Alcalde tomó decisiones frente a paro de transportistas y no son de consenso

Las diferencias entre la Alcaldía y Transportadores cada vez es más grande, en vez de unirse a dialogar y tomar decisiones, cada actor dio sus declaraciones de manera individual, lo que confunde más a la ciudadanía y no da un panorama de llegar a soluciones de mutuo acuerdo.

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, tomó decisiones frente al paro de transportadores de busetas que inició el 25 de julio y a la fecha se mantiene.

Este viernes, se convocaron a integrantes de diferentes agremiaciones, especialmente económicas, transportistas, Personería, representantes del Ministerio de Transporte, entre otros, a una nueva mesa de diálogo, oportunidad para llegar a acuerdos que en lo corrido de la semana no se habían concretado.

Sin embargo, al Catastro Multipropósito de la Pola no llegaron representantes de la Asociación de Transportadores TPC Colectivo, quienes son los promotores del paro indefinido. Desde la Administración se dijo que no se evidenciaba el interés de diálogo de los manifestantes.

Los propietarios de busetas que estaban en el lugar, sostuvieron que no podían hablar de la problemática, si no estaban en la mesa los de la asociación que estaba a cargo de decidir respecto al paro, al igual que las personas a las que la Administración municipal les otorgó mediante resolución la operación del sistema.

Esta redacción consultó a Michael Cepeda, presidente TPC Colectivo, frente a la ausencia en el espacio y manifestó que el espacio en el que ellos tenían convocada la reunión y le habían informado al presidente de los gremios económicos del Tolima, Efraín Valencia, era en el Sena de la 42.

Además, que en la mesa querían la presencia del Ministro de Transporte como tal, y no de delegados, por la imposibilidad de los mismos para tomar decisiones. Por lo que a las afueras del Palacio municipal realizaron un acto de socialización con algunos ciudadanos y dieron su punto de vista frente al Setp.

Dicho comentario, de Cepeda, tomó fuerza cuando Valencia en su intervención, además de hablar de pérdidas económicas, de la imposibilidad de traer al Ministro de Transporte, hizo referencia al paro que hicieron los transportistas en diciembre del 2022.

Y dijo, “les reiteramos a los integrantes que seguramente están conectados viendo este espacio, vengan al Catastro Multipropósito y reunámonos, e impusieron una posición que si no bajábamos al Sena a reunirnos o que si no nos dirigíamos con los integrantes de la Administración no había reunión, y ni esto es un pulso a ver quién es más fuerte ni nada, es una ciudad la que está en juego y eso es lo que nos preocupa a nosotros”, indicó Valencia.

Lo que dejó en evidencia que aun sin tener un consenso entre todas las partes implicadas, la alcaldía continuó con la reunión.

En la ausencia de dichos actores, diversos voceros de la ciudad que representan a un sector poblacional se dedicaron a hablar de las dificultades que han tenido durante cuatro días de paro para movilizarse y efectuar con normalidad actividades diarias, las mismas que aquejan al grueso de los ibaguereños. Por tanto, le pedían al alcalde tomar medidas y sostuvieron no respaldar a los transportistas.

Y el gerente del Setp, César Yáñez, presentó nuevamente el proyecto, no hubo quien refutara dichas posturas como sucedió en la mesa de diálogo del jueves. Asimismo, Hurtado, señaló que el paro de transportadores era peor que la pandemia (Covid-19) y además una falta de respeto a los ibaguereños.

“A mí no me pueden obligar a un imposible jurídico, a meterme en problemas legales, si no cumplieron, como no ha cumplido, en varias licitaciones, en varios procesos de contratación durante toda la historia de Colombia, en todas las ciudades y municipios, cuando se saca un proceso el que no cumple no se le adjudica y punto, y al que cumple con los requisitos se le adjudica” manifestó el mandatario.

Agregó, que quienes mentían eran los que tenían la ciudad paralizada y que si habían inconformismos para eso están los caminos jurídicos

Decisiones

A modo de conclusión, Hurtado solicitó de manera pública a los entes de control, al equipo jurídico de la Alcaldía, al secretario de Movilidad y al gerente del Setp que interpongan un recurso para que le quiten la habilitación del transporte público a las empresas que desde el 25 de julio no brindaban el servicio en la ciudad.

Y el servicio se preste a través de una cooperativa o una empresa que creen los propietarios de los buses de manera provisional para restablecer el servicio. Frente a la última opción, el mandatario dijo que estaba dispuesto a respaldarlos para garantizar la prestación del servicio.

Respecto a la posibilidad de que se hagan más bloqueos de vías, el alcalde dijo que la Fuerza Pública ya tenía la instrucción de intervenir y que iba a escalar la situación al Presidente de la República, porque considera que en la ciudad hay una emergencia económica enorme.

Caso contrario a lo anterior, los transportadores han reiterado que el paro se mantiene en Ibagué.

