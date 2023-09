Maltrato laboral en Ibagué: empresario pidió disculpas y dice tener “una razón humana"

Luego de las denuncias de varios funcionarios y un video que se hizo viral en redes sociales donde se expone un caso de maltrato laboral, el Ministerio del Trabajo ordenó el cierre temporal de las instalaciones administrativas de las empresas Charry Trading S.A.S y Varchar S.A.S. y además solicitó el traslado de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación.



Según refirió Mintrabajo tras una investigación que se hizo en las oficinas por unas ocho horas con un equipo de inspectores que se delegó en la capital del Tolima, se habrían encontrado irregularidades que obligaron a su cierre temporal.

Entre ellas se detectó que la empresa no cuenta con autorización para laborar horas extras; no hay claridad sobre la entrega de dotaciones; se encontraron contratos de trabajo en legajadores sin firmar y en algunas carpetas se evidencia que no se encuentran los exámenes médicos de ingreso.

A través de un comunicado, la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez señaló que "Quiero enviar un mensaje claro a las y los empleadores en Colombia, el Ministerio del Trabajo no tolera el acoso ni el maltrato laboral bajo ninguna circunstancia, somos respetuosos del debido proceso, pero también nuestra misión es defender los derechos de las y los trabajadores. El proceso de cierre temporal se realiza básicamente por el alto riesgo e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores".

En el mismo oficio que radicó el Ministerio además ordenó la realización de visitas administrativas de inspección, vigilancia y control a las otras empresas que tiene la familia Charry en el Tolima en los municipios de Venadillo, Roncesvalles y Alvarado.

"Desde el primer momento que se conocieron los lamentables hechos que quedaron además grabados en video, desplegamos a nuestros inspectores de trabajo en la ciudad de Ibagué, quienes después de una reunión con las y los trabajadores afectados por los supuestos maltratos, recopilaron información que permite el cierre de las empresas donde se habría cometido los presuntos abusos", explicó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma.

Pidió disculpas

Tras lo expuesto por el Ministerio del Trabajo, en diálogo con el viceministro Palma, el empresario Gustavo Charry ofreció disculpas en nombre de su empresa, su hermano y él mismo, sostuvo que acatará las normas e indicó que lo acontecido "tiene una razón humana"

"Tiene una razón y es una razón humana que todos en algún momento de la vida hemos padecido. Incluso algunos de nuestros colaboradores, a quienes yo he sabido darles un espacio de tiempo, una voz de apoyo y, en la medida de lo posible de la empresa, darles un apoyo adicional", expresó Charry.

El hombre indicó que está a cargo de una empresa de tres generaciones, generadoras de empleo y cumplidoras de la ley, por lo que reseñó que la situación acontecida es un hecho aislado.

Asimismo, indicó que su preocupación son los empleados y que espera seguir velando por ellos.

Además refirió que en su momento fueron una de las mayores empresas exportadoras de pieles del país y que "para hacer algo así no se llega con las actuaciones de esos videos. Es un hecho aislado", dijo en audiencia con el viceministro.

En medio de las inspecciones del Ministerio de Trabajo contra las empresas de los hermanos Charry, involucrados en un caso de maltrato laboral en Ibagué, Gustavo Charry, uno de los empresarios, ha emitido sus primeras declaraciones.



