Un cese de actividades que tocó a todos

Contenido Exclusivo

La falta conciliación entre las autoridades y el gremio de transportadores dejó afectaciones y oportunidades para otros sectores.

El paro de transporte público colectivo en Ibagué sumó 13 días, la situación que muchos ciudadanos señalaron no se había presentado en la historia reciente de la ciudad, tomó por sorpresa a cientos de usuarios de buseta quienes se vieron obligados inicialmente a aplazar sus labores, o a limitar su movilidad a lo estrictamente necesario para que el impacto al bolsillo fuera menor.

Sin embargo, con el pasar de los días y con las obligaciones pendientes, muchos ibaguereños optaron por hacer uso de otros sistemas de transporte; legales e informales, para labores básicas como llegar a sus puestos de trabajo, estudio, o acudir a las citas médicas. Otros sin muchas opciones, decidieron caminar largas distancias, pese a las altas temperaturas que se registran en la ciudad y que superan los 30 grados centígrados.

En horas pico, pese a que no están en el panorama las busetas, los trancones aún son de consideración y para muchos, en las vías se evidenció una mayor presencia de taxis, además de un alto flujo de vehículos particulares, prestando su servicio a través de plataformas digitales o vía WhatsApp, y de motocicletas que por un valor superior al de la buseta ($2.500), pero menor a los que podría costar una carrera de taxi, según el destino, se ofrecían a llevar a los ciudadanos en apuros.

Francisco, quien prefirió omitir su nombre completo, y quien actualmente no tiene empleo, decidió aprovechar su moto y pasar por diferentes EPS para ofrecer su servicio de mototaxi, alegó que aunque nunca lo había hecho antes fue una opción para tener dinero aprovechando la coyuntura por la que atraviesa la capital del Tolima. "A veces da un poco de vergüenza pitarle a la gente, pero toca aprovechar", dijo.

Laura, quien el 1 de agosto retomó sus clases en la Universidad de Ibagué y que llegaba al centro educativo en bus, ahora se moviliza en Uber; sin embargo, su bolsillo ya se empieza a resentir, pues el valor desde el barrio El Salado hasta la calle 64 se duplica en solo uno de los viajes que debe hacer diariamente.

A esto se suma, el cambio en la dinámica en el desarrollo de las clases, pues en varios colegios públicos se optó por retomar la virtualidad, esto ante la imposibilidad de cientos de jóvenes en su mayoría de colegios oficiales de acudir a los planteles educativos, pues parte de ellos toman diferentes rutas de bus.

Esta situación, en la que las partes vinculadas; Alcaldía y transportadores, no han encontrado al cierre de esta edición, una conciliación definitiva, ha traído consecuencias de consideración. El comité de Gremios Económicos del Tolima alertó que la disminución en ventas desde que inició el paro ha traído pérdidas que oscilan los $50 mil millones. "Condición que a su vez está perjudicando la estabilidad del tejido empresarial que en un 97 % son micro y pequeños negocios y de ellos el 84 % corresponde al sector de comercio y de servicios", expresó su presidente Efraín Valencia en un comunicado.

Aunado a ello, la Alcaldía ha advertido afectaciones al comercio informal y a la ejecución de obras públicas, pues se excusan en que la ausencia de busetas le impide a los empleados llegar a cumplir sus funciones.

Sin mucho cambios

Aunque con la no presencia de busetas sobre las vías, se esperaba que el servicio de taxi incrementara, representantes del gremio alegaron que la situación no fue la esperada y que contrario a lo que se cree, el gremio amarillo también ha sido un damnificado del cese de actividades, que parece no llegar a un punto medio.

José Adenis Ramírez, vocero del gremio acotó que, "en estos 10 días no ha sido como muchas personas dicen, que nosotros nos estamos llenando los bolsillo, la verdad ha sido bastante duro porque poco usuario ha salido, sobre todo los fines de semana, eso es totalmente muerto porque las personas están saliendo básicamente a lo necesario y tratan de hacer colectivos, venirse con un vecino, compartiendo gastos por la situación", reseñó.

Ramírez además indicó que lo que se ha visto ante la falta de buses es un incremento del transporte informal, situación por la que en repetidas ocasiones han pedido mayor número de operativos.

"Si había mototaxismo, eso ya se triplicó, mucha persona vio la opción de tener su moto y dedicarse al mototaxismo, ni que decir de parte de los ilegales, tras de que ya habían unos 9 mil carros, pues ya vemos como está la ciudad colapsada de tanto vehículo particular prestando servicio en Ibagué", acotó el vocero del gremio, quien sostuvo que la situación se deriva del paro de transportadores, pero señaló que es consciente que muchas personas se quedarán ejerciendo ese oficio, "va a ser el transporte público colectivo como taxis los afectados con esta situación", añadió.

En diálogo con varios medios de comunicación y ante la situación, el secretario de Movilidad, Óscar Berbeo planteó la posibilidad de que el gremio amarillo realizara "servicios compartidos".

"Vamos a autorizar los taxis para que no sean sancionados por hacer servicios compartidos (...) de esa manera aliviamos un poco la demanda que hay", dijo el secretario.

No obstante, para el vocero del gremio, está función termina por dañar el servicio.

"Hay varios compañeros que lo vienen haciendo, pero hay que ver el lado negativo y es que esto descalifica el uso del taxi como servicio público colectivo individual, esto rebajaría por decirlo así, el 'status' del taxi", dijo, alertando además en que la situación se pueda convertir en un problema a futuro.

Ante denuncias de aparentes alzas en los precios, el vocero del gremio invitó a los ciudadanos a que denuncien cobros excesivos ante las autoridades y empresas de taxi y que como evidencia usen sus celulares y hagan videos.

Una propuesta al impacto económico

Para sortear la crisis económica que ha desencadenado el cese de actividades, los gremios económicos le han hecho varias solicitudes a la Alcaldía con propuestas para resarcir un poco el impacto.

1) Un descuento del 10 % al momento de la liquidación del impuesto de industria y comercio año 2023.

2) Suspensión del Día sin Carro que por acuerdo municipal se debe desarrollar en septiembre.

3) Desarrollar jornadas de 'Ibagué trasnochadora'. Actividad comercial, gastronómica y de entretenimiento proporcionada por la Alcaldía y acorde a los sectores, en aras de incentivar las ventas.

Datos

*

En Ibagué plataformas como Uber o Picap (motocicletas) han sido usadas ampliamente por varios ibaguereños, pese a que no están reglamentadas.

*

$50 mil millones es la cifra promedio de pérdidas en materia económica que ha tenido el comercio en Ibagué con el paro, según reportaron los Gremios Económicos del Tolima.

MÁS NOTICIAS