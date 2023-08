Taxistas ibaguereños descartan sumarse a paro nacional

Contenido Exclusivo

Para hoy, en diferentes ciudades del país, está previsto el desarrollo de un paro nacional de taxistas, como muestra de su rechazo al constante aumento en el precio de la gasolina y el impacto que han tenido en sus bolsillos.



Sin embargo, en Ibagué, diferentes voceros del gremio descartaron sumarse a la iniciativa, conscientes de los bloqueos que ya tuvo la ciudad por 12 días.

José Adenis Ramírez, uno de los representantes del gremio amarillo, expresó, "Ibagué no hará parte de este paro, así fue expresado por parte de los diferentes voceros. Mediante un consenso hecho de manera interna decidimos no apoyarlo; uno por la coyuntura que tenemos en la ciudad, no sería viable tener que bloquear la ciudad cuando está intentando salir de esta problemática".

Ramírez señaló que está prevista una reunión para el próximo 14 de agosto y que será allí donde se discuta con la Alcaldía, diferentes problemáticas del gremio.

A su vez, Antonio Blanco, otro representante del gremio, acotó que si bien entienden la necesidad de sentar la voz de protesta por el alza en el precio de la gasolina, siguen expectantes del encuentro con el Gobierno local, "de acuerdo a los cumplimientos o no de la Alcaldía municipal en los puntos del F22 (protesta del 22 de febrero), nosotros tomaríamos una decisión y programaríamos un cese de actividades a largo plazo. Entendemos que con esta Administración no va a pasar absolutamente nada y lo que estamos dejando es un precedente para que la próxima Administración nos cumpla y evitemos un perjuicio a la ciudadanía".