Crece incertidumbre por obras del parque Sacúdete

Contenido Exclusivo

La comunidad ha optado por tomar vías de hecho para llamar la atención de la Alcaldía ante la poca información que existe sobre la obra.



El nulo movimiento en la obra del parque Sacúdete en la comuna Tres, entre los barrios Viveros y Antonio Nariño, cada vez genera mayor incertidumbre entre los habitantes del sector quienes con preocupación ven como un escenario funcional, quedó reducido a un lote baldío que está siendo invadido por la maleza.

La semana pasada en medio de los bloqueos por cuenta del gremio de transporte público colectivo, varios de los residentes del sector decidieron también tomar vías de hecho y bloquear la avenida Ambalá entre calles 33 y 34. Primero se hizo una manifestación el martes 25 de julio y después el miércoles 26 que se extendió hasta la noche y evidentemente generó un impacto en la movilidad.

"El malestar de la comuna Tres es por el abandono de la obra Sacúdete en el parque del barrio Viveros y Antonio Nariño. Esta era una obra pactada a cinco meses, iniciaron la primera semana de febrero y debían terminar la primera semana de julio, estamos en la última semana y la obra no llega a un 5 %, hace un mes no llega un trabajador a la obra", denunció Nelson Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Viveros.

El líder comunal indicó que cuando habla con el contratista de obra, este asegura que no les han dado recursos y desde la Alcaldía les dicen que está pendiente un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), pero a la fecha no hay claridad sobre por qué no se ve en ejecución la obra.

"Todo lo que se sabe es de voces del contratista. Iniciaron una obra sin tener permisos de la Curaduría Urbana, eso manifestado por el contratista, con esa mentira nos tuvieron por vario tiempo y después vinieron con el cuento del CDP, ponganle la cara a la comunidad y cuenten qué es lo qué está pasando", expresó.

Y añadió, "el parque hoy en día no tiene nada, era un parque funcional con dos canchas múltiples con cerramiento e iluminación, quitaron la iluminación, demolieron las canchas, quitaron el cerramiento, quitaron las máquinas biosaludables, quitaron todo. A esta altura hay un tierrero. Unas graderías de casi 30 años construidas en concreto y varilla, las tumbaron e hicieron graderías en bloque prensado y pañetadas. A nosotros nos deben responder por nuestro parque".

La manifestación para la comunidad tuvo efecto, pues esto generó que en el lugar hicieron presencia el director de Infraestructura, Diego Herrán y la secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, quien en el lugar reconoció que hace un par de meses no venía al parque, pero que el viernes 28 de julio se reuniría con la comunidad a firmar un acta de compromiso.

Contrato sigue suspendido

En el portal de contratación estatal Secop II, el contrato suscrito con A.S.S. Constructora SAS sigue suspendido desde el pasado 1 de marzo de 2023, luego de a través del acta 001 del 24 de febrero del 2023, se hablará de la necesidad de interrumpir el proceso por un término de 10 días, tiempo que ya supera los dos meses.

La suspensión se argumentó en la espera de un aval por parte del Ministerio del Interior a una documentación técnica; sin embargo, el no reinicio de la obra deja entrever que no habría ninguna novedad.

En comunicación con la secretaria de Infraestructura en junio, la funcionaria señaló que parte del retraso tuvo que ver con el retraso en la expedición de la licencia de construcción, que ya se expidió pero que requería un nuevo visto bueno del Ministerio del Interior.