El espinoso camino para poner en marcha el Setp

El camino en la implementación del sistema de transporte público aún es largo y complejo, en medio de las voces que resuenan inconformes por la manera en que está desarrollando el tema la Alcaldía.

En menos de 20 días dos sectores del gremio de transporte público colectivo anunciaron su intención de hacer un cese de actividades con los vehículos a su cargo para sentar su voz de protesta frente a las decisiones tomadas por la Alcaldía en cuanto a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) en Ibagué.

El primer llamado lo hicieron los representantes y dueños de las empresas de transporte -designados previamente como operadores del sistema-, quienes se mostraron molestos por la forma en la que se eligió al encargado del recaudo, el rechazo a la propuesta que ellos habían presentado previamente y la poca claridad que se entregó frente a cómo se desarrolló el proceso de elección.

El otro anuncio de paro, programado para este martes 25 de julio, lo hizo un sector de los propietarios de busetas, quienes alegan el incumplimiento a los acuerdos pactados con la Administración 'Ibagué Vibra' en diciembre del 2022, luego de una protesta que generó el bloqueo de vías por 36 horas. Aunado a ello, también mostraron su preocupación por la decisión que se tomó de entregar el recaudo a una empresa de otra ciudad. Hay que resaltar que este sector del gremio tampoco está de acuerdo con que la operación del Setp la tengan las empresas locales.

El convenio

El pasado 28 de junio, un día antes de que entrara en vigencia la ley de garantías por la elecciones, y el mismo día que se le anunció a las empresas locales que no reunían los requisitos técnicos y financieros y no sería tenida en cuenta su propuesta para hacerse con el recaudo del sistema, se conoció la contratación directa que hizo el ente gestor Transmusical con la empresa Infotic S.A. de Manizales.

Según refiere el ente gestor en la descripción del convenio, las empresas de transporte de la ciudad presentaron su propuesta desde octubre del 2022 y en noviembre de ese mismo año, se le hizo la invitación a empresas públicas o de economía mixta, presentándose; Gremio Transportador, ERT S.A. e Infotic. En enero se vuelve a hacer la misma invitación en aras de actualizar los precios por el cambio de vigencia y se presentan esta vez solo dos; ERT S.A. e Infotic, siendo esta última la elegida.

Sin embargo, en el mismo convenio, Transmusical señala que el 23 de junio de 2023 la gerencia del Setp recibió la oferta por parte de Infotic y que la misma cumplió con lo que se pedía, es decir en cinco días se hizo todo el análisis, mientras que la propuesta de las empresas locales tuvo un tiempo de respuesta de ocho meses.

"Así las cosas, la entidad el día 23 de junio de 2023 recibió oferta por parte de Infotic S.A., la cual fue analizada y se llegó a la conclusión que esta cumple con las condiciones y servicios tecnológicos requeridos por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S. en ejecución del proyecto", reza el documento.

Es de resaltar que a Infotic no solo se le asigna el recaudo, sino que además debe hacer el "diseño, implementación y puesta en marcha, operación y mantenimiento del sistema de información al usuario, de recaudo, control de flota y monitoreo a bordo (Sitrec) del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué".

Está previsto que Infotic en el marco del convenio aporte, a costo cero, el diseño de la plataforma tecnológica del Sistema de Información de Recaudo y Control de Operación (Sitrec), misma que consiste en escoger el hardware y software para poner a andar el sistema, además de la instalación de los equipos en la flota de buses.

La designación de Infotic no es un tema menor para la ciudad, pues el convenio está pactado para desarrollarse en tres fases durante 16 años y cuatro meses, además se habla del reconocimiento por gastos de operación e implementación de 6 millones 320 mil 879 dólares, es decir, más de 25 mil millones de pesos.

Para respaldar dicha ejecución el ente gestor le hace una cesión del 7,55 % de la tarifa al nuevo operador del recaudo.

En diálogo con el periódico La Patria de Manizales, el gerente de Infotic, Adolfo Antonio Tejada Díaz, señaló que su objetivo es aportar la experiencia de la empresa para establecer la tecnología idónea para implementar el sistema de recaudo.

¿Irregularidades?

En medio de todo el proceso, las decisiones del Gobierno local han sembrado un manto de dudas entre varios actores, incluidos los transportistas, que en medio de señalamientos de incumplimiento hablan de la firma de un aparente contrato 'leonino' y una falta de seguimiento a las disposiciones legales, que inicialmente les daría un beneficio a los locales.

