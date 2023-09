Hurtado pide a Cortolima que explique cuál es el futuro del relleno sanitario

Contenido Exclusivo

El incendio de hace unos días, puso en evidencia la falta de claridad que existiría sobre la vida útil del lugar donde se tratan los residuos sólidos de varios municipios. El alcalde Hurtado le pidió a la CAR expresar qué decisión tomará frente a una solicitud de ampliación hecha por Interaseo.



La semana pasa un incendio que se presentó en el relleno sanitario La Miel, puso en 'jaque' la disposición de residuos de 16 municipios del Tolima; no obstante, la emergencia también develó la poca claridad que existe frente a la vida útil del relleno y la negativa de la comunidad frente a que este siga activo en la zona, esto por el buen número de viviendas que ya existen en este sector.

Ante los habitantes de La Hacienda Miel, en una mesa de trabajo que contó con la presencia de varias autoridades, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado mostró su postura frente al futuro del relleno e indicó que es necesario que se haga una reubicación del mismo, situación que podría entrar a decidir el próximo alcalde, quien para esa vigencia podrá hacer una revisión completa del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), "Ustedes no pueden ser los herederos de un relleno", le dijo el mandatario a la comunidad.

Diferentes autoridades se reunieron con habitantes de la Hacienda La Miel para explicar qué ocurre con el relleno.

"El año entrante se vencen los 10 años del POT y es el momento oportuno de que la comunidad con el nuevo mandato de concejos y nuevo gobierno, empiecen a discutir el POT para que quede allí consignado que debe ser reubicado o debe ser dispuesto en otro sitio, porque esta es el área de crecimiento que ya tuvo la ciudad, acá ya han venido desarrollándose viviendas, yo creo que se superan los 1.500 habitantes", sostuvo el burgomaestre.

El alcalde resaltó la necesidad de que se adopten medidas urgentes frente al relleno y se defina, si el mismo cumplirá con su capacidad o por el contrario tendrá la autorización para ser ampliado.

Petición a la CAR

En ese sentido, el mandatario le pidió a la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima) que se dé claridad sobre qué va a pasar con la solicitud de una licencia ambiental que solicitó Interaseo para ampliar el relleno, esto porque lo que se estima es que la capacidad del mismo sea hasta marzo del 2024, según el volúmen de desechos que recibe. Inicialmente y antes de que se ampliaran las licencias ambientales, dijo Hurtado se preveía que la vida útil fuera hasta el 2043.

"Hemos solicitado a la Corporación ambiental que se nos diga por escrito, faltando pocos meses para que fenezca la capacidad, de acuerdo a lo que nos han dicho, porque no se puede decir exactamente 'estos metros cúbicos', que se nos diga con claridad para que la comunidad conozca la realidad.

"Agradezco que se nos haya dado una alarma faltando cinco meses porque el problema que se va a tener es gravísimo en el tema sanitario y ambiental. Esta bien advertirlo, los alcaldes están abiertos a mostrar una solución, la Gobernación del Tolima lo ha hecho también, porque el problema es para todos. Ya quedó demostrado que una licencia no se saca de un día para otro, o de un mes para otro. Creo que ya llevan más de un año (Interaseo) en que se viene tramitando la licencia y documentos soportes de que se han comprado predios. No podemos esperar a que en enero nos dejen un problemononón cuando de pronto Cortolima diga 'no cumplió' (a Interaseo), a qué horas Interaseo empieza un trámite de un nuevo predio", expresó.

Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué.

Asimismo, se sumó a la petición de la comunidad que pide el cierre del relleno y destacó la incomodidad que tienen los habitantes, "queremos expresar que nos preocupa el problema de salud de ustedes (habitantes de La Miel), el incendio tal vez fue la primera alerta para decir 'mire lo que ocasionó' (...) uno no puede hacerse el de la vista gorda", reseñó Hurtado.

Si bien el alcalde no precisó si en la ciudad podría existir otra zona para que se dispongan los desechos, sí indicó que ante un eventual cambio se podría pensar en llevar las basuras a otros municipios, situación que tendría un impacto en el servicio de aseo.

Cabe recordar que Cortolima requirió a la Alcaldía desde el 2022 para que explique qué acciones implementará, una vez se cumpla la vida útil del relleno sanitario y le hice más de 30 recomendaciones para evitar una emergencia ambiental, "Aunado a las más de 30 recomendaciones que se le hicieron al Municipio se le señaló que "se hace imperioso y necesario que se realicen las gestiones y se tomen las acciones y medidas pertinentes para conjurar la falta de un sitio adecuado para efectuar la disposición final de los residuos sólidos, que podría desencadenar en una posible emergencia sanitaria", dijo en su momento la CAR.