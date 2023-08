"Es absurda", "descabellada": Ibaguereños critican la propuesta del secretario de Movilidad

El secretario de Movilidad, Óscar Berbeo, dejó pensando a más de un ibaguereño con una propuesta que lanzó en el marco del paro.

Como es bien sabido, el tema de la movilidad se ha convertido en una pesadilla y un gasto considerable para la ciudadanía de la Capital Musical. Por estos días, las familias han tenido que pagar "moto ratón" , Taxi o Uber para poder llegar a sus destinos de trabajo, colegios, al supermercado, o a los diferentes lugares de sus diligencias.

El impacto se empieza a notar en el bolsillo. Habitantes se han quejado por la suma que deben invertir al día para poder transportarse y cumplir con sus deberes. "Me toca pagar Uber todos los días para ir al trabajo y regresar, es un gran gasto y me desacomoda las cuentas", "No tengo ni para almorzar y sí me toca sacar para pagar carrera, esto ya debe acabarse, está afectando mucho a los ciudadanos". Estas son algunas de las opiniones.

En el marco de todo este meollo del transporte, el funcionario realizó un anuncio que a más de uno le pareció inadecuado, “Estamos estudiando para autorizar a los taxistas para que ellos puedan hacer carreras compartidas, que, si llevan cupo y sobran dos o tres sillas en el taxi, recojan a la persona que les saca la mano y la lleven a su destino, para que no vayan a ser sancionados por los agentes de tránsito".

La intervención se realizó durante la manifestación ciudadana que se llevó a cabo el pasado miércoles, donde diferentes sectores se movilizaron en contra del paro que ya completa 10 días. El funcionario señaló que ya se encuentran en conversaciones con el gremio de taxistas y las autoridades de tránsito de Ibagué para que se pueda prestar un servicio compartido y así solventar de cierta manera la emergencia que atraviesa la ciudad.

Algunos taxistas no están de acuerdo

La alternativa ha causado revuelo en el gremio de la 'ola amarilla'. Lo que para algunos puede llegar a ser una estrategia funcional, para otros resulta una idea "absurda", “es un descalabro total, ahora no seremos los idiotas útiles de la inoperancia y falta de voluntad del alcalde, no tenemos por qué pagar los platos rotos y la ciudadanía tampoco”.

Otro tema es la inseguridad, pues, tanto taxistas como ciudadanos, no están de acuerdo en compartir el servicio por temas de seguridad, “Un ejemplo, un pasajero va en un taxi para su trabajo y alguien nos para preguntado para dónde va, el pasajero se sentirá inseguro por la percepción de inseguridad que ronda en la ciudadanía y con esto se puede incrementar, por lo que no estamos de acuerdo, porque estos decretos que salen temporales pasan para siempre”, manifestó un chófer.

Finalmente, se espera una decisión frente a esta opción que tiene descontentos a varios.