Por una lado, los actuales operadores del Setp, insisten en que la propuesta que ellos entregaron sí cumplía con las exigencias y que nunca se les informó de la intención del Setp de buscar un tercero.

"Nunca fuimos informados de algún proceso de selección, estudio de mercado, estudio del sector o cualquier actividad desplegada por el ente gestor del Setp o de la Secretaría de Movilidad municipal para elegir en un tercero la solución tecnológica y la entidad para implementar el SRC para el Setp de Ibagué", advierten.

Incluso, anunciaron acciones ante los entes de control, pues a la fecha se desconoce si existió un proceso de selección según las designaciones de la ley e insisten en que no hay una justificación concreta.

Aunado a ello, en sus columnas dominicales en este diario, el candidato a la Alcaldía de Ibagué y expersonero Camilo Ossa, ha planteado una serie de cuestionamientos y exposiciones que dejan entrever aparentes inconsistencias en la elección del operador del recaudo.

En su columna del 3 de julio, Ossa indicó que presuntamente el ente gestor se habría saltado el proceso de licitación pública que debió iniciar una vez se rechazó la propuesta de los transportadores y por el contrario terminó adjudicando casi de manera exprés con Infotic. Además porque tampoco se habría dado la oportunidad de que la propuesta rechazada fuera controvertida.

En el mismo espacio de opinión en este medio, el 17 de julio, el también expersonero de la ciudad, pidió la atención de los entes de control y reveló que la empresa estaría subordinada por otras seis empresas privadas con un escaso capital en un negocio millonario.

"Hay un hedor que, insisto e insistiré, merece atención inmediata de los órganos de control en defensa de los recursos de todos los ibaguereños", expresó Ossa.

En ese sentido, Ossa explicó que las decisiones de Infotic, no las tomará directamente la empresa sino las empresas privadas que hacen parte del trámite.

Según el convenio suscrito con la empresa del Municipio se conoce que Infotic es una sociedad de economía mixta, constituida como sociedad anónima, con un capital público del 51 % aportado por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales (Infimanizales) y un 49 % del capital privado.

"Son 6 empresas controlantes de Infotic, la primera microempresa se denominada Grupo VMS S.A.S., con sede en la ciudad de Cali, cuyo objeto social está relacionado con temas de radio, televisión, frecuencia y publicidad, entre otras, estuvo en liquidación desde el año 2014 y se reactivó en el 2022 y su capital es de $4 millones. La segunda, es Tecnologías y Finanzas S.A.S., con sede también en Cali, su objeto social es de asesoría en todos los campos y celebrar, con el sector financiero, toda clase de operaciones. Tiene un capital pagado de 600 millones de pesos. La tercera, de Cali nuevamente, es Pazmiño López y CIA S.A.S., cuyo objeto social es de mercadeo y espacios publicitarios, también microempresa con un capital de 120 millones de pesos.

"La cuarta microempresa controlante, con domicilio en Bogotá, se llama 3T Business Partners S.A.S, matriculada en el 2014 y con duración, de la sociedad, hasta el 2024 –el año entrante estará en causal de disolución- y, al día de hoy, no había renovado la matrícula mercantil de este año, la sede es un apartamento en Bogotá y su objeto social es 'invertir en negocios lucrativos', su capital es de solo $20 millones. Todo un ‘garaje", sostuvo.

Y añadió, "la quinta es JVP Peralta Constructores, domiciliada en Barranquilla, cuyo objeto social es el alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipos, su representante legal es miembro suplente de la Junta Directiva de Infotic, con un capital de $400 millones –también microempresa- y la renovación de la matrícula mercantil, la realizó dos meses después de vencido el plazo. La sexta y última es Asincon y Asociados S.A., también de Barranquilla, con un objeto social en temas contables y de auditoría, con un capital autorizado de $10 millones y solo ha pagado $5 millones".

Para Ossa, esta situación devela que el nuevo operador del recaudo no tiene el suficiente capital para responder ante un eventual incumplimiento y por eso ha emitido varios llamados a las entidades de control y a los concejales para que vigilen estas actuaciones.

Misma desconfianza que plantean los transportistas, quienes cuestionaron la capacidad financiera para asumir los costos de la implementación y operación del sistema.

Las apreciaciones del gerente de Transmusical, César Yáñez

- El gremio transportador anuncia un cese de actividades, primero fueron los dueños de empresas y ahora son los propietarios de vehículos, ¿desde su perspectiva que cree que generó ese malestar y qué se espera hacer para frenar ese descontento?

