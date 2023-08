La comunidad señaló estar preocupada por los escombros que se arrojan en el sector y que desvían el cauce del río hacia sus viviendas. Además hay quejas por la calidad en el servicio de alcantarillado.



En septiembre del año 2021, el desbordamiento del río Combeima, puso en jaque a varios barrios que están ubicados sobre la ribera del afluente. La fuerza del agua obligó a evacuar las viviendas, varias de ellas ubicadas en zonas de riesgo y construidas de forma artesanal, por la emergencia, una vez bajo el caudal, el Municipio inició labores para dragar el río en diferentes puntos en aras de evitar afectaciones; sin embargo, pasados dos años, la comunidad ha vuelto a pedir una intervención.

Habitantes del barrio Industrial, en la comuna 12, al sur de la ciudad, aseguran que cuando se hizo la intervención del cauce, se dejó un sector con grandes rocas, esto aunado a los escombros, que de forma irresponsable se arrojan sobre el río, han hecho que el afluente se desvíe y toque con fuerza el terreno donde están ubicadas sus viviendas, removiendo parte de la banca.

Nelly Castro, habitante del barrio señaló, "lo que mejor dicho nos tiene 'con los pelos de punta', es la cuestión del río, cuando hubo la avalancha que se llevó las casas, trajeron maquinaria que medio le hizo a la cuestión, pero nos dejó una 'isla' al lado derecho bajando (del río) y ahí es donde el agua llega, pega y se bota hacia este lado del barrio. Ya se llevó un buen pedazo de la banca (...) en una crecida el río se sale y se nos mete a las casas".

La residente del sector señaló que la situación le fue comunicada al alcalde Andrés Hurtado, pero, según dice la mujer, no se tuvo una respuesta favorable, pensando que algunas personas de nuevo se instalarían en el sector, situación que ya ocurrió en otros sectores del barrio. "No estamos diciendo que venga a limpiar ese basurero, esos escombros que están a la orilla del río que también es un problema para nosotros, sino que nos presten la maquinaria para hacerle mantenimiento al río y quitar esa isla que trae el agua hasta aquí", dijo.

La mujer señaló que pasada la contingencia por el desbordamiento del río Combeima, en estos dos años no se ha visto que se hagan labores de prevención sobre el afluente y mucho menos habría presencia institucional para atender las querellas de la comunidad, "a nosotros nos dejaron aquí botados, me perdona la expresión, como a los perros. Nosotros no tenemos voz ni voto y eso que en este sector sí pagamos servicios; agua, luz e impuestos. El alivio fue que pasaramos de estrato Uno a Dos, pero que hayan venido, nada".

En la zona, varias familias volvieron a construir sus viviendas en zonas de riesgo; no obstante, habría sido la misma comunidad quien frenó tal invasión pues esperan que se construya un muro de contención que mitigue la fuerza del río en época de lluvias.

Se suman los daños con el alcantarillado

Otra de las preocupaciones de este barrio en la comuna 12, tiene que ver con los problemas en la red de alcantarillado, Elber Bernal Rojas, líder comunal, explicó que la tubería que viene desde la plaza de La 14, está descargando las agua negras sobre una de las viviendas que están sobre la avenida, en la Carrera Segunda 15-89. La fuerza del agua contaminada ya derribó parte de una pared y tiene a los habitantes desesperados por el fuerte olor que emana.

"Es un llamado para que los del Ibal vengan lo más pronto posible y solucionen nuestra problemática que está desde hace más de tres meses. Esa agua cae a la carretera principal y han ocurrido accidentes, además el olor fétido que sale", dijo el líder barrial.

La denuncia fue remitida a la empresa Ibal quien señaló que el caso se remitió a la dirección operativa de la entidad.

