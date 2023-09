¡De ensueño! Así es por dentro una mansión de mil millones de pesos en Ibagué: moderna y lujosa

La casa soñada de muchos, con tres pisos, piscina, gimnasio, jacuzzi y más.

En un mundo donde la tecnología y el lujo son aspiraciones para muchos, la oportunidad de echar un vistazo al interior de una verdadera mansión de ensueño es un regalo que las redes sociales nos ofrecen.

E Ibagué no se queda atrás en esta tendencia, ya que en la ciudad también existen propiedades que quitan el aliento.

A través de la cuenta de TikTok @danielamejiad, una joven local, compartió un recorrido por una impresionante casa valorada en $1.150 millones de pesos colombianos. Este video desató una avalancha de comentarios y reacciones por parte de los ibaguereños, que quedaron encantados con la majestuosidad de la propiedad.

La residencia se encuentra en un exclusivo conjunto cerrado situado en la vía Picaleña, y es un testimonio de lujo y tecnología. Esta casa de tres pisos cuenta con un diseño moderno y una gama de comodidades que muchos desearían tener.

Así es la vivienda

En la planta baja, un espacioso comedor rodeado de ventanales de piso a techo brinda una vista panorámica del exterior. La sala de estar, la cocina y un balcón con una pequeña piscina se presentan en tonos blancos, crema y grises, creando un ambiente sereno y elegante. Además, en este nivel, se encuentra un baño que añade a la funcionalidad de la planta.

El segundo piso, al que se accede a través de una escalera moderna, alberga otra sala de estar, la alcoba principal y un walk-in closet de dimensiones generosas. El baño privado de la alcoba principal incorpora detalles de madera y ofrece una vista panorámica impresionante de los alrededores.

El tercer piso de la casa cuenta con tres habitaciones de gran tamaño, un baño completo y un balcón con vista a la piscina del conjunto. Cada detalle en esta propiedad ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un ambiente de lujo y comodidad.

Pero las comodidades no se limitan a la casa en sí. El condominio ofrece una gama de instalaciones que incluyen un salón de eventos, jacuzzi, gimnasio completamente equipado, sauna, cancha de tenis, zona de barbacoa y senderos ecológicos. Todo esto contribuye a hacer de esta propiedad un verdadero oasis de lujo y bienestar.

Los usuarios bromearon con adquirir la vivienda, dejando algunas impresiones como “Reciben tarjeta Mercacentro?”, “me estaba gustando pero no tiene cancha de tejo ni bolirana”, “Me gustó... voy a dar una vueltecita y ahora vuelvo”, “puedo pagar con monedas”, “la compraría pero me queda muy lejos del colegio” y “Mirar casas que no tengo para comprar es mi pasión”.

Este emocionante recorrido por la casa de los sueños en Ibagué ha cautivado a muchos en las redes sociales y ha demostrado que, en esta ciudad, también se pueden encontrar propiedades que rivalizan con las mansiones de cualquier lugar del mundo. Una prueba de que el lujo y la tecnología están al alcance de aquellos que sueñan con vivir rodeados de comodidades y belleza.