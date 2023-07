Transportadores de busetas desafían a Hurtado y no asisten a mesa de diálogo: esto se sabe

El gremio de transportadores de Ibagué no asistió a la mesa de diálogo convocada por la Administración Municipal, con el fin de evitar el cese de actividades de este sector programado para las próximas horas. Esta decisión ha generado preocupación a los ciudadanos ya que no saben con certeza cómo se movilizarán este martes.



La ausencia de los transportadores demuestra la falta de disposición al diálogo y la negociación. El Gobierno Local ha expresado su descontento y ha insistido en la importancia de encontrar soluciones que permitan mantener la normalidad en el transporte público y evitar afectaciones a los ibaguereños.

Por otro lado, se ha dejado claro que se permitirá el uso de la protesta por parte de los transportadores, siempre y cuando se realice de manera pacífica y sin afectar el interés general de la comunidad. Sin embargo, el bloqueo de vías no será permitido bajo ninguna circunstancia.

"Se instaló Puesto de Mando Unificado y alternamente mesa de diálogo convocada por la Alcaldía para revisar los siete puntos de concertación dejando en claro a los entes de control y el ministerio público que sí se cumplieron los acuerdos. Bienvenida la protesta pero de forma pacífica, pero no permitiremos el bloqueo de vías. Hago un llamado a los transportadores a que desistan de dicha idea. Cualquier tipo de bloqueo ilegal es un delito, so pena de la extinción de dominio de los automotores que participen en este tipo de hechos", puntualizó Milton Restrepo secretario de Gobierno Municipal.

El Gobierno Local ha reiterado su disposición al diálogo y ha realizado llamados a la reflexión por parte de los transportadores, pero su voluntad fue nula en todo momento.

"Dejamos claro que tuvimos toda la voluntad y no vinieron a la reunión, los entes y Ministerio Público evidenciaron su incumplimiento. Los operadores pueden incurrir en fuertes sanciones si no garantizan la prestación del servicio a los ciudadanos. Las empresas pueden perder su habilitación que se les otorgó en el mes de diciembre con consecuencias graves porque su parque automotor no podría volver a circular", ratificó César Yáñez, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP.

Lo que dicen los transportadores

Aseguran que desde el pasado mes de junio se le había dado un ultimátum a Hurtado y a su equipo para que tuviera en consideración las propuestas del gremio, antes de tomar una decisión definitiva.

Sin embargo, al no obtener respuesta, algunas empresas decidieron tomar las vías de hecho, una protesta de carácter indefinido por la forma en cómo se está realizando la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) en Ibagué.

Frente al bloqueo de vías, aún no hay puntos definidos y en la reunión que se desarrollará en la noche de este lunes 24 de julio, se determinará si habrá o no obstrucción en algunas vías de Ibagué y cómo desarrollará la protesta.

