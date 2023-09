"Estaba hasta descalzo, irracional" Víctima de maltrato laboral en Ibagué rompió el silencio

Mario Carrillo, uno de los empleados de Casta Agroindustrial Ganadera S.A.S sacó a la luz varios detalles del maltrato del que han sido víctimas tanto él, como sus compañeros, por parte de sus jefes.

En las últimas horas se ha generado toda una ola de polémica a raíz de un video en el que se ve claramente la agresiva conducta de dos empleadores, quienes con palabras ofensivas, gritos, insultos, señalamientos y groserías atacan a los trabajadores de dicha empresa, ubicada en la ciudad de Ibagué.

Ha sido tanto el alcance de esta videodenuncia, que hasta el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su red social (X), anteriormente llamada Twitter, para enviar un mensaje de rechazo hacia este tipo de comportamientos que vulneran los derechos de cualquier empleado.

En una entrevista con la W Radio Colombia, Carrillo contó desde su experiencia cómo ha vivido este tipo de agresiones mientras se ha desempeñado al interior de esta organización. "El ambiente es hostil y lo que pasó el sábado pasado, fue la gota que revasó la copa", así empezó su intervención. En contexto: Revelan manera en la que hombre trata a empleados en empresa de Ibagué: "hijo de pu..."

El denunciante explicó que toda esta situación que ha venido soportando desde hace un buen tiempo, le ha causado afectaciones en su salud mental, al punto de tener que tomar algunos medicamentos para poder soportar el estrés diario en el que se traduce cada jornada.

Uno de los periodistas de la mesa, le preguntó el motivo por el cuál no se había hecho público este violento panorama en el cual estaban inmersos, ante esto respondió, "Teníamos miedo, por eso no queríamos hablar. Estamos pensando en cualquier retaliación". No obstante, él rompió esa cadena de silencio y narró cómo vivieron ese momento en el que el señor Diego Fernando Charry, Representante Legal Suplente de la empresa se volvió protagonista.

"El que inicialmente se ve en el video, es Diego Charry, si se analizan las imágenes se ve su cara demacrada, incluso estaba descalzo, diciendo incoherencias, estaba completamente irracional", así mismo aclaró que en ese instante, mientras Charry los obligaba a formarse como si de un cantón militar se tratara, ellos intentaban tener una actitud sumisa y tranquila, puesto que no querían que su estado de alteración empeorara y ejerciera la violencia física contra alguno. "Tratábamos de seguirle la corriente para evitar que se presentara alguna agresión física, de hecho teníamos la preocupación de que estuviera armado, intentábamos calmarlo".

También enfatizó en las afectaciones psicológicas de sus compañeras, quienes rompieron en llanto al sentirse sumamente nerviosas y humilladas. Cabe recordar, que en el mismo clip, se evidencia al señor Gustavo Adolfo Charry, Representante Legal Principal tratando de "Malpa**" a la contadora de la empresa.

Aunque Carillo reconoce que todo este tema de maltrato y persecución laboral tenía que saberse, era mayor el miedo por las posibles consecuencias de sacarlo a la luz.

Reveló que tras este hecho, Gustavo Charry ha vuelto a la empresa pero no ha querido hablar de lo sucedido, "ellos ignoran el tema, no nos ponen la cara". Además, dio a conocer que sus compañeros y él siguen trabajando en la medida de lo posible mientras esperan cómo se resuelve el caso. No obstante, re afirma que tras la visita de personal de la Oficina de Trabajo se está contemplando la posibilidad de interponer una demanda, "Podría tratarse también de un secuestro simple, porque más allá de las agresiones verbales y psicológicas, no nos quería dejar salir".

Finalmente, agradeció el apoyo jurídico que ha recibido desde que se conoció este terrible escenario en el que se ha visto involucrado.

