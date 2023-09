Mintrabajo investiga caso de maltrato laboral en empresa ibaguereña

Contenido Exclusivo

El mismo presidente Gustavo Petro criticó la situación en donde se ve como un hombre grita a sus empleados.



Desde el lunes por la mañana, a través de redes sociales se hizo viral un video en donde se expone un caso de maltrato laboral en la empresa Casta Agroindustrial Ganadera S.A.S. ubicada en Ibagué. Con palabras ofensivas, gritos y señalamientos los empleadores atacan a varios empleados a quienes obligan a formarse en una fila.

“Les voy a decir una cosa y yo no repito, aquí el que manda es el señor Gustavo Adolfo Charry. Y no voy a repetir gústele a quien le guste…”, empezó diciendo el empleador, quien luego pone un dedo en la cabeza de uno de sus subordinados y lo despide, luego de insultarlo. Minutos después se ve como llega otra persona, quien ante una confrontación de una de las empleadas termina gritándola.

El lamentable hecho llegó incluso a ojos del presidente Gustavo Petro, quien criticó lo ocurrido, y sin conocer la postura política de los empresarios, los calificó de esclavistas, además de insinuar que empresarios con este tipo de conductas son los que se oponen a la reforma laboral que de nuevo hace trámite en el Congreso.

"Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Ante los hechos y la cantidad de veces que varios usuarios en diferentes plataformas pidieron acciones del Ministerio del Trabajo, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma anunció el inicio de una investigación para de ser el caso imponer las sanciones respectivas.

Palma indicó, "todos hemos sido testigos del video que ha causado gran indignación sobre hechos de violencia y acoso del trabajo, al parecer en una empresa ubicada en Ibagué. Allí ya están nuestros inspectores indagando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para anunciar las investigaciones de rigor e imponer las sanciones que pueden llegar hasta a 5 mil salarios mínimos, de acuerdo a la normatividad vigente. Esta conducta puede incluso transgredir el derecho penal".

El viceministro indicó que además se revisa si la empresa ya ha tenido quejas en el pasado, hecho que agravaría la situación para los empresarios.

En ese sentido, hizo un llamado para que no se permita la violencia en el trabajo. Al cierre de esta edición el viceministro Palma informó a través de X, que se avanzaba en la inspección y que "hay serias denuncias y hallazgos".

Relatos del maltrato

Mario Carrillo, uno de los empleados y afectados por la empresa Casta Agroindustrial Ganadera se pronunció a través de la W Radio y contó su experiencia trabajando en dicho lugar.

Carrillo explicó que lo que se ve en el video ocurrió el sábado pasado y habría sido 'la gota que rebasó la copa' frente a los hechos que al parecer no son nuevos, pero que no se atrevían a denunciar por supuestas retaliaciones. Esto, además del impacto psicológico que tendría este tipo de tratos para él y sus compañeros.

"El que inicialmente se ve en el video, es Diego Charry, si se analizan las imágenes se ve su cara demacrada, incluso estaba descalzo, diciendo incoherencias, estaba completamente irracional", refiere el trabajador, quien a su vez señaló que en la empresa tras este hecho, Gustavo Charry ha vuelto a la empresa pero no ha querido hablar de lo sucedido, "ellos ignoran el tema, no nos ponen la cara". Además, dio a conocer que sus compañeros y él siguen trabajando en la medida de lo posible mientras esperan cómo se resuelve el caso.

Reacciones

Ante la situación que escaló a la esfera nacional, varias personalidades se pronunciaron.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master señaló, "son inaceptables las imágenes de maltrato que se han conocido en las últimas horas por parte de alguien que se hace llamar empresario pero que es una vergüenza para todas las personas que trabajan y creen en Colombia. No hay duda de que todos debemos rechazar con fuerza y convicción este hecho.

"De otra parte, hago llamado también a que no se hagan generalizaciones basadas en esta situación, que no sólo serían injustas, sino generarían una idea equivocada de los miles y miles de emprendedores y empresarios valiosos que tiene Colombia", recalcó.

En el caso de Ibagué, el secretario de Gobierno, Milton Restrepo dijo que "vamos a revisar desde el estatuto del consumidor y la protección del consumidor, no solo a aquellos trabajadores, a quienes hoy en día están siendo violados sus derechos por una empresa aparentemente reconocida, sino también a los consumidores. Poner a disposición nuestra Administración municipal para buscar el tipo de sanciones o colaborar con el tipo de sanciones para estos empresarios irrespetuosos que no construyen capital social, ni económico porque a través del maltrato no se construye confianza".

Dato:

Por ahora no se conoce alguna respuesta o explicación por parte de las directivas de la empresa implicada en los hechos.

