese tiempo no ha vuelto a saber nada más.

La intensa búsqueda de Jhon Jader duró un año, entre 1992 y 1993, tiempo en el cual la familia logró publicar su nombre en el periódico El Tiempo. También fueron a los canales de televisión y emisoras de Bogotá y Cali, visitaron la calle del cartucho, contrataron un taxi para recorrer varias ciudades, estuvieron en el sur del país y en todos los peajes dejaban información y pegaban carteles.

"Muchas veces yo me bajaba de las busetas en la ciudad o el municipio en el que estuviera cuando veía un muchacho parecido a él. Iba y lo miraba, hablaba con ellos, unos eran agresivos, otros no contestaban pues estaban sumidos en su mundo. La intención de nosotros era reconocerlo, pero no, nunca", manifestó la señora Martha.

Inteligente y callado

La madre de Jhon Jader lo recuerda como un joven muy inteligente y sobresaliente en sus estudios de secundaria en el colegio San Simón. Era muy buen lector y acostumbraba a visitar las bibliotecas que había en esa época en la ciudad. Fruto de esas jornadas de lectura, empezó a formarse en él lo que su mamá consideró una ideología rebelde o de izquierda, lo que le costó algunos problemas con su profesora de filosofía y religión, pues no estaba de acuerdo con lo que ella enseñaba y la manera en que lo hacía, a tal punto que prefirió retirarse del colegio que seguir asistiendo a las clases que tanto odiaba y cuyas materias también había perdido, pues jamás le gustó ir a misa o participar de alguna actividad religiosa.

Estudiaba en el colegio San Simón y se destacó por ser un joven inteligente, buen lector y crítico de la enseñanza de sus maestros.

DATO

Jhon Jader López nació en 1974, era el mayor de sus hermanos y en la actualidad tendría 47 años de edad.

