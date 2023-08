Se hará el peritaje sobre el Coliseo Mayor ‘La fe en Dios’

Contenido Exclusivo

Desde el 2022, se vienen señalando aparentes irregularidades en las estructuras metálicas, en algunos casos 'torcida'.



Un ‘reversazo’ de la Administración municipal en relación al peritaje que, sobre mediados de julio, la secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, habría descartado tal actividad tras exigir mayor vigilancia por parte del interventor de la obra.

El alcalde Andrés Hurtado señaló recientemente que sí se hará dicha actividad y que, tentativamente, se realizará sobre el desarrollo de agosto.

“La empresa es de mucha experiencia, hizo los cortes de la estructura metálica, que salieron de un diseño digital. Vamos a hacer los análisis pertinentes, y hay un ente consultor que es la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a los cuales les vamos a pedir que hagan la revisión estructural, un peritaje, y los chequeos necesarios, teniendo previsto que esto tuvo una interventoría permanente con seguimientos y ajustes, lo que nos da tranquilidad por la experiencia que tienen en este tipo de infraestructura”, mencionó Hurtado Barrera.

El peritaje se hará con cargo al contratista de la obra, la cual realizará la consultoría con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. “Es una garantía de que todos podemos estar totalmente tranquilos”, contó Hurtado.

Y agregó: “Las interventorías se hacen paralela a la ejecución y cada obra del Parque Deportivo cumple con la normatividad y resistencia. Lo hacemos por solicitud de la veeduría, más no porque la interventoría no haya recibido las obras”.

Respecto a la polémica por los aparentes aceros doblados, el Alcalde sostiene que le hizo seguimiento a todas las obras, que estuvo en todos los comités técnicos, en la fabricación de los aceros, en la contratación de las empresas que hicieron el condicionamiento de las estructuras metálicas, y una revisión en las resistencias.

Es menester recordar que la veeduría Agua para Ibagué (Vapi), ha sido insistente en señalar irregularidades en la edificación del Coliseo Mayor, además de una aparente complicidad en cuanto la interventoría.

“Hay gente que dice que no le gusta. No, a mí háblenme de resistencias. Toda la estructura tiene una capacidad portante para soportar los pesos de la estructura metálica. Si me dicen que la resistencia está bien, como a algunos puentes que se le ven ondulaciones pero la resistencia de los concretos cumplen, eso es lo que le exigimos al contratista. A las otras observaciones que se hacen a la vista, al ojo, yo no voy con eso”, arguyó el alcalde Hurtado.