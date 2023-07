Según Andrés Hurtado estos son los beneficios del SETP: hay caos en la ciudad

La posición que han tomado propietarios y conductores de buseta en Ibagué, frente a la implementación del Sistema de Transporte Público, está generando un retroceso dentro del proyecto de ciudad que necesita avanzar hacia la modernización, la movilidad sostenible y el progreso.

Así lo ha manifestado el alcalde Andrés Hurtado, quien siempre ha estado dispuesto al diálogo y rechaza las acciones de hecho que están afectando a gran parte de los ciudadanos a raíz de los bloqueos que persisten en varios puntos como Salado, Boquerón, Picaleña, entre otros sectores de gran afluencia.

“El Sistema Estratégico de Transporte Público es una lucha de muchos años. Desde 2018 se empezó a implementar en toda Colombia e Ibagué es una de las últimas ciudades en lograrlo. Todo se ha venido trabajando, nos hemos sentado en múltiples ocasiones con los transportadores, hace 15 días me senté con propietarios y hemos establecido siempre un diálogo fluido con cada uno de ellos”, señaló el Alcalde.



Y añadió: “Esta mañana no dejaron pasar una ambulancia en el sector de El Jardín y esto no lo podemos permitir, aquí tenemos que tomar decisiones para que la ciudadanía pueda moverse libremente y fue por eso que tomamos la decisión de desbloquear todos los puntos”.

Es de resaltar que el proyecto de modernizar el transporte público de la ciudad incluye la construcción de nuevos paraderos, patio talleres, flota con tecnología de punta, entre otras garantías establecidas por el Ministerio de Hacienda, Transporte, Planeación y la Alcaldía, que son quienes conforman la Junta Directiva.

Frente a los señalamientos de no favorecer a las empresas locales para el recaudo del Sistema Estratégico de Transporte, Hurtado recordó que el proceso se realizó mediante licitación y “ellos no presentaron de la manera correcta las propuestas, tenían falencias de tipo legal, de acuerdo con la normatividad vigente como corresponde a la ley y sí lo hizo la empresa de Manizales a través de Infotic, convenio que ya está adjudicado, debidamente legalizado y ya empezaron la etapa de inversión en la ciudad”.

Así las cosas, el Alcalde resaltó los grandes beneficios que le traerá a Ibagué este proyecto, empezando por la integridad de los pasajeros, mejores condiciones laborales para los conductores, menor congestión vehicular, entre otras facilidades que generan los modernos proyectos de ciudad.

“Es hora de modernizar nuestra flota, de tener buses con cámaras de seguridad que nos permita tener el conteo de pasajeros reales, garantizar seguridad en las busetas. Es hora de que tengan todo el sistema de GPS para saber los tiempos que deben de tardar de un punto a otro y la ciudadanía pueda llegar a tiempo a hacer sus diligencias y eso es lo que vamos a hacer. La modernización semafórica, ya iniciamos la pavimentación de la carrera Quinta, la avenida Ambalá y estamos avanzando, estamos cumpliendo”.

