Completados dos días de cierres viales, por parte de la ‘ola naranja’, no se llegan a consensos, la Fuerza pública continúa habilitando las vías, sin embargo en el ambiente ibaguereño hay preocupación por parte de la ciudadanía frente a la movilidad el resto de los días.

Con un plan tortuga, en el segundo día de paro indefinido en Ibagué, transportistas de busetas recorrieron el carril subiendo de la carrera Quinta como muestra de su inconformismo con la Administración municipal y el Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp), además, hicieron presencia en algunas vías de la ciudad atravesando vehículos.

Pues, en el primer día de manifestación las partes dialogaron y no llegaron a consensos, por el contrario con la presencia de la Fuerza Pública haciendo retirar los vehículos que afectaban la circulación vial, se caldearon los ánimos y en lo corrido de la noche hubo alteración al orden público.

Los integrantes de la ‘ola naranja’ han reiterado que su lucha es pacífica por lo que no les parece que la respuesta del alcalde Andrés Hurtado sea disponer del Esmad, el Goes entre otros agentes para mover vehículos en vez de dialogar, y cancelar el convenio que hizo con Infotic para ser la empresa recaudadora.

Presidente de Asamblea nacional

En el plan tortuga que se hizo este miércoles 26 julio, fue encabezado por motociclistas, algunos vehículos con la bandera de Colombia y más de 300 busetas, hizo presencia el presidente de la asamblea nacional del transporte, Alejandro Quiroga quien comentó:

“El Setp está desfinanciado, o sea nació muerto, ahora, ¿qué reclaman los transportadores? primero, que se les garantice a ellos que han construido el transporte de la ciudad que si los van a sacar les protejan su patrimonio que son esos vehículos”.

Además, piden que se les incorpore al sistema, pero aún no les dan respuestas concretas por parte del Gobierno Nacional ni de la Alcaldía.

En esa misma medida, expresó que a las empresas de la región no se tuvo en cuenta por la idoneidad de las mismas y por eso se lo daban a Infotic, “pero, ¿cuál es la idoneidad cuando ha tenido problemas de recaudo o problemas de contrataciones similares con el Setp, por ejemplo en Manizales y Bucaramanga?”, señaló Quiroga.

Agregó, “ahora, nosotros tuvimos hace dos días una reunión breve con el director de la Umus (Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - del Ministerio de Transporte) y él nos manifestó que el convenio que tenía entre el municipio para la cofinanciación del 70 % del sistema la rechazó (...)”.

Para finalizar Quiroga dijo que todo lo anterior lo veía con preocupación, “porque él (Hurtado) podrá decir y firmar esto y deja embalado al pueblo, después de elecciones seguramente va a subir la tarifa porque de dónde van a sacar la plata para financiar el sistema”

Alcaldía

Caso contrario a lo anterior, Andrés Hurtado en rueda de prensa manifestó que siempre ha estado dispuesto al diálogo, y hablando con claridad, desde el 2006 en Ibagué se ha luchado por la modernización del transporte como lo tienen otras ciudades.

“Pero ya es hora que Ibagué cuente como va contar, con esta inversión de $545 mil millones para modernizar más de 1200 paraderos, para construir las estaciones intercambiadoras pagando un único pasaje, la gente va poder moverse hoy por toda la ciudad y no como ocurre hoy que pagan hasta tres pasajes”, acotó Hurtado, quien también hizo referencia a la adecuación de vías, semáforos entre otras actividades que harían parte del proyecto.

Respecto al recaudo y la operación del Setp el mandatario comentó que ahí estaba el interés de los transportistas y ellos no tenían la idoneidad y experiencia como si la tiene la empresa público privada Infotic por tanto se le adjudicó vía convenio interadministrativo.

En cuanto a la tarifa fue enfático en que no habría incremento, “aquí están politizando justamente este paro y no vamos a permitir que ni los políticos y los candidatos politicen algo que va a beneficiar a 549 mil ibaguereños” puntualizó.

Revocatoria

El alcalde sostuvo que no se podía negociar cuando hay puntos que abordan los transportadores que son “innegociables, nosotros no podemos o no nos pueden obligar, hay un convenio firmado que cumple con cada uno de los requisitos que establece la norma y la ley que está siendo debidamente legalizado y formalizado”, como lo es la revocatoria del convenio.

Además, que en comunicación con el viceministro de transporte, Eduardo Enriquez, “y me dijo, alcalde total respaldo, aquí se han hecho todas las juntas directivas posibles y estos son los hechos que se presentan lamentablemente cuando se toman las decisiones que las ciudades se modernicen, que las ciudades avancen” relató Hurtado.

“Acá el transporte público no puede imponer las medidas, acá el orden lo pone la Institución, la alcaldía”, Andrés Hurtado.

MÁS NOTICIAS:

Se escaló ‘chicharrón’ del recaudo del SETP al Ministerio de Transporte

El espinoso camino para poner en marcha el Setp