Se le siguen dando largas a la obra del puente de la calle 60

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado indicó que han tenido un 'inconveniente' en la ejecución de obra del puente elevado de la calle 60, en donde se invierten más de $40 mil millones, pues debido a las excavaciones que se harán en la zona, desde el orden nacional se está a la espera de un documento que valide que no se hará afectación alguna a alguna pieza arqueológica.



"Tuvimos un inconveniente es preciso contarlo, me gusta hablar de frente, fuimos requeridos por una agencia nacional de arqueología que está adscrita a uno de los ministerios. Tenemos que esperar que nos validen, vamos a completar 20 días, pero no puedo tocar nada, porque no sabemos si ahí abajo pueda haber alguna pieza arqueológica, una guaca. Nos retrasaron casi 20 días a un mes”, sostuvo el mandatario local.

Hurtado indicó que dependen de un tercero y que no es la única situación que rodea la obra, pues ahora esperan el aval de la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima) para hacer la intervención de 63 árboles que están en el área de construcción del puente.

El burgomaestre indicó que si todo avanza según lo programado, al cierre de su gobierno o arrancando enero, ya habrían garantías de que el proyecto sí será una realidad.

Además dejó en el aire la posibilidad de que la obra, desde ya, requiera más recursos, esto pese al mínimo avance por parte del contratista. En ese sentido, dijo que desde ya se están aprovisionando recursos.

MÁS NOTICIAS