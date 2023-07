Paro de busetas: conozca puntos de concentración, las acciones de transportadores y la Alcaldía

Contenido Exclusivo

El malestar por la forma en que la Alcaldía está manejando la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) en la ciudad y la designación de los operadores de transporte y de recaudo, desató el inconformismo de un sector de los transportadores quienes tienen programado para hoy un nuevo cese de actividades de las busetas del gremio 'naranja'.



El paro es promovido por Asociación Tpcolectivos Ibagué (Asotpc) quien ha denunciado en repetidas ocasiones un incumplimiento de la Alcaldía desde la firma de los acuerdos que se pactaron en diciembre del 2022, después de un bloqueo de vías que duro casi 36 horas. Lo que se espera es que en la ciudad haga presencia el Ministerio de Transporte y pacte nuevos acuerdos.

Según lo previsto por la Asociación, los bloqueos se concentrarán en ocho puntos; la glorieta de Mirolindo, la glorieta de la calle 83 en el Éxito, la glorieta de la Casa de la Moneda, la calle 37 y 60 con carrera Quinta y la avenida Guabinal con calle 60; también en la avenida que comunica con los barrios del sur, en el sector de Ricaurte y en el parque de Los Venados en El Salado.

Al cierre de esta edición, aún no es claro desde qué horas arranquen los bloqueos; no obstante se estima que se haga sobre las 4:00 a.m. y 5:00 a.m. y de forma indefinida.

No se unen a la manifestación

En medio del anuncio, otro gremio de propietarios de busetas señaló que no se acogerán a la jornada toda vez que aseguran que la Asociación no los representa y que el malestar radica en que no les dejaron el recaudo del transporte a ellos, "Los propietarios independientes no compartimos esas vías de hecho y no apoyamos el tal paro, hacerlo sería un acto de mala fe cuando en estos momentos la autoridad del Setp, en cabeza del señor alcalde y el gerente del ente gestor han propiciado un escenario de diálogo", dijo Geferson Cruz, líder y vocero de pequeños y medianos propietarios de busetas

Los taxistas también mostraron su negativa de sumarse a la manifestación, "La industria del taxismo de Ibagué se permite informar que de manera unánime no participará del paro de transportadores del servicio público urbano programado a partir de las 00:00 horas del día 25 de julio del presente año. Lo anterior por considerar que sus puntos de reclamación son totalmente diferentes a la lucha de la industria del taxi", se expresó a través de un comunicado.

La voz de la Alcaldía

Frente al tema el alcalde Andrés Hurtado indicó que siempre han estado abiertos al diálogo y que están dispuestos a hacer más reuniones con los inconformes, "Estamos trabajando en un nuevo decreto que permita blindarlos, siempre hemos estado dispuestos al diálogo para dar respuestas a sus inquietudes. Nos hemos reunido con las empresas y los propietarios, y si así se requiere también estaremos listos este martes para resolver las dudas", refirió el mandatario.

Sin embargo, el alcalde sostuvo que se tomarán las medidas necesarias para permitir la libre movilidad en Ibagué, "Se tomarán las medidas necesarias para garantizar que la ciudadanía pueda movilizarse; seguiremos hablando con los propietarios que están a favor de los ibaguereños".