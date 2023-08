Pánico en la Ciudadela Simón Bolívar, aumento de delincuencia tiene desesperados a los habitantes

La comunidad exige el desalojo de los habitantes de Villa Resistencia, tras el alto índice de inseguridad.

Residentes de la tercera etapa de la Ciudadela Simón Bolívar se encuentran en un estado de alerta por el aumento de los robos que se han registrado dentro de la zona.

Los hurtos que se han estado presentando con más constancia, según los testigos, son cometidos por las personas que actualmente habitan la invasión ilegal denominada “Villa Resistencia”.

Como señalan los vecinos de la Simón Bolívar, “se volvió una cuna de bandidos que delinquen, roban, fletean, abusan y todos van a parar allí a este sector de la comuna 8 de Ibagué"

Según lo indicado por La Cariñosa 1.420 AM, las autoridades ya están al tanto de esta situación, sin embargo, aún no se han tomado las acciones pertinentes para la resolución del conflicto.

Manifiestan, además, que al mandatario local solo le importan las elecciones, porque se a llevar a su “candidata”, pero no a prestarle mayor atención a las necesidades de la gente, como lo aclara una de las residentes “El alcalde está ‘encampañado’ y hasta trajo la candidata, por eso no desalojan esa gente, porque pueden poner en riesgo esos voticos”.

Además, argumentó la misma persona qué “Ya la verdad no sabemos que hacer, no es un secreto que este sector se llenó de gente mañosa, dedicada al microtráfico, al robo, al fleteo, a hurtarse los vehículos, las motos, a la prostitución, a las violaciones, a todo lo malo que pueda existir, pero para la Administración Municipal, nefasta por cierto, parece que no le importara el bienestar de los que compramos vivienda con el ánimo de estar tranquilos, pero van pasando los días y ya ni a la puerta nos podemos asomar”.

Por esta razón, la comunidad hace un llamado urgente a la administración, para confrontar a los “delincuentes”. Insisten, además de que el Alcalde deje de ilusionarlos con soluciones que no es capaz de cumplir, según ellos, al gobernante solo le importan los votos que de ahí pueden salir.

La inseguridad hace que las personas no puedan siquiera habitar con tranquilidad sus hogares, ni las calles o sitios de ocio cercanos. Esta situación tiene inconforme a los ibaguereños quienes resaltan la necesidad de que se tomen medidas prontas.