César Yáñez: Lo que generó este malestar entre las empresas y propietarios dueños de vehículos, es lo que siempre se va a generar cuando entra un sistema a una ciudad, van a ser controlados, se va a comenzar a realizar una prestación del servicio, van a ser vigilados, habrán unos que quieren, otros que no y es entendible, toda la vida han manejado, si hablamos de recaudo, su dinero, y si hablamos de las empresas, pues son ellas las que hacen todo el tema de operación, con lo que en muchas ocasiones algunos propietarios no está conformes.

Un 50 % puede estar de acuerdo en que lo hagan las empresas y otro 50 % no y esto lo decimos es porque cuando hablamos con los propietarios nos dicen que no quieren que las empresas manejen, ni siquiera la operación.

- En junio Asocapitales pedía al Gobierno aprobar una adición de $1 billón para salvar los sistemas de transporte. Si bien en Ibagué hasta ahora se arranca, ¿ya hay seguridad en los recursos que debe destinar la nación? ¿cuándo se empezará a recibir ese dinero? ¿Lo que se está usando actualmente para obras es del Municipio?

Hay seguridad en los recursos que destina la nación, siempre y cuando nosotros demos cumplimiento a lo que está estipulado dentro del Conpes. Recordemos que hay un cronograma y a nosotros nos está vigilando la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (Umus).

Nosotros estamos trabajando para dar cumplimiento a los cronogramas, para no estar retrasados a pesar que el inicio de todos los procesos se dio en el año 2022. Hasta marzo de 2022 me ratificaron como gerente y es allí cuando se inician los procesos.

También se debe tener claro que debemos hacer una planificación para utilizar los recursos de la nación, hay unas reglas en el Conpes y debemos cumplir para tener los desembolsos de la nación, estos recursos están garantizados. Las primeras inversiones que se realizaron han sido con los aportes del Municipio, inicialmente se hace así, en el año uno son $7 mil millones; en el dos son $12.900 millones aproximadamente y en el año tres, en el que estamos, son $12.600 millones aproximadamente, por eso estamos trabajando para sacar adelante otros proyectos que tenemos. ¿Cuándo se desembolsan los recursos del gobierno nacional? Esperamos que sea el próximo año.

- Los diferentes representantes del gremio han criticado la implementación del Setp ¿Qué opina?

Sabemos que representantes del gremio han criticado la implementación del Setp en Ibagué, pero estas críticas cuando uno las analiza no se sabe por qué se están realizando.

Salió un gerente de una de las empresas en un medio de comunicación diciendo que el sistema no ha puesto una piedra en Ibagué y que la Cra. Quinta se está haciendo a través de la Alcaldía, desde la Secretaría de Infraestructura y no nos explicamos, por qué, si a los gerentes y al gremio se les ha informado sobre las obras. Vemos que lo que se pretende es confundir a los ibaguereños.

En un comunicado que sacaron a la opinión pública también están cometiendo un error diciendo que los conductores se van a quedar sin trabajo, que subirá la tarifa o hay inconvenientes al usar los recursos de la nación, eso es falso, porque ningún usuario se va a ver afectado.

Esto no es solo para el conductor, es también para mejorar las condiciones económicas al propietario. Hay una serie beneficios que las empresas no informan, por qué critican, por qué no lo hacen con la mala prestación del servicio, qué le dicen a todos los usuarios, por ejemplo, de la Arboleda (del Campestre) donde las rutas son demoradas o en Comfenalco, donde se tiene que esperar hasta media hora o pasan llenas porque no cumplen las frecuencias.

Ellos están pensativos porque vamos a empezar a regular y van a haber unas sanciones para esto, porque se tiene que prestar el servicio como debe ser. Les digo a los del gremio que no están desinformando porque es fácil salir a aclarar la situación, los que están desinformados son ellos como gremios, cabezas o gerentes.

- ¿Cómo va y cómo deja el sistema esta Alcaldía a cinco meses de terminar el periodo?

Recordemos que ya estamos en la rehabilitación vial, vamos a sacar un proceso de semáforos, de paraderos, tenemos la operación del transporte y el recaudo, la idea es que este año los ibaguereños podamos disfrutar un sistema de transporte público, recordemos que estamos en una fase de transición, serán los corredores principales donde podamos hacer esta inversión para poder mejorar el servicio.

- Según el cronograma del Conpes, obras como las estaciones, patiotalleres, cicloinfraestructura y semaforización ya deberían haberse implementado o iniciar el trámite, ¿por qué no se ven? ¿Hay retrasos en el proceso?

