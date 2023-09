El presidente Gustavo Petro se refirió al vídeo en el que un grupo de empresarios agrede a sus empleados en Ibagué.

Recientemente salió a la luz pública un nuevo caso de maltrato laboral, esta vez ocurrido en la ciudad de Ibagué, en la que se observa a un empleador insultando y humillando a un trabajador, mientras el resto de los compañeros asisten temerosamente.

De acuerdo a información suministrada, un empleado de la empresa Casta Agroindustrial Ganadera decidió interponer la denuncia, ante los constantes abusos ocurridos en dicho lugar. Las imágenes han causado indignación, pues son notables las intimidaciones y señalamientos de las que son víctimas los asistentes. Un hombre inicia diciendo, “Acá manda el señor Gustavo Charry, gústele a quien le guste”. Y mientras apunta y se pone frente a frente de otro empleado, le afirma: “No sea falso hijueputa, porque conmigo…”

Acto seguido, entra un segundo individuo, quien sería otro empleador, asombrado, pregunta, ¿qué pasó? Una mujer, de falda y blusa rosada le responde que, “esto no lo perdono, oyó, Don Gustavo, a mis compañeros los respeta”. Quien sería su jefe, le contesta con gritos que lo respete a él.

Luego, se puede percibir que, a lo lejos, el primer empleador le menciona palabras soeces a la mujer. Esta afirma que denunciará el hecho. Entre tanto, hay una cámara grabando la bochornosa situación, que ha sido repetitiva por parte de Diego y Gustavo Adolfo Charry.

Presidente Petro se refiere al polémico vídeo

Fue tanto el alcance de la vídeo denuncia, que hasta el mismo presidente Gustavo Petro aprovechó para hablar de la Reforma Laboral. “Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral”, escribió el mandatario.

La ANDI condenó el hecho

Mediante la red social ‘X’ (antes conocida como Twitter), el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, Bruce Mac Master, condenó el lamentable hecho de violencia contra los trabajadores ibaguereños. Además, solicitó no generalizar a los empresarios del país con este tipo de prácticas.

“Son inaceptables las imágenes de maltrato que se han conocido en las últimas horas por parte de alguien que se hace llamar empresario pero que es una vergüenza para todas las personas que trabajan y creen en Colombia. No hay duda de que todos debemos rechazar con fuerza y convicción este hecho De otra parte, hago llamado también a que no se hagan generalizaciones basadas en esta situación, que no sólo serían injustas, sino generarían una idea equivocada de los miles y miles de emprendedores y empresarios valiosos que tiene Colombia”.

Dato

Según se conoció, las víctimas de las agresiones en el entorno laboral de la compañía, se niegan a conceder entrevistas, pues temen por sus vidas.

