El ‘motor’ del paro continúa encendido tras doce días

El alcalde de Ibagué sostuvo a través de una alocución abierta, que el convenio con Infotic para el recaudo y manejo del sistema del Setp, sería suspendido por cuatro meses, pidiendo que el paro que adelanta el gremio transportador fuera levantado. Sin embargo, los promotores de la huelga indicaron que el paro sigue de manera indefinida.



En la mañana del viernes 4 de agosto, el alcalde Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, en compañía de su cúpula administrativa, representantes de gremios económicos de la región y miembros de la comunidad ibaguereña, firmó la suspensión del convenio con Infotic por cuatro meses.

En medio de un acto público al que se convocó a algunos propietarios de busetas, líderes comunales y medios de comunicación, Hurtado ratificó la decisión de la suspensión temporal del convenio con la empresa manizaleña a la que se le adjudicó el recaudo y manejo del sistema del Setp.

El burgomaestre, en medio de su intervención, pidió a los transportistas urbanos de la ciudad levantar el paro, solicitando a su vez el restablecimiento inmediato del servicio público de transporte colectivo.

La palabra de la discordia

Cabe recordar que para la jornada del anuncio de Hurtado, Ibagué completaba su decimoprimer día consecutivo de paro de transportadores urbanos, una situación que se pensó solucionada al inicio de la semana tras una reunión de las partes en conflicto en el Ministerio de Transporte, el pasado 31 de julio en la capital del país.

En aquella ocasión, los representantes de las empresas del transporte público colectivo del municipio solicitaron al alcalde de Ibagué, la suspensión del contrato con Infotic durante un plazo de cuatro meses.

No obstante, el acuerdo no se concretó ya que los transportistas señalaron que no se especificó un tiempo determinado para dicha suspensión, lo que llevó a pensar que el contrato pudiera retomarse en cualquier momento antes del cuatrimestre pactado.

“El argumento para no llegar a un acuerdo era que decía la palabra ‘hasta’. Listo, doblamos el brazo por la ciudadanía de Ibagué y queda firmado por cuatro meses”, acotó el alcalde, y agregó: “Mi solicitud ahora es que levanten el paro de manera inmediata por el bienestar de la ciudadanía”.

Otros acuerdos proferidos

Durante la jornada de anuncios administrativos, la Alcaldía de Ibagué acordó respaldar la idea de realizar el pago total de nómina a los conductores y suspender el pago del rodamiento por un período de 15 días, como medida que busca beneficiar a los trabajadores.

De igual manera, se estableció que los convocantes afectados con órdenes de comparendo en el marco de las actuales protestas, deberán acudir al proceso contravencional de tránsito de conformidad con el procedimiento establecido, brindando el acompañamiento del Ministerio Público.

También se anunció la creación de una mesa de trabajo técnica con asesores técnicos de propietarios y empresarios y con participación del Ministerio de Transporte, Setp y Alcaldía, para tener un cronograma cierto de avance del sistema, así como la presentación de un plan de acción que ataque a la ilegalidad y garantice el funcionamiento óptimo del servicio de transporte público colectivo.

Por último, se indicó que para comunicar los acuerdos alcanzados, se hará una rueda de prensa que permitirá informar a la comunidad ibaguereña sobre los compromisos adoptados para mejorar el transporte público de la ciudad.

¿Calienta motores ‘La Sanjuanerita’?

Otro de los anuncios proferidos por el alcalde Hurtado, fue acerca de ‘La Sanjuanerita’, como se designa a la que sería la nueva empresa de transporte público colectivo de Ibagué.

Haciendo uso de un video que circula por las redes sociales de la Alcaldía, Hurtado expuso las bondades que representa una empresa bogotana que presta este servicio.

“Visitamos ‘La Rolita’, la empresa de transporte público creada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el 2021, la cual está operando hace 10 meses y cuenta con unos patios talleres modernos y con el 60% de conductores pertenecientes al género femenino”, destacó Hurtado.

El burgomaestre señaló los distintos beneficios que tendría la implementación en esta nueva empresa, tanto para los usuarios como para sus trabajadores.

El alcalde habló de los horarios de funcionamiento, y que la prestación del servicio por bus requiere de 2,5 conductores, por lo que los turnos le aportan a la dignidad de los trabajadores. De igual forma se refirió a que ‘La Rolita’, además de ser moderna, está pensada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores ya que cuenta con salas especializadas para un óptimo desarrollo de sus funciones.

Hurtado indicó que Ibagué tendría una empresa similar a la capitalina, sin embargo, al inicio de su intervención, señaló que la flota de busetas de la ciudad, por ahora no sería cambiada, lo que aleja a los ciudadanos de los modernos buses presentados en el video.

Transportistas: “El paro continúa”

Una vez se conocieron los anuncios de Andrés Hurtado, los líderes del sector transportador, luego de una reunión, sostuvieron que ante la falta de arreglo, el paro se mantiene.

Dentro de las razones del gremio para esta decisión, se señaló que el pronunciamiento del alcalde se hizo de manera unilateral, sin citar a los voceros transportadores y promotores del paro.

Uno de los líderes del gremio, Michael Cepeda, indicó que la alocución del alcalde, tenía más tintes de campaña política que la intención de buscar una salida viable y consensuada para el paro, y catalogaron al discurso del burgomaestre como “carente de la importancia que representa una huelga de transportadores”.

Cepeda aseguró, al cierre de la nota, que a los manifestantes aún no se les había presentado el documento firmado por el alcalde.

“Vemos que se sigue burlando de los transportadores y de la ciudadanía. Por eso la manifestación sigue indefinidamente”, concluyó Cepeda.

Despejando dudas sobre Infotic

El gerente de la empresa Infotic, Adolfo Tejada, tuvo un espacio de intervención en la jornada de anuncios impulsada por la Alcaldía de Ibagué.

Tejada se pronunció con el ánimo de aclarar algunas dudas que se tejen sobre el funcionamiento de la empresa en la implementación del Setp, aún habiéndose tomado la decisión administrativa de suspender el contrato por cuatro meses.

El gerente de Infotic indicó que el convenio incluye la implementación del Sistema Estratégico de Recaudo y Sistema Integrado de Ibagué (Sitrec), y que habrá una segunda fase que es la de implementación de este sistema y la tercera que es la operativa. En esta última se va brindar soporte a la operación durante 15 años.

