Alcalde pretendía usar Coliseo Mayor para rendición de cuentas sin estar oficializada la entrega del escenario  

Se puede poner en riesgo el contrato de obra, la póliza, como a las personas que lleguen al sitio antes de que se evalúen las condiciones en que se recibe y el funcionamiento del mismo.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué efectuó un requerimiento preventivo al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, para que no haga uso del Coliseo Mayor que está al interior del parque Deportivo, sin antes estar la finalización del contrato y el recibido a satisfacción.

Dicha petición se debe a que el mandatario desde hace varios días venía anunciando la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas primer semestre 2023, en ese escenario al que diferentes actores sociales le han cuestionado la calidad de la obra.

Entre esos, el Ministerio del Deporte, quien hace unos meses señaló que la infraestructura tenía más de 700 no conformidades de índole técnicas, por lo que le informó al órgano de control sobre la intención de la Administración.

“Vemos con notable preocupación que el municipio convoque y permita el ingreso de espectadores al Coliseo Mayor sin que el contrato de obra que ampara la ejecución de este hubiese llegado a cumplir la fecha de terminación y finalización definida contractualmente para el 12 de agosto de 2023, y más aún con una notable definición de no conformidades conocidas por el municipio frente a la ejecución de la obra”, se acotó en la comunicación enviada a la Procuraduría donde también se hizo referencia a los $42 mil millones que ya desembolso Mindeporte como cofinanciadora del proyecto.

Así pues, solicitan que una vez cumplido el plazo del contrato se verifique la calidad, el funcionamiento del escenario y el cumplimiento de las no conformidades que se han señalado en los informes mensuales de la interventoría, con el objetivo de mitigar riesgos.

Y hacen claridad de que si se llega a realizar alguna actividad antes de lo anterior, el Ministerio hace responsable al municipio de los hechos, consecuencias y efectos que se generen al contrato, con las implicaciones de poner en riesgos las garantías de los amparos del contrato de obra, los recursos públicos ya invertidos, y como situación relevante la seguridad para la población.

Consecuente con lo anterior, la Procuraduría instó al mandatario, a la secretaria de Infraestructura y a la interventoría HM Ingeniería S.A.S a adoptar las medidas de su competencia para evitar conductas irregulares.

Sobre aviso

Es importante señalar que a finales de junio, el supervisor de la consultoría, al igual que el director de la interventoría en julio, desaprobaron el uso del escenario para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de índole público o privado.

Pues, hasta el 21 de julio aún se continuaban ejecutando actividades propias del contrato, como, construcción de andenes, bordillos, losas en concreto de pisos exteriores, red contra incendio, instalaciones eléctricas, Retie y Retilap, instalación de silletería, remates de pintura de barandas, cerramientos metálicos y la subsanación de las no conformidades que abarcan todo el proyecto, las cuales aún no han sido culminadas ni recibidas por la interventoría se estableció en un escrito.

Julián Rodríguez, de la veeduría Más Tolima dijo que este 28 de julio se reunieron con diferentes representantes de la Administración municipal y el Ministerio, entre otros, para abordar el tema de la rendición de cuentas en el Coliseo Mayor y expresaron su inconformismo sobre la realización de la rendición de cuentas.

“Y le hemos hecho un llamado a la sensatez al alcalde, ya que primero esta obra todavía no se ha terminado, hay todavía pendientes 350 no conformidades que tienen que hacer y que no los han hecho”, relató Rodríguez, quien en su manifestación también abordó la falta de garantías para proteger la obra y la integridad de las personas.

“Y eso sería una excusa para el contratista poder decirle después, yo no respondo más por el piso de maderamen o por las situaciones que se presenten dentro del Coliseo Mayor”, puntualizó el veedor.

Postura del alcalde

A menos de una semana de la rendición de cuentas, (28 de julio en hora de la noche) El Nuevo Día le consultó al burgomaestre sobre el requerimiento que le hacía el órgano de control.

“Nosotros tenemos toda la seguridad y la tranquilidad de las actividades que se realizaron en la construcción del Coliseo Mayor, que componen varias, pero entre ellas las más importantes, la construcción de la cimentación, de las graderías en concreto, todos los concretos fueron objeto durante toda la construcción durante tres años, que cumplieron las resistencias” comentó Hurtado.

Añadió, que la estructura metálica fue verificada por especialistas, la membrana de la cubierta fue importada e instalada por unos técnicos del Ecuador, por tanto, considera que todo se ha llevado de acuerdo a la normatividad y especificaciones técnicas de sismo resistencia estructural del país.

“Esas actividades ya fueron recibidas por parte del personal de la secretaría de Infraestructura, y tal vez la Procuraduría desconoce que por parte de los técnicos de la secretaria de infraestructura estas actividades tienen ya una terminación no hoy hace muchos días.

Ya fueron terminadas las actividades, lo que pasa es que un recibo de obra se hace completo al final, si le falta una tuerca afuera a la baranda para poderla recibir, pero las actividades ya fueron terminadas en ese ámbito de lo que tiene que ver con la estructura donde se va a desarrollar la rendición de cuentas”, expresó el mandatario.

Sin embargo, horas después, Hurtado publicó un video aplazando la rendición de cuentas, (sin fecha y sin lugar definido) diciendo que por motivos del paro de transportadores de Ibagué, el 31 de julio a las 2 de la tarde tenía cita con el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez, en Bogotá.

Frente a este último pronunciamiento, Rodríguez de Más Tolima, consideró que el alcalde no hace bien en excusar la suspensión de la rueda de prensa en el paro, cuando había un hecho claro, “la Procuraduría, el Ministerio, instaron al alcalde, la interventoría le manifestó al alcalde que no se puede hacer un evento en el coliseo Mayor, esas son las razones de fondo”.

