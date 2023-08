Se requieren $29 mil millones para terminar colegios Ffie

Contenido Exclusivo

Ante la comunidad educativa se develó lo que aún se requiere para darle feliz término a la infraestructura educativa, aunque el Ministerio de Educación anunció una nueva inyección de recursos como apoyo.



En una audiencia pública convocada por la representante a la Cámara, Martha Alfonso, una vez más se expuso el complejo panorama que afrontan los colegios públicos de Ibagué que hacen parte de la Jornada Única y están en manos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (Ffie), que hoy requieren millonarios recursos para su culminación.

La congresista hizo un balance sobre el estado de los 26 colegios públicos comprometidos vía convenio desde el 2016, y develó que para culminar las instituciones que están suspendidas o en reasignación, aunado a lo que se denominan 'obras complementarias' -que tiene que ver con cerramientos, conexiones a servicios públicos y urbanismos-, se requiere una inversión que asciende a los $29 mil millones.

"Las obras anexas de los colegios que están suspendidos o en reasignación, tenemos, nada más y nada menos, y necesitamos que el Ministerio de Educación nacional nos ayude, priorice, nos asigne más presupuesto, porque definitivamente esto desde el nivel territorial va a ser imposible de resolverlo. Necesitamos $29 mil millones para terminar toda la infraestructura que hace falta en Ibagué y que estos colegios puedan ponerse en funcionamiento", dijo Alfonso.

La congresista alertó que de los $29 mil millones, unos $13 mil hacen falta en indexaciones y obras complementarias, hay que aclarar que los colegios que aún no han iniciado obra ya registran un aumento significativo en su presupuesto.

Una de las propuestas de Alfonso, fue sacar de la lista de prioridades algunos de los 26 colegios en donde no se ha hecho intervención alguna en aras de que con esos recursos se pueda aliviar o solventar, las necesidades de otros planteles educativos que ya están en obra y requieren intervenciones de carácter complementario. "Yo me comprometo a que esos colegios que se puedan despriorizar, pudiéramos hacer un plan de gestión para que se vuelvan a priorizar el próximo año, pero que con esos recursos de los colegios que no han sido intervenidos se pueda dar alivio a los otros colegios", dijo.

No obstante, el secretario de Educación municipal, Juan Manuel Rodríguez señaló que esta debe ser una de las últimas opciones que se deben contemplar y señaló que se vienen haciendo todas las gestiones posibles para agilizar la culminación de la infraestructura educativa. En la audiencia pública, Rodríguez recordó que cuando se suscribió el convenio en el 2016, en los recursos que se comprometieron entre la nación y el Municipio, no se estableció el rubro para las obras complementarias situación que los tiene hoy con estos contratiempos. Además dijo que pese a que las obras se catalogaron como un complemento a la obra, lo cierto es que son fundamentales para la operación de los colegios.

"Cuando se hace el convenio en el 2016 no se tuvieron en cuenta varios de los aspectos que estamos pudiendo evidenciar, las obra quedan financiadas, pero el 100 % de ejecución de obra, no se tiene en cuenta las obras complementarias y muchas de esas eran fundamentales para que funcionara la Institución Educativa", sostuvo el secretario.

Con necesidades

En lo expuesto, la congresista relató la situación que atraviesan 15 colegios de los 26 comprometidos.

Por ejemplo, la I.E. San José que está lista desde abril, aún no puede ser usada porque necesita $465 millones, que no tiene, para hacer el cerramiento, además de urbanismos; en la I.E. Sagrada Familia hay disponibles $5 millones, pero se necesitan $1.480 millones para el cerramiento y la instalación de servicios públicos; y en la Escuela Normal Superior que ya está en uso, necesita $3.673 millones para temas como un muro de contención, servicios públicos y urbanismos.

La situación se repite en varios de los planteles educativos, pues incluso aunque están las obras suspendidas, en proceso de reasignación e inconclusas, ya es una realidad que necesitan grandes sumas de dinero para quedar con las garantías necesarias, precisamente por las obras complementarias.

Entre los colegios nombrados está el Jorge Eliécer Gaitán, José Joaquín Flórez, sede principal y sede Arboleda Campestre; Alberto Santofimio, Antonio Reyes Umaña, Joaquín París, Diego Fallon, San Simón, José Antonio Ricaurte, Mariano Melendro e Inem.

Se entregarán $18 mil millones

En medio de lo expuesto y tras escuchar a varios representantes de la comunidad educativa sobre los problemas que afrontan por las obras inconclusas en varios colegios, Olga Lucía Fuentes, directora de Cobertura del Ministerio de Educación, por un lado, reconoció las falencias que tuvo el programa y por otro anunció nuevas medidas.

"Esta es una problemática nacional, desafortunadamente un modelo de construcción de la infraestructura educativa que pretendía mejorar las condiciones, tuvo muchísimas dificultades de diferente orden que hoy llevan al Gobierno nacional a revisar", sostuvo.

Asimismo, la representante del Ministerio indicó que Ibagué es una de las ciudades con mayor afectación en este tema y que por eso se ha priorizado para que se culminen las obras. En ese sentido, se indicó que a través del Plan Nacional de Desarrollo hay unos recursos apropiados y lo mismo se hará a través de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).

En ese sentido, señaló que para Ibagué a través de la Financiera se destinarán $18 mil millones con los que se pretende poner a andar las obras del colegio José Antonio Ricaurte y los recursos que se tenían destinados para la misma a través del Ffie se moverán para atender a dos colegios.

"Efectivamente, vamos a tener recursos que vamos a seguir gestionando. Por favor sigan haciendo seguimiento y veeduría que vamos a ir avanzando gradualmente (...) el compromiso del Gobierno nacional está con Ibagué para superar este problema", dijo la directora.

