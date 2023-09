¡Todo lo que pueda comer! Restaurante en Ibagué lo deja consumir todos los tacos que quiera por $45mil pesos

Pagando esta suma, usted podrá comerse todos los tacos que quiera (y pueda).

La tendencia de los restaurantes "All You Can Eat" o "Todo lo que puedas comer" ha llegado finalmente a Ibagué, la capital del Tolima. "El Tablazo", un restaurante ubicado en la carrera Tercera frente a la Gobernación del Tolima, ha decidido traer esta emocionante experiencia gastronómica a la ciudad, permitiendo a los ibaguereños disfrutar de su comida favorita sin límites y a un precio asequible.

La idea de los restaurantes "All You Can Eat" ha sido un éxito en ciudades como Bogotá y Medellín y se ha convertido en un atractivo para aquellos que buscan una experiencia culinaria diferente. Ahora, los habitantes de Ibagué también podrán disfrutar de esta oferta única.

Así funciona

La propuesta de "El Tablazo" es simple pero tentadora: todos los viernes, los clientes pueden disfrutar de "todos los tacos que puedan comer" por un precio fijo de $45.000. Esto significa que por un solo pago, los comensales pueden deleitarse con una variedad de tacos hasta que estén completamente satisfechos.

Una oportunidad perfecta para aquellos amantes de la comida mexicana que desean disfrutar de una experiencia única en la ciudad.

Además de la oferta de tacos ilimitados, "El Tablazo" ofrece a sus clientes una promoción especial de margaritas 2x1 los viernes, lo que complementa la experiencia culinaria con una selección de bebidas refrescantes.

La llegada de "El Tablazo" y su concepto "All You Can Eat" ha sido recibida con entusiasmo por los residentes de Ibagué, quienes ven en esta propuesta una forma emocionante de disfrutar de sus comidas favoritas y pasar momentos agradables con amigos y familiares.

