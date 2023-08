Es una ingenuidad decir que se va a entregar A. Complementario: Vapi

Contenido Exclusivo

Contrario a lo que pronostica el Ibal, la veeduría Vapi señala que por ahora es toda una incógnita saber cuando llegará el agua del río Cocora a la planta de La Pola y a las demás fases del proyecto.



Aunque el Ibal ha manifestado en diferentes escenarios la millonaria inversión y su compromiso para culminar con las obras del Acueducto Complementario, las dudas frente a la materialización del proyecto aún están en el aire, así lo dejó ver Luis Fernando Díaz, representante legal de la veeduría Agua para Ibagué (Vapi), quien señaló que aún no hay certeza de cuándo el agua del río Cocora recorrerá la línea de conducción para llegar a la planta de tratamiento de La Pola.

Luis Fernando Díaz, representante legal de la veeduría Agua para Ibagué (Vapi) / Foto: Hélmer Parra / EL NUEVO DÍA

Díaz señaló que está Administración, pese a lo que proyecta, tampoco dejaría el sistema listo y sostuvo que todavía hay muchas dudas frente a la entrada en funcionamiento de la línea de conducción -que comprende las fases Uno y Dos-, así como el suministro del líquido en las otras fases que requiere la obra del Acueducto Complementario.

El representante legal de Vapi señaló que si bien la tan anhelada obra va a mejorar la continuidad en el servicio, los problemas en el suministro de agua que tiene Ibagué son una irresponsabilidad compartida de varias gerencias, pues sin estudios de factibilidad se entregaron disponibilidades hidrosanitarias. En zonas donde no había agua se permitió construir viviendas. En ese sentido endilgó parte de la responsabilidad en la entrega de esas disponibilidades a la gerente actual, pues dijo que muchos de esos documentos fueron, presuntamente, firmados por ella e incluso aparecería la firma del alcalde Andrés Hurtado, quien también fue funcionario del Ibal. Cabe destacar que ambos funcionarios han cuestionado dichas disponibilidades y han culpado a la administración anterior.

La línea de conducción

Frente a la línea de conducción del proyecto Acueducto Complementario que busca llevar el agua desde el río Cocora a la planta de La Pola, Vapi señaló que se instaló parte de la tubería marca American Pipe que se compró hace varios años y que duró bastante tiempo a la intemperie, por lo mismo dijo que ya no habría garantía sobre su calidad y estado actual, pues la empresa que en su momento estuvo señalada de pertenecer al 'cártel de los tubos' hoy no existe.

"Esa tubería duro expuesta a la intemperie durante muchísimos años, asumo que esa tubería sufrió afectaciones (...)", dijo.

Asimismo, advirtió que en la instalación de la línea han pasado varios contratistas, muchos de ellos entrando a tapar los errores de otros, lo que tampoco daría una 'buena espina' sobre la funcionalidad del proyecto, además de que los tramos tampoco habrían sido ensayados con la capacidad de agua que conducen.

"En la línea de conducción han sido varios los contratistas. En la fase Uno tengo entendido que la instalación que hizo Acualterno fue un horror y tuvieron que entrar a hacer reparaciones y soldaduras. En la fase Dos también. Ningún tramo de la línea de conducción ha sido probado o ensayado y cuando digo eso, es a la presión real de diseño y trabajo, es decir, captando el agua desde la bocatoma Cocora hasta la planta porque no han podido ensayarlo", argumentó el ingeniero.

En ese aspecto indicó que en el desarrollo de la obra surgen interrogantes sobre cómo se recibieron las obras, si se probaron y además si existe un plan de contingencia ante un eventual daño o reparación, pues la línea de conducción, a juicio del ingeniero, es una "colcha de retazos".

"Quién me va responder si por ejemplo se estalla un tubo, cuánto dura la reparación si la empresa que hizo los tubos ya no existe, será que eso va a resultar como una camándula llena de remiendos. Nadie puede decir que la tubería está debidamente instalada, para decirlo se tuvo que poner a funcionar", sostuvo, además de también preguntar sobre quién será el encargado del mantenimiento.

"Decir que entrego en dos o tres meses (el Acueducto Complementario) funcionando divinamente eso es un albur, es una ingenuidad poner a funcionar esa línea de conducción. Cuánto duran los ensayos, cuál es el procedimiento y la normatividad para iniciar el llenado. Nadie puede decir que el Acueducto Complementario entrará a funcionar en diciembre, ojalá yo esté equivocado, porque para mí pasarán varios años", reiteró.

Aciertos

En medio del proceso, el representante de Vapi reconoció que sí ha existido gestión para poner a andar el Acueducto Complementario, "sí han hecho trabajos, no se puede negar".

Por ejemplo, frente a la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en el sector de Boquerón y que le dará agua a los barrios del sur, el ingeniero señaló que está fue una decisión acertada, "fue una decisión totalmente acertada, fue Guillermo Alfonso Jaramillo en su famoso ‘timonazo’ quien le quitó el agua a los acueductos del sur, cuando desde un principio, desde el diseño original del acueducto del sur, porque posteriormente lo apodaron complementario o alterno, está la planta de Boquerón solo que para tratar 800 litros por segundo", señaló el ingeniero.

No obstante, sobre la misma obra, también dijo creer que este año esos trabajos tampoco serían entregados, "yo creo que no la entregan, pero la gerente del Ibal ha dicho maravillas y todo está super bien, no hay problemas y todo funciona, pero tengo demasiadas dudas", aseveró.

Para el ingeniero Díaz, la culminación del ambicioso proyecto aún será tema en la agenda local, más aún en la época electoral, "El Acueducto Complementario ha sido tema prioritario de los últimos alcaldes que ha tenido la ciudad y lo seguirá siendo. No dudo que esta Administración ha invertido dinero, entregó el tanque de La Florida y reactivó el tema del tanque de la Fiscalía", sostuvo Díaz.

El Tanque de la Fiscalía

El ingeniero, que por años le ha hecho seguimiento a las obras del Acueducto Complementario, también se refirió a la instalación del tanque de 10 mil metros cúbico en la zona industrial y criticó el hecho de que en la actualidad no se hayan tomado acciones contra los encargados de ese momento, sobre el robo de hierro, un hecho que si bien se subsano, no fue menor y representa un detrimento al erario.

"Vapi fue quien paró ese robo del acero. Se robaron miles de kilos de acero y dónde están los responsables cuando fueron enterados a su debido momento y oportunamente", dijo.

Sobre la obra como tal, indicó que no es claro si la póliza de garantía del tanque ya expiró, además de cuál es la calidad del material que permaneció unos ocho años almacenado en una bodega.

Asimismo preguntó quién será el encargado de la instalación del tanque, pues por lo general lo suele hacer el mismo fabricante, además de cómo se va a llenar, si todavía no existen las conexiones de acueducto, ni está captando agua el proyecto. Indicó que de hacerse el llenado con vehículos se requieren por lo menos unos 500 carrotanques.

Estas preguntas Vapi las trasladó al Ibal, en donde a través de un derecho de petición solicitó respuestas; sin embargo, alegó que a la fecha no ha recibido ningún tipo de notificación.

MÁS NOTICIAS