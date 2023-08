Terror por caballo “fantasma” que asusta en barrio de Ibagué: pasa cada día a las 12 de la noche

Los perros ladran e incluso, afirman que se escucha el llanto de la llorona.

¿Existen los fantasmas y las criaturas paranormales? Aunque muchos no crean en ello y los señalen de ser cuentos inventados, también hay una parte de la población que teme a los seres de otro mundo, las brujas, los alienígenas y todo tipo de entes que no son de este mundo.

En Ibagué, se cree que hay algunos lugares embrujados, como el museo Panóptico o el puente de la Variante. Así mismo, se han visto videos de supuestos OVNIS y hasta brujas que gritan desde lo alto de los árboles.

Recientemente, el usuario de tiktok identificado como @uriel_revelaciones799, reveló la historia, con video incluido, de lo que sería para él un “caballo espectral”, que recorre las calles de un barrio en Ibagué produciendo temor e intranquilidad en el ambiente.

El caballo “fantasma”, en video

El joven publicó el clip en su perfil de TikTok, donde se ve a un caballo que va caminando normal por una calle en horas de la noche. Sim embargo, lo que llama la atención de Uriel es que el animal pasa en la madrugada, puede ser a las 12 de la noche o a las 3 de la madrugada. Y siempre que lo hace causa alboroto en todos los perros de la cuadra, aunque estos peluditos estén encerrados. Al parecer, sienten su presencia y les ocasiona intranquilidad.

“Es algo que les quería compartir, no es habitual, ustedes me dirán qué es. No deja de ser extraño que salga en horas de la noche y en solitario”, indicó el joven.

En los comentarios, muchos señalaron cosas aterradoras del video: “pasando el poste se ve como q se desaparece se ve transparente alguien mas lo vio??”, “por dónde vivo, hay una leyenda o algo así de un carretón solo es el sonido del caballo y la carreta, pero no permite que lo vean, mi hermana lo oyó”, “bueno esa es la hora muerta...puede ser paranormal o un simple caballo que sale a esa hora”, “los perros ladran y el caballo pasa con una ruta definida y no se asusta, no es normal es paranormal”, comentaron.

Otros incluso, indicaron que en el video se puede escuchar a la llorona: “cuando él está hablando se escuchó el murmullo de la llorona al guíen escucho eso”. Conozca el video:

