Paro de busetas sigue hoy y mañana en Ibagué: ¿se unen los taxistas? Esto se sabe

Contenido Exclusivo

Con el grueso de la población resguardada por las dificultades para movilizarse dentro de la ciudad y el sector productivo contando las pérdidas económicas, Ibagué se mantiene expectante a lo que pueda pasar con la movilidad por falta de consenso en los diálogos y la intervención de la Fuerza Pública.

Mientras la Administración municipal y transportadores de buseta se lanzaban ‘la pelota' frente al paro indefinido y las situaciones que lo generaron, la economía ibaguereña tiene consecuencias negativas.

Hoy, actividades comunes como dirigirse al trabajo, a estudiar o adelantar pendientes que a cada persona le conciernen se vieron limitadas para muchos por las dificultades para movilizarse, en ese orden de ideas algunos optaron por no salir de sus casas.

Quienes sí tenían la necesidad de hacerlo pagaron taxi, caminaron, salieron en moto, bicicleta, recurrieron a la ayuda de algún conocido o les tocó pagarle a conductores no oficiales, exponiéndose a accidentes entre otras situaciones.

Entre los afectados estuvo el comercio entre otros sectores productivos de la ciudad. Brian Bazin Bulla Tovar, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, en calidad de vocero del tejido empresarial del Tolima defensa del derecho al trabajo y la movilidad hizo un llamado al diálogo y el consenso.

“Defendemos el derecho al trabajo y exigimos la libre movilidad en una región donde el tejido empresarial en su sector terciario (comercio y servicios) está compuesto por el 84,61 %. Si consideramos la pasada protesta con bloqueos en Ibagué que tuvo una duración de 36 horas, la afectación en ventas al sector económico ascendió hasta en un 70%, repercutiendo negativamente la economía de la región”, manifestó Bulla.

Sumado a lo anterior, Efrain Valencia representante de los Gremios Económicos del Tolima, dijo que comprendía las diferencias sobre las etapas del proceso de implementación del Sept entre ellas la adjudicación del recaudo, pero que de igual forma habían espacios para resolver esa situación y evitar las vías de hecho.

“No solo afectan la cotidianidad de los ibaguereños, sino también los sectores productivos de la ciudad, que ya vienen siendo afectados por las condiciones económicas del país, con un tema inflacionario que hasta ahora está cediendo”, manifestó el empresario.

¿Se unen los taxistas?

Esta redacción dialogó con el señor José Adenis Ramírez, querido taxista de la ciudad. El trabajador explicó que el gremio de la ola amarilla no ha acordado unirse al paro y que tomarán acción en caso de que se levante el pico y placa para carros particulares y taxis en la ciudad.

Sin embargo, el gremio no se une al paro. Aun así, varios taxistas han decidido, por voluntad propia, apoyar a los conductores de buseta, como se vio la noche de este martes en la zona del Combeima/Ricaurte, donde algunos amarillos hicieron presencia y bloquearon la calle.

#ParoEnIbagué 🚨 Algunos taxistas decidieron apoyar a conductores de buseta en el paro. No obstante, lideres del gremio confirmaron que no se unen de forma oficial. pic.twitter.com/xhTS1gvEkP — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) July 26, 2023

Desde la Administración

La secretaria de Desarrollo Económico, Alba Lucía García, señaló, “una alta afectación sobre el sector privado ha generado hoy los diferentes bloqueos. Por supuesto, principalmente sobre los micro y pequeños empresarios, pero también los empleados que tuvieron que hacer grandes esfuerzos para llegar a su lugar de trabajo, y los empleadores quienes vieron sus ventas sustancialmente disminuidas como consecuencia del paro”.

Diferencias

Como lo han manifestado varios transportadores y esta redacción lo ha hecho evidente, el rechazo al Setp (Sistema Estratégico de Transporte Público) se debe a que:

No confían en el Convenio N.001 del 28 de junio del 2023, en el que se le dio el recaudo a la empresa Infotec S.A pocos días antes de entrar en ley de garantías, pues consideran que esta no ha cumplido a cabalidad con la ejecución de varios proyectos en el país, sido la empresa no ha sido transparente en la ejecución de contratos dando a pensar que este sería un ‘elefante blanco’. Especialmente cuando el proceso se hizo

Además, desde la asociación Tpc en reiteradas oportunidades se ha expresado que no hay cumplimiento por parte de la Administración con varias de las cosas acordadas en el paro que se llevó a cabo en diciembre del 2022 y duró 36 horas. Entre otros inconformismos.

Sin embargo, un día antes del bloqueo de vías la Alcaldía invitó a los conductores a una reunión a la que no asistieron y la Administración dijo que no había interés de diálogo, contrario a eso los transportistas sostuvieron que se debió a otros compromisos con el Ministerio.

Se caldearon los ánimos

En lo corrido de la tarde, después de un nuevo intento por establecer una mesa de diálogo entre la Administración y los transportistas, el alcalde no hizo presencia, sin embargo llegó la policía, el Goes y el Esmad a retirar las busetas que obstruían el paso en la carrera Quinta con calle 37.

La respuesta de los conductores fue realizar una cadena humana para no permitirlo, pero personas de la Fuerza pública en su avanzada agredieron a algunos de los presentes, capturaron un hombre, y algunos policías se subieron a los vehículos por lo que se caldearon los ánimos.

Ante lo anterior, los conductores señalaron no ser personas violentas, además expresaron su descontento en contra del alcalde y ratificaron que el paro hoy continúa, a pesar de que se retiraron en lo corrido de la noche las busetas que desde la madrugada se habían dispuesto en varias vías importantes de Ibagué.

Ya entrada la noche, una buseta atropelló algunos agentes del ESMAD en la Avenida Pedro Tafur, mientras que al sur de Ibagué, se quemaron llantas.

MÁS NOTICIAS:

“Todo lo que sucede aquí es culpa de Andrés F. Hurtado”: transportador urbano de Ibagué

¡Atención! Estos son los puntos que están cerrados en Ibagué: tome vías alternas