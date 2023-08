"Esta historia continuará", Hurtado rindió cuentas de su gestión

Contenido Exclusivo

El alcalde hizo un compilado de su gestión en el cuatrienio y anunció que este año lo cerrará entregando varias obras.



En una audiencia pública que tuvo lugar en el cuestionado y recién construido Coliseo Mayor, el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado rindió cuentas sobre su gestión a solo cuatro meses de que termine su mandato como primera autoridad del Municipio.

El alcalde hizo un recuento de varios de los proyectos que ha ejecutado en su vigencia e indicó que el próximo año lo usará para descansar y aprovechar a su familia, esto sin descartar que siga en la senda de lo público, pues al terminar su discurso indicó que espera seguirle sirviendo a la ciudadanía, una "segunda parte".

"Esta historia continuará amigos, como las películas de Misión Imposible siempre se tiene segunda parte, yo espero que mi Dios me permita seguirles sirviendo a los colombianos tolimenses e ibaguereños", expresó el burgomaestre.

Asimismo, aprovechó para referirse a sus contradictores a quienes les dijo que los perdonaba y dejaría en modo avión en los últimos meses de su gobierno.

"A mis angustiadores les digo que los perdono por todas sus críticas, sus mentiras, porque hoy logramos cumplirles, y que me perdonen también si de pronto se me fue la mano en algún comentario hacia ellos, pero yo tenía que defender a mi ciudad y a los ibaguereños. En adelante los dejaré en 'modo avión', voy a desconectar en Wi-Fi para ellos y me concentraré en estos 130 días de trabajo en construirles sus piscinas, entregarlas, también el tejódromo y las obras que están próximas a ejecutarse para que las disfrutemos".

Hurtado, que siempre ha sido muy devoto, en repetidas ocasiones señaló que su trabajo se logró gracias a Dios, "cuando iniciamos todas las obras en Ibagué nos decían mentirosos, los devotos de la virgen del codo, esos tacaños y los fans de la señora Clotilde de la vecindad del Chavo del Ocho, los chismositos, decían que no, que no era posible, que era otra mentira más y nosotros tuvimos fe. Cada proyecto se lo entregamos a Dios y estábamos convencidos tuvimos la certeza de que eso que no se veía iba a ser posible".

Recuento de su gestión

El mandatario inició su discurso con leyendo un pasaje bíblico y recordó que la pandemia por el Covid-19, de la que no fue ajena ninguna alcaldía o gobierno en el mundo, fue uno de sus grandes retos y resaltó la gestión que se hizo en su momento para mitigar los efectos de la enfermedad.

Asimismo, hizo mención a la intervención en malla vial que hizo en Ibagué e indicó que se han recuperado 606 mil metros cuadrados de vías urbanas.

Además sostuvo que llegó a 1.700 familias con mejoramientos de vivienda y avanza en el proceso para la construcción de salones comunitarios.

Sobre el sonado Acueducto Complementario el mandatario dijo que avanza en la culminación de las fases Uno y Dos, en la instalación del llamado Tanque de la Fiscalía, así como en la creación y modernización de nuevas plantas de tratamiento en donde se hizo una inversión que supera los $130 mil millones, que, según dijo, saldará la deuda que estaba pendiente con los ibaguereños.

"Estamos cumpliendo de verdad, diciéndoles que los amamos a través de las obras, a través de los hechos", dijo.

En educación, el mandatario sostuvo que ha logrado saldar una deuda histórica con la entrega de nuevos colegios y reconoció que quedan varios pendientes que esperan que se ejecuten en un año o año y medio. Cabe recordar que si bien hay un inversión del Municipio es el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (Ffie), del Ministerio de Educación quien está a cargo del proceso de contratación.

En su discurso recordó la inversión social, la construcción de la Unidad de Salud de Picaleña, e hizo el anuncio de sacar a licitación las obras para la remodelación de la USI El Salado y el Topacio. También se hizo mención sobre el proceso de modernización de alumbrado público que asegura será una realidad para la ciudad.

Sobre temas de seguridad indicó que la ciudad hoy tiene una Fuerza Pública más robusta y acotó, "el 1 de enero de 2020 a mi no me entregaron la ciudad sin ladrones, sin extorsionistas y bandidos. El reto era enorme y lo sigue siendo y acá lo que hicimos fue rodear a la institución y aumentamos sus capacidades", señaló.

También resaltó la entrega de varios escenarios deportivos como la Pista de BMX y el Complejo de raquetas, además destacó la ejecución en la que están otros escenarios más que planea dejar antes de que termine el año.

Se firma prefactibilidad

En medio del evento, el alcalde Hurtado mencionó el concepto favorable que entregó para un estudio de prefactibilidad propuesto por una Alianza Público Privada APP, con la que se espera promover, diseñar y construir el Sistema Integrado de Transporte Eléctrico de Ibagué, esto para poner a andar el proyecto del tranvía propuesto por el ingeniero Pedro Niño Rodríguez. En el lugar hicieron presencia empresarios de China para firmar el inicio de estudios y diseños.

Destacado:

En medio de la rendición de cuentas se hizo una exaltación a la comandante de la Metib, la coronel Sandra Liliana Rodríguez; al presidente del Comité de Gremios Económicos, Efraín Valencia y al presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Brian Bazin Bulla.