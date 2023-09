Puente peatonal en San Bernardo no convence a algunos habitantes

Contenido Exclusivo

En un aparente afán por entregar el puente en el corregimiento San Bernardo, por el que se sancionó al alcalde con arresto domiciliario, se dejarían, según la comunidad, presuntas falencias en su construcción.



Aunque desde la semana pasada la Alcaldía de Ibagué arrancó con la construcción de un puente peatonal sobre la quebrada La Chumba en el corregimiento San Bernardo en aras de darle cumplimiento a la sentencia T-366 de la honorable Corte Constitucional que ordena su instalación, algunos ciudadanos han mostrado su preocupación por las presuntas falencias en los cimientos de la estructura.

Cabe destacar que por la no construcción del puente y desacato a la sentencia, el alcalde Andrés Hurtado, su secretario de Desarrollo Rural, Daniel Jaramillo y la personera Francy Ardila tuvieron que pagar 15 días de arresto domiciliario.

En una misiva dirigida al Juzgado Noveno municipal con funciones de conocimiento, Yeison Navarro Ortiz, padre del menor de edad favorecido con la decisión judicial con la que buscaba salvaguardar los derechos e integridad de su hijo, mostró su preocupación por la condiciones en que se construyó el puente.

"Posiblemente por la premura de construir el puente, para lograr el señor alcalde la inaplicación de la orden de arresto por los días que le quedan por cumplir de la medida que limita su libertad, montaron un puente sin los necesarios estudios de suelos y sin la cimentación adecuada que garantice la firmeza de la estructura cuando se incremente considerablemente el caudal de la quebrada como consecuencia de las lluvias", refiere el representante del menor.

Es que a juicio del hombre un golpe a la base del puente en una eventual creciente, podría incluso arrastrar el mismo, exponiendo a un riesgo no solo a su hijo, sino de otros menores y personas que hacen uso de la estructura.

Navarro indicó que quienes están en la zona han sido testigos de cómo cuando el agua corre con fuerza ha logrado arrastrar otros puentes y de allí su preocupación. En ese sentido, le pidió al Juzgado que haga un peritaje sobre la estructura y que se constate si es segura para su uso.

La misma situación la dejó entrever el ingeniero, William Alexander Polania, quien indicó que si bien el material del puente es bueno, no tendría "la suficiente cimentación, a donde el río o la quebrada crezca con piedras o alguna cosa, ese puente puede tender a colapsar porque no va a tener una buena cimentación. La cimentación no tiene unas zapatas, no se ve que está sobre terreno firme", señaló.

Para el profesional la base de la estructura no es suficiente y puso en entredicho si se hicieron los respectivos estudios para mitigar el riesgo para los ciudadanos, aunque no desconoció que en el lugar es evidente la inversión.

La Alcaldía ha destacado el cumplimiento de la acción judicial, en donde a través de un video en redes sociales, se destacó el beneficio que traerá su construcción para aproximadamente 11 familias de la zona.

Datos:

*El representante del accionante de la acción de tutela le pidió al Juzgado que haga un peritaje sobre la estructura y evalúe si es seguro para la comunidad.

*11 familias se benefician con la instalación del puente sobre la quebrada La Chumba.

*El alcalde Andrés Hurtado; su secretario de despacho, Daniel Jaramillo y la personera Francy Ardila fueron sancionados con arresto domiciliario por no cumplir la sentencia del 2020.

*La sentencia de la honorable Corte Constitucional también pide la construcción de un puente en Coello Cocora.

