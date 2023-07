¡Urgente! Extraña desaparición de niña en Ibagué: video de cámara de seguridad causó alerta

Según información suministrada por la familia, la niña fue vista por última vez en inmediaciones de la plaza El Jardín.

Angustia y zozobra, eso sienten los allegados de Valentina Buitrago de 13 años de edad, quien salió de su vivienda ubicada en el barrio arkambuco de Ibagué, desde el pasado martes 18 de julio, al rededor de las 11:30 de la mañana. Esta es la hora y no saben nada de su paradero.

De la niña se conoce que estudia en el colegio Ismael Santofimio Trujillo del barrio Gaviota y cursa el grado sexto.

Además, el medio de comunicación Ondas de Ibagué reveló que, al parecer, en días pasados, Valentina sostuvo una discusión con su progenitora y ante esto, su mamá le quitó el celular, lo cual pudo haberle enojado a tal punto de querer irse.

“El domingo tuvimos una discusión, entonces de castigo le quite el celular, entonces no sé si fue por eso que se fue, pero no hubo un golpe o agresión, solo fue que se le quitó el celular, llegué ayer, la salude normal y me llamó a las 11:00 a.m. para irnos al colegio y al volver la señora que la cuida me dijo que acabó de salir", contó la mujer al medio ya señalado.

Esta redacción se comunicó con la tía de la menor, quien asegura, que lo más extraño de todo, es que en un video que logró conseguir de una cámara de seguridad, se ve al medio día (de ayer), a la adolescente acompañada de un señor y una niña pequeña. El sujeto lleva en su mano una maleta como de viaje.

Al preguntarle si su núcleo familiar reconoce a este hombre o a la otra niña que se ve en el clip, sostiene que no los identifican fácilmente, "Él no es alguien de la familia y nosotros no lo conocemos".

Finalmente, la tía argumenta que Valentina no suele quedarse en otras casas y que es una niña de su hogar. Por tal razón se encuentra aún más preocupada. Además, recordó que el supuesto novio (que es mayor de edad) no está desaparecido, incluso ha sido visto por el barrio.

Ante el desespero por encontrarla, nos fue permitida la difusión de varias fotografías de la menor.

Tome nota: Quienes tengan información se pueden comunicar al 300 6949514 o al 301 7230509

