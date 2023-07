Alcalde Hurtado se despachó contra conductor de buseta de Ibagué: tomará medidas

Esto dijo el mandatario de los ibaguereños, acerca del vídeo en el que se observa cómo un conductor de transporte urbano transita a alta velocidad por la carrera Tercera de Ibagué.

Ante los medios de comunicación de la ciudad, Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, se refirió al más reciente caso viral, en el que un conductor de buseta va con rapidez una de las principales vías de la capital tolimense. De acuerdo al mandatario, esto podría en peligro a cualquier peatón que esté por la zona.

El hecho generó aún más indignación, tanto para la Administración, como para los opositores a la protesta de transportadores de Ibagué, pues según ellos, los partícipes estarían desmedidos en sus actos durante el paro.

“Yo no quiero pensar que hubiera pasado si estuviera pasando un niño, un adulto mayor, una mujer embarazadita, un ciudadano cualquiera; y ellos aquí se están imponiendo en la ciudad, como si por encima de ellos no hay nada, no, aquí hay ley y se la vamos aplicar toda…”, acotó Hurtado.

A su vez, indicó que utilizará ese registró para interponer una denuncia en contra del propietario y conductor del dicho vehículo.

Por el momento, no se ha conocido la versión de quién iba manejando esta buseta.

Noticia en desarrollo…

