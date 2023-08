Comunidad del Calarcá reclama por el pésimo estado de su infraestructura

Contenido Exclusivo

Desde hace varios años, los habitantes de los barrios Calarcá, Villa Marlén II y Restrepo, han debido sortear la ausencia de unos escenarios deportivos dignos y la ‘inoperante’ Unidad de Salud que en otrora cumplía varios procedimientos en la comuna.

La comunidad de los barrios Calarcá, Villa Marlén y Restrepo, han debido sortear las dificultades que han recaído sobre el equipamiento comunal que, desde hace algún tiempo, presenta afectaciones de diferentes índoles.

La redacción EL NUEVO DÍA realizó una visita sobre principios del 2023, en conjunto con la JAC del barrio Calarcá, en donde se evidenció el deterioro en relación con el estado de la malla vial, la Unidad de Salud de Villa Marlén II y las afectaciones sobre las canchas de futbol.

Afectado el polideportivo del Restrepo

En la ‘frontera’ que separa al barrio Calarcá con el Restrepo, existe un polideportivo que alberga dos canchas de fútbol y baloncesto, además de una ladera con una gran zona verde. Sin embargo, el paso inclemente del tiempo y la falta de mantenimiento, han derivado en su deterioro prematuro.

A pesar de las denuncias elaboradas por la JAC del barrio Calarcá sobre inicios de enero de este año, en donde las estructuras de las canchas de baloncesto se encontraban en pésimo estado, con el paso de los meses las cosas parecen empeorar.

Hoy por hoy, y a pesar de las solicitudes, los aros metálicos que constituyen las canchas de baloncesto, continúan en el suelo.

Sobre la problemática, al Imdri le han llegado varias solicitudes de la JAC, para recuperar la administración del complejo deportivo y recuperar su infraestructura, debido a que la antigua planta de la junta, según los líderes barriales, alquilaba la cancha de forma particular e irregular.

En el complejo deportivo, niños, jóvenes y adultos, entrenan a diario mientras se construyen otros escenarios deportivos en la ciudad, espacio que ha hecho posible que se ‘subsane’ parte del problema que enfrenta la comunidad por cuenta del consumo de sustancias psicoactivas.

La ‘USI’ no funciona

Otra debilidad en el equipamiento barrial se ve reflejado en el puesto de salud de Villa Marlén II, ubicado contiguo al polideportivo del Restrepo y que, desde hace tiempo que no presenta mayor actividad.

Aunque la USI se encontraba prestando servicio a la comunidad, en algún momento posterior al 2021 culminaron sus servicios, los cuales favorecían a varios habitantes según la JAC.

Ana María Mosquera, secretaria de la JAC, indicó con anterioridad que el puesto de salud cumplía sus funciones satisfactoriamente durante la semana, las cuales comprendían desde valoraciones odontológicas hasta visitas médicas durante tres días a la semana.

“Resulta que, después de un tiempo en funcionamiento, la persona que atendía en la USI decidió cerrarla bajo el argumento de que la atención en el sector no era concurrida y no dejaba ganancias para los trabajadores”, acotó Mosquera.

Desde entonces, el deterioro es notorio en su fachada. Algunas plántulas crecen sobre las canaletas del techo de la infraestructura, además de que las paredes se han ido deteriorando por la humedad y la falta de mantenimiento.

Para más ‘inri’, justo al frente del puesto de salud, un hueco continúa dispuesto justo al frente de la entrada principal de la infraestructura.

El hueco presenta fugas de aguas servidas, lo que dificulta el diario vivir de Belarmina Varón, quien vive justo enfrente de la USI. Este daño también tiene un radicado de la JAC hacia el Ibal, el cual tiene fecha del 2 de agosto del 2022. Aún no sucede nada.

“Cada que llueve, las aguas negras se me devuelven en mi casa, por lo que se me inunda la vivienda y me toca sacar el agua con escoba. Hemos hecho reparaciones sobre la caja de aguas del hogar, pero si hace sol, el mal olor es insoportable”, acotó Varón.

