Habrá suspensión de energía en algunos sitios de Ibagué

Para avanzar con obra en la carrera Quinta con calle 60.

Este domingo 6 de agosto entre las 5:00 am y las 7:00 pm, se suspenderá el servicio de energía en algunos puntos de la ciudad para realizar el traslado de redes eléctricas que interfieren con la construcción del puente de la carrera Quinta con calle 60.

Desde Celsia se informó que, la Alcaldía de Ibagué contrató los servicios de obra del puente elevado avenida 60 con el Consorcio Puente Carrera Quinta, quienes son los encargados de las labores de adecuación de redes eléctricas y demás actividades del proyecto.

Para la realización de sus compromisos el consorcio solicitó la suspensión del servicio por lo que en apoyo a dicha solicitud y con el ánimo de afectar lo menos posible a los clientes del sector, Celsia estableció una serie de suplencias con otros circuitos.

Los puntos que verán afectaciones en el servicio y los horarios establecidos quedaron así, Molino la Unión, hospital Federico Lleras – Sede Limonar y clientes de los barrios y sectores ubicados en la carrera Quinta entre calles 58 y 59 ( 5:00 am - 7:00 pm)

Clínica Keralty (5 am a 10 am y de 5:30 pm a 7 pm) y el Centro Comercial Multicentro, Centro Comercial Aqua, Panamericana al igual que Arkacentro (5:30 am a 6:30 am y de 5:30 pm a 7 pm).

Desde Celsia se aclaró que las clínicas y hospitales cuentan con plantas de energía para mantener el servicio en sus instalaciones y han sido informados de la actividad.

Ante cualquier falla o inquietud, pueden comunicarse con Celsia a través de la línea gratuita desde fijo o celular 01 8000 112 115, que está disponible las 24 horas del día, o vía WhatsApp al 310 390 3468.

