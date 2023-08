Las 'nubes negras' que oscurecen el convenio con Infotic

Contenido Exclusivo

Aliado tecnológico de Infotic es una microempresa con un capital autorizado de apenas $20 millones. Siguen los 'ruidos' pese a que se acabó el paro de busetas.



Aunque el cese de actividades del gremio transportador terminó luego de 12 días y la Alcaldía anunció la suspensión por cuatro meses del convenio suscrito con la empresa Infotic cuyo objeto es el "diseño, implementación y puesta en marcha, operación y mantenimiento del sistema de información al usuario, de recaudo, control de flota y monitoreo a bordo (Sitrec) del Setp de Ibagué", nuevas 'perlas' aparecen sobre el billonario negocio que podrían incluso tumbarlo.

En declaraciones al periódico El Espectador, el alcalde Andrés Hurtado admitió que no se hizo una verificación para revisar si la empresa manizaleña estaba controlada o no por privados. Es que aunque la empresa aparece con un capital público del 51 % aportado por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales (Infimanizales) y un 49 % del capital privado, serían precisamente estos últimos los que tendrían el control; sin embargo, bajo la premisa de ser Infotic de economía mixta se habría suscrito el convenio sin que se tuviera que hacer un proceso de licitación pública y es esa la defensa de Hurtado ante ese medio de comunicación, pues advierte que está dentro de la normativa.

"Aquí viene una respuesta en extremo grave, pues señala el alcalde que no verificaron la situación de control empresarial, ¿si verificaron el capital público y no vieron el control privado? Al parecer, la idea era no licitar. Esto es escandaloso", así se expresó Camilo Ossa, en Twitter, pues ha sido precisamente el expersonero de Ibagué quien a través de sus columnas dominicales ha ahondado en la presunta legalidad del ya cuestionado convenio.

"Infotic, muy cuestionada en la ejecución de varios de sus contratos a nivel nacional, si bien es una empresa con participación pública del municipio de Manizales, esto en realidad es el 'cascaron' que le permite celebrar convenios interadministrativos y 'saltarse' la licitación pública, en principio, con visos de legalidad. Pero la realidad es otra, por un lado, la participación del sector público en la junta directiva es minoritaria y, por el otro, -aquí viene lo delicado del asunto-, es que, Infotic, se encuentra en situación de control y es subordinada de 6 empresas privadas variopintas, esto implica, según el artículo 260 del Código de Comercio, que la voluntad de Infotic se encuentra sometida a la voluntad de sus controlantes. Resulta muy extraño que, esto, se le haya 'escapado' al gerente y a la junta directiva del Setp", informó Ossa el pasado 17 de julio, mucho antes de las jornadas de paro.

Ossa, al igual que El Espectador, exponen otra de las 'perlas' del convenio y es la de la presencia de un 'aliado estratégico' para la ejecución del objeto del trámite suscrito. En la propuesta presentada aparece el nombre VYR S.A.S., empresa que según le explicó a El Espectador, Adolfo Tejada, representante legal de Infotic, es el "dueño o fabricante de la tecnología necesaria para la implementación del sistema de recaudo", reza el artículo.

No obstante, para el también abogado y docente de la Universidad Externado genera dudas que dicha empresa aliada esté a cargo de un recaudo, que según dice, puede ascender a los 3 billones de pesos en 16 años, sobre todo porque cuando se revisa su capital en la Cámara de Comercio de Bogotá el mismo solo tiene autorizado $20 millones.

"Esta empresa (VYR) que es el aliado tecnológico de Infotic (y quien en la práctica será el ejecutor del convenio), según certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, es una microempresa, con un capital autorizado de ¡20 millones de pesos!, con domicilio en un apartamento en Bogotá y registrada, apenas, desde el año 2016. Este albergue estará a cargo de la tecnología de un recaudo que, en total, puede ascender a los 3 billones de pesos en los 16 años (no son monedas)", advierte de nuevo Ossa, en su columna denominada 'El recaudo, más que monedas'.

*Desde el pasado 4 de agosto, el alcalde Hurtado suspendió el convenio que había suscrito con la empresa Infotic en aras de ponerle fin al paro de transportadores e iniciar el trámite en el Concejo para crear una empresa de transporte público municipal 'La Sanjuanerita'

*En diferentes escenarios, tanto el alcalde Andrés Hurtado, como el gerente del Setp, César Yáñez han defendido la suscripción del convenio con la empresa de Manizales. Ambos indican que son los entes de control quienes deben detectar presuntas anomalías.

