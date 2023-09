Con adición de $700 millones empezaron a moverse obras del parque Sacúdete

Contenido Exclusivo

La presión de la comunidad del barrio Viveros para que se retomaran las labores en el proyecto denominado 'Sacúdete al parque' y con el que se quiere realizar un nuevo proyecto arquitectónico con canchas múltiples, juegos infantiles, zonas biosaludables, entre otros, parece que surtió efecto, pues la Secretaría de Infraestructura anunció el reinició del contrato desde el pasado 16 de agosto.



Según expuso en su momento la titular de la cartera, Sharon Guzmán, una vez se obtuvo la licencia de construcción se logró avanzar en los trámites ante el Ministerio del Interior, que es con quien el Municipio suscribió el convenio para la entrega de recursos por $2.007 millones.

No obstante, lo que no se dijo fue que al contrato que ha tenido cinco suspensiones y una prórroga de 30 días, se le hizo hizo un "ajuste económico" del 39,79 % frente al valor inicial, es decir se le entregarán $798 millones más al contratista, quien aún no termina el proyecto del Gobierno nacional, que arrancó el 1 de agosto del 2022 y se pactó inicialmente que estuviera listo en seis meses.

Los contratiempos

Entre la justificación que hizo la Secretaría de Infraestructura se explicó que existieron impedimentos técnicos, jurídicos, y presupuestales sobre los contratos de obra e interventoría, esto por la modificación y aprobación final de diseños, además por la actualización de precios requerida por la superación de la vigencia fiscal.

Asimismo, se dijo que fue necesaria la suscripción de prórrogas mientras se hacía la adecuación del terreno, se implementaban accesos y se hacían demoliciones y cerramientos.

Sobre la necesidad de más recursos, el contratista de obra A.S.S Constructora S.A.S. señaló que desde que se adjudicó la licitación pública en el año 2021, hasta la actualidad, los costos de los materiales, insumos alquiler de equipos y mano de obra aumentó.

Asimismo se dijo que en el certificado de libertad y tradición no se especificó la ubicación de las áreas de la zona verde y áreas de equipamiento, lo que obligó a que se realizara un ajuste al diseño y los planos topográficos de la carta catastral, "teniendo en cuenta que los mismos no coincidían con los planos que el contratista había levantado en su momento y por tanto fue necesario actualizarlo.

En un recorrido de esta redacción por la zona, se evidenció que en la obra ya hay mayor número de obreros y que hay una mayor intervención en el predio.