Lo que vemos es que hay un grado de desinformación grandísima, nos imaginamos que esto ha sido por la información que ha tenido el medio por el gremio transportador o llámese precandidatos a la Alcaldía, eso es normal, quieren hacer ver que el sistema no ha arrancado, el por qué se da la asignación del operador del transporte y recaudo.

Es falso que no hemos iniciado la implementación, o el trámite (...) los procesos no van retrasados, hoy en día deberíamos terminar estudios y diseños de la rehabilitación vial de la carrera Quinta y los ibaguereños pueden ver que la obra ya es una realidad. En los procesos de semáforos deberíamos estar en la actualización de estudios y diseños y ya desde el año pasado hemos trabajado con los profesionales y especialistas de nosotros para sacar el proceso este año, eso también va a ser una realidad.

Frente a los patiotalleres hemos avanzado bastante, podemos ver que ya los tenemos identificados, con fichas catastrales, se han hecho inspecciones ambientales, las visitas correspondientes y trabajado conjuntamente con la Secretaría de Planeación.

En las estaciones de integración ya están totalmente identificados donde van a ser los puntos, nos falta sacar unos estudios y diseños porque son los profesionales los que hacen ese tipo de integración. Los paraderos también están identificados y tenemos los diseños, ya está en trámite lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte.

Queremos mostrar que hay personas que quieren hacerle daño al sistema, que no quieren sacarlo adelante y quieren utilizar una mala información para campañas políticas y no debería ser así.

- Un candidato a la Alcaldía señaló que hubo en errores en la elección del operador del recaudo, por un lado porque no se les habría permitido controvertir a los transportadores una vez se rechazó la propuesta, y por otro porque para entidades públicas y particulares se debió realizar una nuevo proceso contractual, ¿qué opina?

Está totalmente desinformado, miremos bien por quién vamos a votar porque este tipo de personas, siento que si no tienen la información, lo que quieren es causar una polémica para un fin particular y no para un fin común. Se nota demasiado el desconocimiento, porque está diciendo que está pendiente el control de flota y monitoreo a bordo. No puedo decir nada, solo que está totalmente desenfocado, si cree que está mal, pues son los entes de control quienes dirán si está mal o bien, tal y como ocurrió con el señor Pava de la Asociación de Transporte y nos halló la razón la superintendente de Transporte, un juez, los entes de control, eso demuestra a los ibaguereños que estamos haciendo todo bajo la normatividad que tenemos.

Para el señor puede que hayan errores, para nosotros está bien todo el proceso bajo la normatividad, pero sí nos hemos dado cuenta de la manifestación de algunos candidatos o precandidatos que estarían fuera de contexto.

A los ibaguereños podemos decirle que tenemos las garantías y que estamos optimizando los recursos para beneficio de los ciudadanos.

- ¿Qué le dice a quienes han mostrado objeciones al proyecto e implementación del Setp?

Que dejen realizar el proyecto, es un beneficio para Ibagué, no entendemos porque hay algún tipo de objeción por parte de empresas y algunos propietarios cuando han manifestado que el sistema no es viable, que no se ve económicamente y que no se ven los usuarios para hacerlo sostenible. Ellos hacen la objeción pero quieren tener el negocio en sus manos. Es la primera vez que vemos que alguien está interesado en un negocio que dicen que no es productivo.

Tenemos claro que quien va a manejar los recursos del sistema de recaudo es una entidad pública en donde va a ir a una fiducia, se van a tener controles por parte de nosotros como ente gestor, de los entes de control y no se van a perder los recursos como manifestaron algunos propietarios, cuando se perdieron recursos de unas empresas y nadie respondió, seguro por eso son las objeciones quieren seguir viviendo en lo mismo.

- ¿A cuánto ascienden los recursos que tendría Infotic para la operación del recaudo y cuál será su beneficio económico?

Debemos resaltar que al tratarse de un convenio interadministrativo de colaboración no existen recursos económicos, Infotic lo que va a realizar es un aporte de los diseños de toda la infraestructura del Sitrec, el cual incluye, entre otros elementos, la estimación de costos definitivos de la implementación del Sitrec y su financiación. Se está en una etapa de diseños que tiene una duración de cuatro meses, esta se realiza desde el acta de inicio.

Este tipo de convenio, que trabajamos con jurídicos y estuvimos revisando, diríamos que es único en el país con el fin de darle garantías al gremio transportador, a los conductores, propietarios y a todos los actores que están en el sistema.

